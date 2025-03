Izrael „zabere další území“ a varuje Hamás, že anektuje části Gazy

21. 3. 2025

Izraelský ministr obrany vyslovil hrozbu v době, kdy IDF zintenzivňují ofenzívu „nepřetržitými“ nočními nálety na celém území Gazy





Izraelský ministr obrany v pátek prohlásil, že dal armádě pokyn, aby „zabrala více území“ v Gaze, a pohrozil anexí části území, pokud Hamás nepropustí 59 izraelských rukojmích, které islamistická militantní skupina na tomto zdevastovaném území stále zadržuje.



Další nepřetržité útoky proběhly v noci na páetk na většině území Gazy. „Je to celý den a celou noc. Drony, letadla, dělostřelectvo, tanky... pořád. Je to tak zlé jako nikdy předtím,“ řekl jeden z humanitárních pracovníků, který nyní působí ve městě Gaza.



Po znovudobytí části strategického koridoru Netzarim, který odděluje sever Gazy od jihu, izraelské jednotky postoupily k severnímu městu Bejt Lahíja a do jižního pohraničního města Rafáh.



Izraelští představitelé v posledních dnech vystupňovali své hrozby a vyzvali Palestince v Gaze, aby svrhli Hamás, jinak budou čelit následkům.



„Nařídil jsem (armádě), aby zabrala další území v Gaze,“ uvedl Katz ve svém prohlášení. „Čím více bude Hamás odmítat osvobodit rukojmí, tím více území ztratí a ta budou anektována Izraelem.“



Katz také pohrozil, že „rozšíří nárazníkové zóny kolem Gazy na ochranu izraelských civilních oblastí a vojáků zavedením trvalé izraelské okupace oblasti“, pokud se Hamás nepodřídí.





Trumpova administrativa tento týden zopakovala svou podporu Izraeli.





Amjad Shawaa, vedoucí palestinské sítě nevládních organizací v Gaze, uvedl: „Tentokrát je to velmi, velmi špatné. Je to velmi intenzivní a velmi děsivé. Nevíme, kdy můžeme být zasaženi. Stále se bojíme o své blízké. Všechno je velmi nejisté a pak jsou tu ty hrozby, že Izrael rozšíří své operace. Je to dusno, psychický stav, který je velmi těžký.“





V lednu bylo dohodnuto třífázové příměří, ale Izrael odmítl zahájit rozhovory o realizaci druhé fáze, která měla vést k návratu všech rukojmích, stažení izraelských sil z Gazy a trvalému ukončení bojů.

Při nečekaném útoku, který Hamás zahájil na Izrael v říjnu 2023, zahynulo asi 1 200 lidí, převážně civilistů. Následná izraelská ofenziva do Gazy zabila více než 49 000 lidí, rovněž převážně civilistů.







Zdroj v angličtině ZDE





Agentura civilní obrany Gazy ve čtvrtek uvedla, že od obnovení bombardování bylo zabito 504 lidí, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku války před více než 17 měsíci, kdy Hamás zaútočil na Izrael. Od té doby bylo zabito více než 100 osob a mnoho dalších bylo zraněno, uvedli palestinští zdravotníci.Dva vojáci stojící na vrcholu tanku na hřebeni s výhledem na krajinu plnou zničených budov.Vojáci na hranici v jižním Izraeli při pohledu na pásmo Gazy. Foto: Mgr: Amir Levy/Getty Images.Izrael vydal nové příkazy k evakuaci severních pobřežních oblastí, čímž došlo k vysídlení dalších tisíců lidí. OSN odhaduje, že od úterý bylo v Gaze vysídleno 124 000 lidí, tedy přibližně každý dvacátý obyvatel.Nové izraelské útoky v Gaze přicházejí na pozadí vnitřních nepokojů v Izraeli, kde se v posledních dnech shromáždily tisíce protestujících, kteří obviňují premiéra Benjamina Netanjahua, že se snaží podkopat izraelský demokratický systém a obnovit vojenské operace bez ohledu na bezpečnost rukojmích, aby posílil svou politickou pozici.V pátek izraelský nejvyšší soud nařídil dočasné zastavení vládního odvolání Ronena Bara, šéfa vnitřní bezpečnostní služby Šin Bet, dokud nebude do 8. dubna projednáno odvolání. Netanjahu svůj krok proti Baru dříve zdůvodnil „nedůvěrou“, izraelský generální prokurátor však rozhodl, že odvolání kabinetem nemá žádný právní základ.Ještě před ofenzivou IDF Izrael přerušil dodávky potravin, pohonných hmot a humanitární pomoci do pásma. Agentura OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky, jeden z největších poskytovatelů potravinové pomoci v Gaze, v pátek varovala, že má dostatek mouky k distribuci pouze na příštích šest dní.