Poslední kapitola genocidy

24. 3. 2025

Izrael zahájil poslední etapu své genocidy. Palestinci si budou muset vybrat mezi smrtí a deportací. Jiné možnosti neexistují.

Toto je poslední kapitola genocidy. Je to poslední, krví nasáklý nápor na vyhnání Palestinců z Gazy. Žádné jídlo. Žádné léky. Žádné přístřeší. Žádná čistá voda. Žádná elektřina. Izrael rychle mění Gazu v dantovský kotel lidského utrpení, kde jsou Palestinci zabíjeni po stovkách a brzy opět po tisících a desetitisících, a nakonec budou nuceni odejít a nikdy se nevrátit, soudí americký novinář Chris Hedges.

Poslední kapitolou je konec izraelských lží. Lež o dvoustátním řešení. Lež o tom, že Izrael dodržuje válečné zákony, které chrání civilisty. Lež o tom, že Izrael bombarduje nemocnice a školy jen proto, že je Hamás používá jako své stanoviště. Lež o tom, že Hamás využívá civilisty jako lidské štíty, zatímco Izrael běžně nutí zajaté Palestince, aby vstupovali do tunelů a budov. Lež, že Hamás nebo Palestinský islámský džihád (PIJ) jsou zodpovědné za zničení nemocnic, budov OSN nebo masové palestinské oběti - obvinění často spočívá v bludných palestinských raketách. Lež, že humanitární pomoc do Gazy je blokována, protože Hamás unáší nákladní automobily nebo pašuje zbraně a válečný materiál. Lež, že izraelským dětem jsou uřezávány hlavy nebo že Palestinci provádějí hromadná znásilnění izraelských žen. Lež, že 75 procent z desetitisíců zabitých v Gaze byli „teroristé“ z Hamásu. Lež, že Hamás je zodpovědný za rozpad dohody o příměří.

Obnažená genocidní vizáž Izraele je odhalena.Tel Aviv nařídil evakuaci severní části Gazy, kde zoufalí Palestinci táboří uprostřed trosek svých domovů. Nyní přichází masové hladovění - (UNRWA) 21. března uvedla, že jí zbývají zásoby mouky na šest dní -, úmrtí na nemoci způsobené kontaminovanou vodou a potravinami, desítky zabitých a zraněných každý den pod neustávajícím náporem bomb, raket, střel a kulek. Nebude fungovat nic, pekárny, čistírny odpadních vod a kanalizace, nemocnice - Izrael 21. března vyhodil do povětří poškozenou turecko-palestinskou nemocnici -, školy, distribuční centra pomoci ani kliniky. Kvůli nedostatku pohonných hmot je funkční méně než polovina z 53 záchranářských vozidel, která provozuje Palestinská společnost Červeného půlměsíce. Brzy nebudou k dispozici žádná.

Vzkaz Izraele je jednoznačný: Gaza bude neobyvatelná. Odejděte, nebo zemřete.

Od úterý, kdy Izrael těžkým bombardováním porušil příměří, bylo zabito více než 700 Palestinců , včetně 200 dětí. Za 24 hodin bylo zabito 400 Palestinců. To je teprve začátek. Žádná západní mocnost, včetně Spojených států, které poskytují zbraně pro páchání této genocidy, ji nehodlá zastavit. Záběry z Gazy během téměř šestnácti měsíců nepřetržitých útoků byly otřesné. Ale to, co přijde nyní, bude ještě horší. Bude to soupeřit s nejkrutějšími válečnými zločiny dvacátého století, včetně masového hladovění, masového vyvražďování a srovnání Varšavského ghetta se zemí, které v roce 1943 provedli nacisté.

„Obyvatelé Gazy, toto je vaše poslední varování,“ pohrozil izraelský ministr obrany Israel Katz :

“První Sinwár zničil Gazu a druhý Sinwár ji zničí úplně. Údery letectva proti teroristům z Hamásu byly jen prvním krokem. Bude to mnohem těžší a zaplatíte za to plnou cenu. Evakuace obyvatelstva z bojových zón brzy opět začne... Vraťte rukojmí a odstraňte Hamás a otevřou se vám další možnosti, včetně odchodu na jiná místa ve světě pro ty, kteří o to stojí. Alternativou je absolutní zničení.”

Dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamásem byla navržena tak, aby byla realizována ve třech fázích. V první fázi, trvající 42 dní, by došlo k ukončení nepřátelských akcí. Hamás by propustil 33 izraelských rukojmích, kteří byli zajati 7. října 2023 - včetně žen, osob starších 50 let a nemocných - výměnou za více než 2 000 palestinských mužů, žen a dětí vězněných Izraelem (k 18. březnu Izrael propustil přibližně 1 900 palestinských zajatců). Hamás propustil celkem 147 rukojmích, z nichž osm bylo mrtvých. Izrael uvádí, že Hamás stále zadržuje 59 Izraelců, z nichž 35 považuje Izrael za mrtvé.

Izraelská armáda se v první den příměří stáhne z obydlených oblastí Gazy. Sedmý den by se vysídlení Palestinci mohli vrátit do severní části Gazy. Izrael by denně povolil vjezd 600 nákladních automobilů s potravinami a zdravotnickým materiálem do Gazy.

Ve druhé fázi, která měla být vyjednána šestnáctý den příměří, by byla propuštěna zbývající izraelská rukojmí. Izrael by dokončil své stažení z Gazy a zachoval by si přítomnost v některých částech filadelfského koridoru, který se táhne podél osmikilometrové hranice mezi Gazou a Egyptem. Vzdal by se kontroly nad hraničním přechodem Rafáh do Egypta.

Třetí fáze by zahrnovala jednání o trvalém ukončení války a obnově Gazy.

Izrael obvykle podepisuje dohody, včetně dohod z Camp Davidu a mírové dohody z Osla, s časovým rozvrhem a fázemi. V první fázi dosáhne toho, co chce - v tomto případě propuštění rukojmích - a další fáze porušuje. Tento vzorec nebyl nikdy porušen.

Izrael odmítl dodržet druhou fázi dohody. Před dvěma týdny zablokoval přísun humanitární pomoci do Gazy, čímž porušil dohodu. Během první fáze příměří také zabil nejméně 137 Palestinců.

Izraelské bombardování a ostřelování Gazy bylo obnoveno 18. března, zatímco většina Palestinců spala nebo si připravovala suhúr, jídlo, které se jí před svítáním během svatého měsíce ramadánu. Izrael nyní s útoky nepřestane, ani když budou propuštěni zbývající rukojmí - údajný důvod Izraele pro obnovení bombardování a obléhání Gazy.

Trumpův Bílý dům jásá nad masakrem. Napadá kritiky genocidy jako „antisemity“, kteří by měli být umlčeni, kriminalizováni nebo deportováni, a zároveň posílá Izraeli miliardy dolarů na zbraně.

Izraelský genocidní útok na Gazu je nevyhnutelným vyústěním jeho osadnického koloniálního projektu a státu apartheidu. Zabrání celé historické Palestiny - přičemž Západní břeh Jordánu bude, jak očekávám, brzy anektován Izraelem - a vysídlení všech Palestinců bylo vždy cílem sionistů.

K nejhorším excesům Izraele došlo během válek v letech 1948 a 1967, kdy byly zabrány obrovské části historické Palestiny, tisíce Palestinců zabity a statisíce etnicky vyčištěny. Mezi těmito válkami pokračovala pomalá krádež půdy, vražedné útoky a soustavné etnické čistky na Západním břehu Jordánu včetně východního Jeruzaléma.

Tento kalibrovaný tanec skončil. Toto je konec. To, čeho jsme svědky, překonává všechny historické útoky na Palestince. Izraelský genocidní sen - palestinská noční můra - je na spadnutí. Navždy to rozbije mýtus o tom, že my nebo jakýkoli jiný západní národ respektuje právní stát nebo je ochráncem lidských práv, demokracie a takzvaných „ctností“ západní civilizace. Izraelské barbarství je i naše vlastní. My to možná nechápeme, ale zbytek světa ano.

