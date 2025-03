Krajně pravicoví klauni věří, že Brigitte Macronová je chlap

21. 3. 2025 / Fabiano Golgo

Představme si pitomosti podivnější než všechny dosavadní: v jeho středu stojí Brigitte Macronová, elegantní, stříbrovlasá choť francouzského prezidenta. A o čem se šeptá? Že není ženou, nýbrž mužem, Jeanem-Michelem Trogneuxem, bratrem, který snad nikdy neexistoval. Je to příběh tak směšný, tak protkaný stíny idiocie, že by patřil spíš do komedie nižší úrovně než do reálného světa.

Nakonec tragédie nespočívá v tom, že takové příběhy existují, ale v tom, že nacházejí úrodnou půdu v myslích, které nejsou ochotny nebo schopny rozlišit mezi skutečností a fantazií. Nesmějme se tedy příliš hlasitě tomuto žertu, neboť jeho obětí jsme my sami.







Avšak neunáhleme se v soudech, neboť tohle není ledajaká fáma. Tento výmysl byl s láskou pěstován v temných koutech internetu, živen fantaskními obavami, jež v digitálním věku bují jako plevel v zanedbané zahradě. A nyní, jako nezkrotný virus, překročil oceán, násilně vmeten na vlnách pravicových komentátorů, kteří jej přijali s horlivostí kazatelů nové pravdy. Candace Owensová, americká konzervativní komentátorka a politická aktivistka, svým břitkým jazykem jej slavnostně prohlásila za „největší skandál dějin“, zatímco Tucker Carlson, populární americký televizní moderátor a propagátor konspiračních teorií, s obvyklým pohledem vyjeveného proroka, udiveně zalapal po dechu.Ale pozdržme se a zvážeme tu opovážlivou myšlenku. Brigitte Macronová, žena, jíž je sedmdesát let, matka, babička, učitelka a osobnost tiché důstojnosti, má prý být dvojakou bytostí tak složitou, že by zahanbila i nejodvážnější romanopisce. Podle konspiračních proroků přišla na svět jako Jean-Michel, prodělala změnu pohlaví a odvěké časy klame celý svět. Její první manžel? Pouhá chiméra, umně vykonstruovaná záhadným strýcem.A přesto tento příběh nešuměl v zapomenutých koutech internetu, nýbrž se s jízlivou radostí rozlil po celém světě. Candace Owensová, neochvějná ve své pravdě, spustila ráznou kampaň a v sérii videí, zvané, předhodila veškerou svou reputaci v sázku. Tucker Carlson, aby nezůstal stranou, popadl senzaci a vykřikl: „To mi vyrazilo dech!“ Co dalšího by mu mohlo dech vyrazit? Možná objev, že Měsíc není z eidamu nebo že voda je mokrá.Skutečná tragédie však nespočívá v absurditě těchto tvrzení, ale v tom, že na světě existuje někdo, kdo je ochoten jim naslouchat. Časy jsou rozervané a pravda, kdysi tak pevná a něčím posvátná, se třepí jako plášť vichřicí. Konspirace rostou na půdě podezřívání, vzkvétají v atmosféře strachu a nedůvěry. A lidstvo, ochotno věřit ve vlastní stíny, sahá po absurdních vysvětleních, která mu poskytují čistější a přehlednější obraz světa.A tak příběh Brigitte Macronové nalézá místo mezi těmi, kteří věří v podivnosti skryté pod povrchem reality. Tato legenda se připoutala k hluboko zakořeněným obavám: ke strachu z cizoty, k podezření vůči mocným, k rozmrzelosti z elit. A přesto, v čem se liší od jiných bludů? Někdo věří, že Země je placatá, někdo že vlády řídí ještěři. A nyní je zde nová větev, nové evangelium absurdity.A tak se ocitáme na pokraji doby, kdy absurdita není jen pobavením, ale je oslavována, kdy směšnost není odmítána, ale šířena s horlivostí evangelia. Příběh Brigitte Macronové, přetvořený v groteskní karikaturu alchymií konspiračních teorií, stojí jako svědectví lidské schopnosti věřit čemukoli. Je to podobenství naší doby, zrcadlo nastavené kolektivní psychice, které neodráží pravdu, ale zoufalou touhu po příběhu - jakémkoli příběhu - který zjednodušuje složitost existence.