Prezident svobody slova deportuje všechny, kdo s ním nesouhlasí

21. 3. 2025

Takhle má svoboda slova fungovat



Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům...

Zhruba před rokem Trumpovi příznivci na shromáždění nazývali amerického prezidenta „genocidním Joem“ a Trump je, znepokojivě, povzbuzoval. Naštěstí je nyní Trump napravená osobnost, která z celého srdce podporuje genocidu a chápe, že by nikdo neměl mít právo kritizovat amerického prezidenta. To znamená, že nyní už má zásady.



V důsledku svých nově nabytých zásad Trump deportuje každého, kdo s ním nesouhlasí, i když podle soudního příkazu nesmí. Je pobuřující, že soudci rozhodli, že pro prezidenta platí něco, čemu se říká „zákon“, a že si nemůže dělat, co chce. Není mi jasné, proč tito soudci nebyli zatčeni jako ten francouzský vesmírný výzkumník, který se odvážil zpochybnit Trumpovy škrty ve vědeckém výzkumu.

Francouzského teroristu chytili na letišti, když mu ochranka kontrolovala telefon, jestli náhodou nemyslí špatně, a našla tam texty kritické k Trumpovi. Zklamáním je, že FBI obvinění z terorismu stáhla, protože mít špatný názor není úplně totéž jako pokládat bomby.



Jako vůdce nadřazené rasy je Trump tak sebevědomý, že vymazává černochy a hnědé lidi z učebnic dějepisu, aby dokázal, že bílí supremacisté jsou lepší. Rozumně omilostňuje bledší odrůdu teroristů, zatímco likviduje skutečné nepřátele, například ministerstvo školství. Je to proto, že lidé, kteří nedokážou ukázat na mapě Mexiko, mohou být stále dost chytří na to, aby jeho kecy prohlédli.





Na nedávném setkání s republikánskými poslanci na radnici se republikánští voliči spontánně změnili v marxisty a skandovali „zdanit bohaté!“. Bylo to trapné, protože Trumpův daňový plán přesune peníze od pracující třídy k 0,1 % nejlépe vydělávajících. Trump spoléhá na to, že Američané jsou dost chytří na to, aby ovládali stroje, a dost hloupí na to, aby věřili, že jeho daňový plán je pro ně dobrý.





Znepokojující je, že konzervativci začínají vnímat a uvědomují si, že Trump pro ně dělá úplný hovno. , ale možná by mohl odvést jejich pozornost od toho, že pro ně nic nedělá, tím, že bude střílet z útočné pušky do vzduchu a křičet “Yee-haw!”, a bude při tom mávat Biblí. To Američanům dokáže, že Trump je muž z lidu.Trump možná nedokáže uvěznit myšlenkové zločince za terorismus, ale přesto k nim může být co nejkrutější. Trump například deportuje manželku amerického občana, který ho kritizoval, přestože deportovaný ho nekritizoval.V USA smíte mít svou rodinu jen tehdy, pokud souhlasíte s prezidentem, což znamená, že byste měli změnit své názory pokaždé, když se v USA změní prezident. Pokud se vám nelíbí měnit názory každých pár let, musíte zajistit, aby USA už nikdy neměnily prezidenta, ale i tak Trump mění své názory každých pár dní, takže je těžké držet krok!Možná byste neměl vyjadřovat názor a nechat lidi, jako jsem já, aby vám řekli, co si dnes myslíte. Lidé jako já totiž vždycky dávají smysl.Dnes byste měli být rádi, že Trump je mírový prezident, který se staví proti vojensko-průmyslovému komplexu tím, že... bombarduje Jemen, pomáhá Izraeli bombardovat Gazu, vyhrožuje bombardováním Íránu a informuje Elona Muska o válce s Čínou.Trump dokonce vyhrožuje útokem na Rusko, jen aby zmátl všechny, kteří ho označují za „Putinovu loutku“, protože si nedokážou připustit, že s ním souhlasí v jiných válkách. Jediný rozdíl mezi touto partou je, že chtějí o jednu válku víc než Trump, šílenci.Nemám čas na lidi, kteří říkají „ten oranžový muž je zlý“, protože si myslím, že oranžový muž je vlastně dobrý. Druhá strana se tváří, že je smutná z genocidy, ale Trump plně podpořil vraždu 200 palestinských dětí během příměří v Gaze. Sedmi dětem amputovali nohy bez anestezie, ale není mi jasné, jestli to Trump podpoří, protože někteří jeho příznivci by ještě mohli mít svědomí, člověk nikdy neví.Američanům se nabízí kredit na objednávku jídla, ale vy budete rádi, že USA posílají do Izraele 300 milionů dolarů denně. Pokud jste hladový Američan, vězte, že svými daněmi přispíváte k nepředstavitelnému utrpení dětí. Pokud patříte mezi Američany, kteří s touto brutalitou nesouhlasí, budete brzy deportováni na další místo, které se USA chystají bombardovat. Bůh žehnej Americe!