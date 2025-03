Může za zločinnost komunismus?

21. 3. 2025

Boris Cvek v pátek píše na Facebooku toto:







Dnes dopoledne v Radiožurnálu rozhovor s mladou farmářkou. Vyprávěla o tom, jak si lidi jezdí krást na její pole. Prostě přijede auto, vystoupí lidi a berou květáky nebo cibule. Myslel jsem, že to 35 let po socialismu už není možné. Prý je to běžné. Můj děda, komunista, normalizační starosta, s nostalgií vyprávěl, že za první republiky nekradli z panského, i když trpěli hlady. Prostě nekradli. Možná si to trochu idealizoval, ale tyhle nájezdy aut na pole a sklízení cizího za bílého dne, to je normalizace. Btw, říkala ta farmářka, že když přistihne zloděje květáku, tvrdil, že to není krádež, protože je to za bílého dne, a že to má pro domov důchodců.





