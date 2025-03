Britská rozvědka: Ztráty ruské armády na Ukrajině dosáhly 900 tisíc osob

21. 3. 2025

čas čtení 3 minuty

Od začátku totální invaze na Ukrajinu v roce 2022 mohla ruská armáda podle britské rozvědky ztratit asi 900 000 lidí, včetně zabitých a zraněných. Uvádí to zpráva britského ministerstva obrany zveřejněná na sociální síti X (dříve Twitter). Londýn odhaduje, že počet obětí na životech se pohybuje mezi 200 000 a 250 000, což činí tyto ztráty pro Rusko největší od 2. světové války.

Ruské vedení, včetně Vladimira Putina, pravděpodobně staví cíle války nad životy svých vojáků: Kreml je připraveno smířit se s vysokým počtem obětí, pokud to nepodkope podporu války mezi obyvatelstvem a elitami a pokud se tyto ztráty podaří doplnit, píše britská rozvědka. Poznamenává, že ruské úřady přikládají menší význam životům zástupců etnických menšin z chudých regionů, což vede k neúměrné lákání rekrutů z těchto regionů.

"Rusové slovanského původu z měst jako Moskva a Petrohrad poskytli výrazně méně lidí než jejich chudí krajané z etnických menšin," uvádí zpráva.

Podle Pentagonu činil do listopadu 2024 celkový počet mrtvých a zraněných v ruské armádě 615 000, z toho 115 000 zemřelo a 500 000 bylo zraněno. Britské ministerstvo obrany tehdy odhadlo celkové ztráty Ruska na 610 000 lidí, z nichž 200 000 bylo zabito a 400 000 zraněno. V červnu 2024 Vladimir Putin uvedl, že za 27 měsíců války Rusko ztratilo asi 135 000 mrtvých.

Na konci února ruská redakce BBC společně s Mediazonou identifikovala jména 95 026 ruských vojáků a důstojníků, kteří zemřeli od začátku totální invaze. Jen za období od 24. ledna do 21. února se tento seznam rozrostl o 5 007 osob. Podle publikací mohlo v ozbrojených formacích samozvané "DLR" a "LLR" během tří let zemřít 21 000 až 23 500 lidí a většina z nich byla násilně mobilizována. Novináři předpokládali, že skutečné ztráty na zabitých se mohou pohybovat od 146 194 do 211 169 lidí, a to s přihlédnutím k bojovníkům "DLR" a "LLR" - od 167 194 do 234 669 lidí.

Podle vojenského experta Jurije Fjodorova, který hovořil na konci února, činily nenávratné ztráty ruské armády během tří let války zhruba polovinu počtu personálu v době začátku invaze v roce 2022. S odvoláním na údaje Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) tvrdil, že do začátku roku 2025 ztratily ruské ozbrojené síly 172 000 mrtvých a 611 000 zraněných. Z raněných se 235 000 vrátilo na frontu a 376 000 bylo těžce raněno, bez další služby. Fjodorov tak odhadl nenahraditelné ztráty ruské armády na 550 000 lidí, což je téměř polovina celkové síly ozbrojených sil, včetně námořníků a pilotů.

