Vědci možná výrazně špatně spočítali, kolik lidí žije na Zemi

22. 3. 2025 / Fabiano Golgo





Studie vedená Josiasem Láng-Ritterem, postdoktorandským výzkumníkem z finské univerzity Aalto, naznačuje, že lidstvo možná výrazně podcenilo počet lidí žijících na planetě, zejména ve venkovských oblastech v Africe, Asii a v některých částech Latinské Ameriky. Studie publikovaná v časopise Nature Communications zpochybňuje dlouho přijímané předpoklady o globálních populačních datech a vyvolává důležité otázky o tom, jak počítáme - a jak zohledňujeme - miliardy životů.



Většina odhadů uvádí globální lidskou populaci na přibližně 8,2 miliardy. Toto číslo vychází z datových sad sestavených organizacemi, jako jsou WorldPop, GWP, GRUMP, LandScan a GHS-POP, které se opírají o národní sčítání lidu, satelitní snímky a statistické modelování. Láng-Ritter a jeho tým však tvrdí, že tyto datové sady mohou výrazně podceňovat počet obyvatel venkovských oblastí. Analýzou 300 venkovských přehradních projektů ve 35 zemích výzkumníci zjistili, že venkovská populace mohla být v období od roku 1975 do roku 2010 podhodnocena o 53 % až 84 %.



Metodologie studie je inovativní a odhalující. Projekty přehrad vyžadují přesné počty obyvatel, protože dotčené komunity musí být přemístěny a odškodněny. Tato místní vyjádření o dopadech, kombinovaná se satelitními snímky, poskytla robustní datovou sadu, kterou výzkumníci porovnali se stávajícími globálními odhady populace. Rozdíly byly překvapivé a naznačují, že venkovské oblasti - často obtížně dostupné a s nedostatečnými zdroji - mohly být po desetiletí systematicky podceňovány.



Pokud jsou závěry studie přesné, jejich dopady jsou hluboké. Populační data jsou základem pro všechno od plánování zdravotní péče a vzdělávání až po reakce na katastrofy a rozvoj infrastruktury. Podhodnocení této velikosti by mohlo znamenat, že venkovské komunity dostávají mnohem méně zdrojů, než potřebují, což prohlubuje nerovnosti a brzdí rozvoj.



Například pokud si země myslí, že její venkovská populace je 10 milionů, ale ve skutečnosti je blíže 11 milionům, alokace škol, nemocnic a pohotovostních služeb by byla založena na nepřesných údajích. To by mohlo miliony lidí ponechat bez dostatečné péče, udržovat cykly chudoby a omezovat ekonomický růst.



Počítání populace je nesmírně složitý úkol, a to nejvíc v oblastech s omezenou infrastrukturou a politickou nestabilitou. Bez ohledu na to, zda jsou závěry studie plně potvrzeny, poukazuje na kritický problém: potřebu přesnějších a inkluzivnějších metod sběru dat. Venkovské populace v rozvojových zemích jsou často v globálních datových sadách marginalizovány. Investice do lepších technologií pro sčítání lidu, jako jsou mobilní nástroje pro sběr dat a pokročilé satelitní zobrazování, by mohly pomoci tuto mezeru překlenout a zajistit, aby byl každý započítán.



Otázka, kolik lidí obývá Zemi, je více než akademické cvičení - je to otázka globální spravedlnosti a distribuce zdrojů. I když myšlenka, že jsme globální populaci podcenili o miliardy, zůstává kontroverzní, studie slouží jako varování, abychom zlepšili způsob, jakým počítáme a zohledňujeme lidi, hlavně ty v obtížně dostupných venkovských oblastech.





Jak vědci pokračují ve zkoumání této problematiky, je jasné, že pochopení skutečného rozsahu lidské přítomnosti na Zemi je nezbytné pro vytvoření spravedlivější a udržitelnější budoucnosti.

