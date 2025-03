Britští vědci varují: „Klíčové poznatky ohledně covidu jsou zapomenuty"

23. 3. 2025

Odborníci bijí na poplach v době, kdy si Británie připomíná páté výročí zavedení prvního covidového lockdownu, dnes před pěti lety, 23. března 2020



Klíčové vědecké poznatky získané během pandemie Covid-19 jsou zapomínány, varují britští vědci.



Rozhodnutí zavést lockdown dne 23. března 2020 bylo v Británii přijato, aby se zabránilo zahlcení nemocnic stovkami tisíc nových případů vážně nemocných pacientů s covidem.



Podle vědců však nic nenasvědčuje tomu, že by dnes bylo zdravotnictví lépe připraveno, pokud by se v blízké budoucnosti objevil další smrtící virus.



„Každou zimu, i před covidem, byly britské nemocnice provozovány na hranici možností,“ řekl profesor Rowland Kao z Edinburské univerzity. „Když se covid objevil, zdravotnictví už prostě nebylo schopno přijmout další pecienty. A nic nenasvědčuje tomu, že by to příště mělo být jinak. Ve skutečnosti to bude pravděpodobně ještě horší.“



„Vláda slíbila, že se z pandemie poučí, ale zdá se, že trpí ohledně covidu amnézií a zapomíná na na podfinancované zdravotnictví a veřejné služby, které byly omezeny na minimum.“





Možná byl lockdown mírně účinný pro snížení infekce, ale podcenil potřebu spojení, kontaktu mezi lidmi a komunity, řekl Dominic Abrams, profesor sociální psychologie na Kentské univerzitě: „Zdálo se, že neexistuje téměř žádná strategie, jak tyto základní potřeby uspokojit. Sociální a psychologické jizvy zůstávají rozsáhlé a hluboké.“A přestože se sociální distancování, nošení roušek a používání testů široce používalo, podle profesora Paula Huntera z University of East Anglia nedošlo k žádnému následnému pokusu o pochopení jejich užitečnosti a významu.„Velmi lituji toho, že jsme stále nedosáhli vědeckého konsenzu o hodnotě a účinnosti nefarmaceutických intervencí [NPI],“ řekl. „Víme, že NPI snižují přenos. Ale zda přínosy převažují nad škodlivostí, není ještě zdaleka jasné.“Mezinárodní důsledky zdůraznil Andrew Shepherd, ředitel Chronic Poverty Advisory Network. „Lockdowny nejsou vhodné pro každou zemi. Během pandemie bohatší země tlačily na země s nízkými a středními příjmy, aby lockdowny zavedly, což mělo katastrofální následky.„Většina těchto zemí nebyla schopna zmírnit průvodní ztrátu pracovních míst, příjmů a podniků stejným způsobem, jako jsme to mohli udělat my ve Spojeném království, a výsledkem bylo masivní zbídačení, z něhož se budeme vzpamatovávat roky.“Dr. Michael Head ze Southamptonské univerzity připustil, že lockdowny jsou nezbytnou součástí jakékoli reakce na pandemii. „Potřebujeme však chytřejší lockdowny, které by byly zavedeny v dřívější fázi epidemie, aby lépe omezily přenos, a proto by byly kratší.“Výročí si připomněla také skupina pozůstalých po obětech covidu, Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, kterou tvoří téměř 10 000 osob, jež pandemie zasáhla. Skupina se obrátila dopisem na ministryni financí Rachel Reevesovou a vyzvala ji, aby nepokračovala v navrhovaném plánu na snížení plateb pro zdravotně postižené.„Rozsáhlá nerovnost přispěla k vysokému počtu úmrtí ve Spojeném království,“ uvádí se v dopise.„U zdravotně postižených osob byla jedenáctkrát vyšší pravděpodobnost úmrtí na Covid-19 než u osob bez postižení. Místo toho, aby vláda řešila nerovnosti, které k této děsivé statistice přispěly, prosazuje plány na snížení dávek pro zdravotně postižené, čímž uvrhne další lidi do chudoby a zemi ještě méně připraví na budoucí pandemie.