Trump zrušil bezpečnostní prověrky Bidenovi, Harrisové a dalším svým politickým nepřátelům

22. 3. 2025

V pátečním memorandu prezident odebral prověrky také Antony Blinkenovi, Liz Cheneyové, Adamu Kinzingerovi a Letitii Jamesové



Donald Trump v pátečním prezidentském memorandu přistoupil k odebrání bezpečnostních prověrek Joe Bidenovi, Kamale Harrisové a řadě dalších vrcholných demokratů a politických nepřátel.



Zrušení bezpečnostních prověrek se týká také bývalého ministra zahraničí Antonyho Blinkena, bývalé poslankyně z Wyomingu Liz Cheneyové, bývalého poslance za Illinois Adama Kinzingera a newyorské státní zástupkyně Letitie Jamesové, která Trumpa stíhala za podvod, a také celé Bidenovy rodiny. Ti všichni již nebudou mít přístup k utajovaným informacím - což je zdvořilost, která je obvykle poskytována bývalým prezidentům a některým úředníkům po jejich odchodu z veřejných služeb.



„Rozhodl jsem, že již není v národním zájmu, aby následující osoby měly přístup k utajovaným informacím,“ napsal Trump. Uvedl také, že „nařídí všem vedoucím výkonných oddělení a agentur, aby těmto osobám zrušili přístup bez doprovodu do zabezpečených vládních zařízení Spojených států“.



Začátkem tohoto měsíce ředitelka národních zpravodajských služeb Tulsi Gabbardová oznámila, že zrušila prověrky a zablokovala několik osob jmenovaných v Trumpově memorandu spolu s „51 signatáři dezinformačního dopisu Huntera Bidena“ - s odkazem na bývalé pracovníky zpravodajských služeb, kteří upozorňovali, že známý laptop Huntera Bidena, který byl objeven před volbami v roce 2020, byl pravděpodobně produktem ruské dezinformační kampaně.



Trumpovo rozhodnutí odstranit Bidena z brífinků zpravodajských služeb je protiúderem proti jeho politickému soupeři z řad demokratů, který Trumpovi v roce 2021 zakázal přístup k tajným dokumentům s tím, že tehdejšímu exprezidentovi nelze věřit kvůli jeho „nevyzpytatelnému chování“.



Začátkem tohoto týdne Trump oznámil, že „s okamžitou platností“ ruší ochranu Bidenových dětí Huntera a Ashley ze strany tajných služeb poté, co se objevilo tvrzení, že synovi bývalého prezidenta bylo na cestu do Jihoafrické republiky přiděleno 18 agentů a dceři Ashley 13 agentů.



V širším měřítku se zdá, že páteční odnětí bezpečnostních prověrek koresponduje s vybraným seznamem prezidentových politických nepřátel, včetně newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové a manhattanského okresního prokurátora Alvina Bragga, kteří oba za Bidenovy éry stíhali Trumpa.





Dalšími na seznamu jsou Fiona Hillová, expertka na zahraniční politiku, která svědčila proti Trumpovi během jeho prvního impeachmentu o údajném plánu jejího šéfa zadržet vojenskou pomoc Ukrajině jako způsobu nátlaku na jejího prezidenta, aby vyšetřoval Bideny; Alexander Vindman, podplukovník, který rovněž svědčil během slyšení, a Norman Eisen, právník, který dohlížel na tento impeachment.

Průzkum NBC News zveřejněný minulý víkend ukázal, že popularita Demokratické strany klesla na rekordní minimum - pouze 27 % registrovaných voličů uvedlo, že má na stranu pozitivní názor. V pátek byl Trump dotázán na možnost Bidenova opětovného vstupu na politickou scénu. „Doufám, že ano,“ odpověděl.





Zdroj v angličtině ZDE

Na seznam byli rovněž zařazeni Liz Cheneyová a Adam Kinzinger, republikáni, kteří působili ve výboru vyšetřujícím nepokoje v americkém Kapitolu z 6. ledna. Trump uvedl, že zákaz poskytování informací „zahrnuje mimo jiné přijímání utajovaných informací, jako je například denní brífínk prezidenta, a přístup k utajovaným informacím, které má k dispozici kterýkoli člen zpravodajské komunity“.Tento krok přichází v době, kdy stanice NBC News informovala, že bývalý prezident Biden a jeho manželka Jill Bidenová se přihlásili jako dobrovolníci, aby pomohli shromáždit finanční prostředky a pomohli obnovit Demokratickou stranu po listopadové citelné porážce Bidenovy nominované nástupkyně Kamaly Harrisové.Podle televize Biden tuto nabídku učinil minulý měsíc, když se setkal s novým předsedou Národního výboru Demokratické strany Kenem Martinem, ale nabídka nebyla přijata.