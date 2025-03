Pomozme Spojeným státům razantními protitrumpovskými akcemi

22. 3. 2025

čas čtení 6 minut



Trump opouští demokracii a svobodu. Tím se otevírá prostor pro Evropu, píše Jonathan Freedland a já s tím souhlasím, dodává Jan Čulík: Evropa, včetně České republiky, se musí konečně probudit a razantně prodemokraticky jednat. Zaprvé silně a rychle vojensky pomoci Ukrajině, proč sakra jí už dávno Evropská unie neposkytla těch 300 miliard euro ruských peněz? Američtí vědci utíkají z USA, protože Trump útočí na výzkumnou kulturu a zakazuje svobodnou vědeckou práci. Pro ČR by přece bylo nesmírně výhodné, kdyby okamžitě vytvořila systém přijímání amerických vědců. A další věci...



* * *



Díky Donaldu Trumpovi se na mezinárodním trhu práce otevírá volné místo. Po desetiletí, ne-li staletí, a vždy nedokonale, se USA nabízely světu jako garant demokracie a země svobody. Nyní, když se od tohoto popisu práce odklání, se naskýtá příležitost pro někoho jiného.



Důkazů o tom, že se USA vzdalují od základních pojmů demokracie a svobody, a to dokonce cvalem, přibývá Nyní máme americkou administrativu, která bezstarostně ignoruje soudní rozhodnutí a jejíž představitelé nahlas říkají: „Nezajímá mě, co si myslí soudci“. Během několika týdnů se stalo otevřenou otázkou, zda USA zůstávají společností, která se řídí zásadami právního státu.



Ve jménu porážky „woke“ a diverzity, rovnosti a inkluze neboli DEI jsou dokonce i historické snahy o prosazení občanských práv opovrhovány nebo vytěsňovány do paměťové díry: tento týden vyšlo najevo, že armádní webová stránka oslavující rozkaz Harryho Trumana z roku 1948 o integraci armády zmizela spolu s několika dalšími, které vyznamenávají vynikající černošské vojáky. Tiskový mluvčí Pentagonu na dotaz odpověděl: „DEI je na ministerstvu obrany mrtvá.“ Pokud jde o ministerstvo školství, tento týden Trump navrhl jeho úplné zrušení.



Mezi škrtnutými americkými projekty je i iniciativa ministerstva zahraničí s cílem shromáždit důkazy o ruských válečných zločinech, včetně únosů více než 20 000 ukrajinských dětí, z nichž mnohé byly poslány do Ruska k nucené adopci. Nyní panují obavy, že tyto informace, které by mohly pomoci děti najít a nakonec je znovu spojit s jejich rodiči, byly ztraceny, zničeny Muskovou motorovou pilou. Kapitán Amerika si myslel, že je superhrdina; ukázalo se, že je padouchův komplic.



Nyní jsou to ti, kdo pohrdají demokracií, kdo hledají v Trtumpov2 USA inspiraci. Tento týden Benjamin Netanjahu porušil příměří, na němž se dohodl s Hamásem, a obnovil ničivé letecké údery na Gazu, při nichž zahynuly stovky Palestinců, proto, že nepochybně předpokládal, že ho Trump v tom podpoří. Propustil však také nezávisle smýšlejícího šéfa izraelské vnitřní zpravodajské služby Šin Bet, což je poslední krok v jeho pokračující snaze odstranit všechna zákonná nebo ústavní omezení své moci.Trumpovo autoritářské uchopení moci poskytuje krytí pro ostatní, aby učinili totéž.



Tato nová role USA jako majáku antidemokracie má některé nezamýšlené důsledky. Kanada byla na nejlepší cestě zvolit konzervativní vládu; nyní se zdá, že se liberálové pod vedením Marka Carneyho prostřednictvím zpětného rázu svezou na protitrumpovské vlně k vítězství. Ať už funguje jakkoli, trumpismus se stává klíčovým určujícím faktorem politiky na celém světě



To následně vytváří novou politickou skutečnost - nacházíme se ve věku přezbrojování. Ale tím to neskončí. Téměř vše, co děláme, bude třeba přehodnotit.



Vezměme si jako příklad Trumpovu válku proti vědě. USA byly dlouho světovou jedničkou téměř ve všech oblastech výzkumu. Trump a Musk však škrtají nebo zavírají jedno výzkumné centrum za druhým, ať už jde o Národní ústavy zdraví nebo Agenturu pro ochranu životního prostředí, což může vést k propuštění tisíců talentovaných vědců. Administrativa ohrožuje akademickou svobodu a nutí americké univerzity, aby se podřídily trumpismu, jinak přijdou o financování. Tento týden byl jednomu francouzskému vědci, který cestoval do USA na konferenci, odepřen vstup, protože podle francouzské vlády jeho „telefon obsahoval výměny s kolegy a přáteli, v nichž vyjadřoval osobní názor na výzkumnou politiku Trumpovy administrativy“. Čtete správně: muž byl na letišti podroben namátkové kontrole, američtí úředníci prohledali jeho notebook a telefon, našli soukromé zprávy, které se špatně vyjadřovaly o prezidentovi, a poslali ho zpět domů.



To je příležitost pro Evropu, která by se měla propagovat jako útočiště svobodného a neomezeného vědeckého bádání. EU si již této příležitosti všimla a připravuje plán, jak americké vědce nalákat.





Trump umlčuje Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa: Vzmůže se Evropa k tomu, aby jejich financování převzala?





To vše dohromady vytváří vizi Evropy, která vstupuje do prostoru, který uvolňují USA, zaručuje a podporuje svobodu slova a demokratickou odpovědnost právě ve chvíli, kdy USA tyto ideály opouštějí. Trump otevřel dveře. Stačí, když jimi projdeme.





Zdroj v angličtině ZDE

