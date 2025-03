Zdravotníci v Gaze vydali varování před podvýživou, izraelská blokáda dovozu potravin vstoupila do čtvrtého týdne

24. 3. 2025

čas čtení 9 minut





Izrael v obnovené ofenzivě pokračuje v ničení Gazy, počet obětí téměř 18 měsíců trvající války překročil 50 000

Palestinian photographer Ameer Marwan captured the moment he narrowly escaped an Israeli strike on a residential building in Gaza City. pic.twitter.com/tHfRZdry1W — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 23, 2025

V Gaze se šíří podvýživa, varují zdravotníci a humanitární pracovníci na zdevastovaném palestinském území, úplná izraelská blokáda veškerého zásobování vstoupila do čtvrtého týdne.



Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Izrael otevřel vstupní body, aby umožnil přísun základní pomoci, nebo zmírnil svou novou ofenzívu v Gaze, která začala v úterý vlnou náletů, při nichž zahynulo 400 lidí, většinou civilistů, a ukončila tak dva měsíce relativního klidu. V neděli palestinští představitelé uvedli, že celkový počet obětí téměř 18 měsíců trvajícího konfliktu překročil 50 000. V Gaze se šíří podvýživa, varují zdravotníci a humanitární pracovníci na zdevastovaném palestinském území, úplná izraelská blokáda veškerého zásobování vstoupila do čtvrtého týdne.Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Izrael otevřel vstupní body, aby umožnil přísun základní pomoci, nebo zmírnil svou novou ofenzívu v Gaze, která začala v úterý vlnou náletů, při nichž zahynulo 400 lidí, většinou civilistů, a ukončila tak dva měsíce relativního klidu. V neděli palestinští představitelé uvedli, že celkový počet obětí téměř 18 měsíců trvajícího konfliktu překročil 50 000.



Při nedělním leteckém útoku ve městě Khan Júnis byl zabit Saláh Bardawil, člen politického vedení Hamásu, a Izraelské obranné síly vydaly nové příkazy k evakuaci Palestinců v oblastech západně od města Rafáh na hranicích s Egyptem, které se zhruba před rokem staly cílem velké ofenzívy a kde IDF prosazují pozemní operace.



V rozkazech se uvádí, že pohyb ve vozidlech nebude povolen. V posledních dnech bylo hlášeno mnoho případů, kdy byli při útocích izraelských sil na automobily v Gaze zabiti nebo těžce zraněni civilisté. „IDF zahájily operaci na likvidaci teroristických organizací. V současné době se nacházíte v nebezpečné bojové zóně. Okamžitě bojovou zónu opusťte,“ stálo v rozkazu.



Podle zdravotníků bylo v noci na neděli zabito nejméně 19 Palestinců. Dvě nemocnice na jihu Gazy uvedly, že při úderech přijaly 17 těl, včetně těl několika žen a dětí. Počet obětí nezahrnoval představitele Hamásu a jeho manželku.



Později v neděli izraelská armáda uvedla, že vojáci obklíčili uprchlický tábor Tal al-Sultan v Rafáhu, a dodala, že jejich cílem je „rozbít teroristickou infrastrukturu a zlikvidovat“ tamní bojovníky.



Do dnešního dne bylo ve válce - vyvolané útokem ozbrojenců Hamásu na Izrael v říjnu 2023, při kterém zabili asi 1 200 lidí, většinou civilistů, a vzali 251 rukojmích - zabito více než 50 000 Palestinců, rovněž většinou civilistů, a asi 113 000 jich bylo zraněno, uvádějí oficiální místa.



Izrael, který obvinil Hamás ze systematického vykrádání pomoci, přerušil dodávky do Gazy několik hodin poté, co vypršela první fáze údajného třístupňového příměří. Hamás toto obvinění odmítá.



Představitelé humanitární pomoci uvedli, že distribuce bude pokud možno postupně omezována, zatímco zásobování komunitních kuchyní, které živí asi milion lidí, bude postupně obtížnější.



„V určitém okamžiku nám prostě dojdou zásoby a situace bude zoufalá... ale i kdybychom měli zásoby, bylo by velmi obtížné je distribuovat, protože kvůli bezpečnostnímu prostředí nemůžeme fungovat,“ řekl jeden z úředníků OSN působících v Gaze.



Šest z 23 pekáren provozovaných Světovým potravinovým programem OSN již bylo uzavřeno kvůli nedostatku plynu na vaření, zatímco Unrwa, hlavní agentura OSN zodpovědná za sociální zabezpečení Palestinců, měla v pátek zásoby asi 60 000 pytlů mouky, což by stačilo na pouhých šest dní distribuce.



Ceny omezeného množství potravin, které jsou stále k dispozici v obchodech a na trzích, prudce vzrostly a jsou nyní nedostupné téměř pro každého. Brambory stojí v přepočtu 6 dolarů za kilogram, což je pětkrát více než před měsícem, a plynové lahve na vaření se prodávají za 60 dolarů za kilogram, což je čtyřikrát více než před koncem křehkého přerušení bojů před třemi týdny.



„Je zcela zřejmé, že lidé jsou podvyživení. Obyvatelstvo je velmi mladé a děti potřebují výživné potraviny,“ řekl Khamis Elessi, starší lékař konzultant ve městě Gaza.



Feroze Sidhwa, dobrovolný lékař pohotovostní služby v Gaze působící v USA, uvedl, že důsledky 18 měsíců špatné stravy jsou u jeho pacientů velmi patrné. „Velmi jasně vidíme, že všichni zhubli... Vidím, že se špatně hojí chirurgické řezy,“ řekl.



Distribuci pomoci ztěžuje vysídlení. „Panují velké obavy, co bude, zejména u rodičů o jejich děti. Je to nepřetržité: příkazy k evakuaci, výbuchy, nemocnice jsou plné obětí, nyní vidíme nedostatek potravin. Je to velmi nepředvídatelné,“ řekl Hisham Mhanna, mluvčí Mezinárodního výboru Červeného kříže v Gaze.



„Většinu dne slyšíme mohutné výbuchy. Zprávy o obětech dostáváme každou hodinu, ale první záchranáři se nemohou dostat na všechna místa útoků, protože je to příliš nebezpečné nebo nemají dostatek paliva pro sanitky.“



V jižním městě Rafáh bylo v neděli možné vidět palestinské muže, ženy a děti, jak jdou po prašné cestě a v náručí nesou své věci. Většina obyvatel Gazy musela v rámci území uprchnout, často i několikrát. „Je to vysídlování pod palbou,“ řekl Mustafa Gaber, místní novinář, který je na cestě se svou rodinou. „Jsou mezi námi zranění lidé. Situace je velmi obtížná.“



Izraelská média se v neděli ptala, zda se cíle nové ofenzívy omezují na zničení Hamásu a navrácení rukojmích držených v Gaze - což jsou dva cíle, které izraelská vláda často uvádí.



V pátek izraelský ministr obrany Israel Katz ve svém prohlášení uvedl, že „vydal pokyn IDF k zabrání dalších území v Gaze, evakuaci obyvatelstva a rozšíření bezpečnostních zón kolem Gazy za účelem obrany izraelských měst a jednotek IDF“.



„Čím déle bude Hamás odmítat propustit rukojmí, tím více území ztratí, které přibude Izraeli,“ řekl Katz.



V sobotu izraelský kabinet schválil návrh na zřízení nového ředitelství, jehož úkolem bude prosazovat to, co formuloval jako „dobrovolný odchod“ Palestinců v souladu s návrhem Donalda Trumpa na vylidnění Gazy a její přebudování na „riviéru Blízkého východu“. Právní experti uvedli, že jakákoli taková politika by byla téměř jistě porušením mezinárodního práva.



Katz uvedl, že nový orgán by „podléhal izraelskému a mezinárodnímu právu“ a koordinoval by „průchod po zemi, po moři a vzduchem do cílových zemí“.



Izraelem otřásly masové protesty, při nichž více než 100 000 lidí demonstrovalo proti snahám premiéra Benjamina Netanjahua odvolat šéfa vnitřní bezpečnostní služby Ronena Bara i generální prokurátorku Galio Baharava-Miarovou.



Bar jako šéf Šin Bet vyšetřoval Netanjahuovy blízké spolupracovníky kvůli údajnému porušení národní bezpečnosti, včetně obvinění z úniku tajných dokumentů do zahraničních médií a údajného přijímání peněz z Kataru, o němž je známo, že poskytl významnou finanční pomoc Hamásu. Baharav-Miarová, která se často dostává do střetu s vládou, varovala premiéra, že nemůže šéfa domácí rozvědky vyhodit dříve, než její úřad prověří jeho motivy k tomuto kroku.



V bezprecedentním kroku v neděli izraelský kabinet poté, co ji obvinil z blokování vládní politiky, jednomyslně odhlasoval návrh na vyslovení nedůvěry Baharav-Miarové.



Rozhodnutí kabinetu odsoudily opoziční strany a tisíce protestujících, kteří vyšli do ulic Tel Avivu a Jeruzaléma již šestý den v řadě, a označili Netanjahuův krok za pokus o podkopání izraelského demokratického systému.



Během střetů s policií byli před Netanjahuovou rezidencí v centru Jeruzaléma zatčeni tři demonstranti.



Rozšířily se také výzvy, aby byl návrat rukojmích upřednostněn před ofenzivou proti Hamásu.



V pátek podepsalo 40 propuštěných rukojmích, kteří byli v zajetí Hamásu, a 250 rodinných příslušníků izraelských vojáků a civilistů, kteří jsou stále drženi v Gaze, dopis vyzývající Netanjahua, aby zastavil „nekonečnou válku“ Izraele.



V první fázi dohodnutého příměří bylo 25 izraelských rukojmí a těla osmi dalších propuštěno výměnou za stovky palestinských vězňů. Izraelské síly se stáhly do nárazníkové zóny - což umožnilo statisícům lidí vrátit se do zbytků svých domovů - a došlo k nárůstu humanitární pomoci.



Strany měly začátkem února zahájit jednání o plánované druhé fázi příměří, v níž měl Hamás propustit zbývajících 59 rukojmích - z nichž 35 je pravděpodobně mrtvých - výměnou za další palestinské vězně, trvalé ukončení bojů a úplné stažení Izraele.





Izrael od dohody o příměří odstoupil a místo toho nabídl prodloužení první fáze o 30 až 60 dní, pokud Hamás propustí další rukojmí.





Zdroj v angličtině ZDE

0