Trump zintenzivňuje svou odvetnou kampaň proti americké právnické komunitě

22. 3. 2025

čas čtení 6 minut



Trump nařídil své "generální prokurátorce", aby postoupila žaloby proti němu Bílému domu a doporučil sankce proti právnickým firmám, které se odvážily ho žalovat



Donald Trump v pátek večer rozšířil svou kampaň odplaty proti právnickým firmám, když nařídil své generální prokurátorce Pam Bondiové, aby postoupila Bílému domu žaloby, které ona označila za "stranické", a doporučila trestní opatření, která by mohla ochromit dotčené firmy.



Tyto pokyny byly nastíněny v rozsáhlém memorandu, v němž Trump tvrdil, že příliš mnoho advokátních kanceláří podává "neopodstatněné žaloby", jejichž cílem je způsobit průtahy. Přišlo to po týdnu neúspěchů, v němž řada soudců vydala dočasné soudní příkazy blokující realizaci Trumpovy agendy. Donald Trump v pátek večer rozšířil svou kampaň odplaty proti právnickým firmám, když nařídil své generální prokurátorce Pam Bondiové, aby postoupila Bílému domu žaloby, které ona označila za "stranické", a doporučila trestní opatření, která by mohla ochromit dotčené firmy.Tyto pokyny byly nastíněny v rozsáhlém memorandu, v němž Trump tvrdil, že příliš mnoho advokátních kanceláří podává "neopodstatněné žaloby", jejichž cílem je způsobit průtahy. Přišlo to po týdnu neúspěchů, v němž řada soudců vydala dočasné soudní příkazy blokující realizaci Trumpovy agendy.





Trumpův zápis nařizuje Bondiové, aby usilovala o sankce proti právnickým firmám nebo o disciplinární řízení proti právníkům. Uložení sankcí je však v kompetenci federálních soudců a možná i s vědomím nejistoty, zda jeho generální prokurátorka v tom bude úspěšná, nařídil Trump také postoupení věci Bílému domu.



„Pokud generální prokurátorka zjistí, že jednání advokáta nebo právní firmy v soudním sporu proti federální vládě opravňuje k uplatnění sankcí nebo jiných disciplinárních opatření, generální prokurátorka ... doporučí prezidentovi ... další kroky, které mohou být podniknuty,“ uvádí se v memorandu.



Memorandum v důsledku toho vytvořilo formální mechanismus, který Trumpovi umožňuje jednostranně rozhodovat o uvalení politicky motivovaných sankcí prostřednictvím exekutivních příkazů, které právníkům odebírají bezpečnostní prověrky potřebné k výkonu jejich práce nebo jim brání v práci na federálních zakázkách.



Několik právních expertů naznačilo, že memorandum by teoreticky umožnilo Bondiové rozhodnout, že konkrétní žaloba, která vyvolala dočasný soudní příkaz, způsobuje zbytečné zdržení, a učinit právní firmu, která žalobu podala, obětí ochromujících účinků Trumpova trestního exekutivního příkazu.



To by mohlo vést k poklesu objemu soudních sporů proti Trumpově administrativě, uvedli odborníci. I když žaloby mají legitimní účel, existují obavy, že by se mohly dostat spolu s právníky, kteří je podali, do prezidentova hledáčku a ohrozit jejich právní praxi.



Trump také nařídil Bondiové, aby zahájila přezkum „chování“ právníků a jejich příslušných advokátních kanceláří v soudních sporech proti federální vládě, které sahá až do začátku jeho prvního funkčního období v roce 2017 - a doporučil, aby zjistila, zda je to důvodem k dalším trestním opatřením.



Toto memorandum přichází v době, kdy Trump v posledních týdnech s velkým úspěchem využíval exekutivní příkazy zaměřené proti právnickým firmám.



Naposledy Trump odebral právníkům firmy Paul Weiss bezpečnostní prověrku a zakázal jejím zaměstnancům vstup do budov federální vlády kvůli své dlouhodobé stížnosti na bývalého partnera Marka Pomerantze, který se proti němu snažil v New Yorku vybudovat trestní řízení.



Příkaz zaměřený na firmu Paul Weiss byl téměř totožný s příkazem, který potrestal firmu Perkins Coie kvůli jejím vazbám na právníka, který kdysi spolupracoval s kampaní Hillary Clintonové v roce 2016, a s dalším příkazem zaměřeným na firmu Covington and Burling, která zastupovala bývalého zvláštního poradce Jacka Smithe.



Firma Paul Weiss svou žalobu ve čtvrtek stáhla poté, co její předseda Brad Karp nabídl řadu ústupků, včetně toho, že nabídl svou kritiku (!) bývalého kolegy Pomerantze, zřejmě aby Trumpa uklidnil. Zavázal se, že poskytne právní služby v hodnotě 40 milionů dolarů kauzám, které Trump prosazuje.



Podle lidí obeznámených se záležitostí se však Trump několik dní dušoval, že řada dočasných soudních příkazů zpomaluje realizaci jeho politické agendy a v jednom případě označil snahu Elona Muska o snížení nákladů za pravděpodobně protiústavní.





Případem, který Trumpa nejvíce rozčílil, byla žaloba u federálního okresního soudu ve Washingtonu proti jeho použití zákona o nepřátelských cizincích z roku 1798 k vyhoštění stovek údajných členů venezuelských gangů bez řádného soudního řízení.





Na pozadí těchto skutečností, kdy Trump nadále brojí proti samotnému soudnímu příkazu, zaujímá administrativa vůči Boasbergovi stále bojovnější postoj a prohlásila, že zvažuje, zda se odvolá na zřídka používané privilegium státního tajemství, aby soudcovo vyšetřování zastavila. Soudce ovšem poukazuje na to, že všechny podrobnosti o deportacích zveřejnili, takže to je bezpředmětné.







Zdroj v angličtině ZDE

0

150

V této žalobě americký okresní soudce James Boasberg nařídil Trumpově administrativě, aby vrátila všechny deportační lety, které byly ve vzduchu, a dočasně zakázal jakékoli další deportace podle zákona o nepřátelských cizincích.Případ se pro administrativu změnil v bolest hlavy poté, co se jí nepodařilo odvolat dva lety na základě toho, že soudce nezopakoval svůj ústní pokyn v písemném příkazu, což vedlo k tomu, že soudce fakticky zahájil vyšetřování, zda Bílý dům nerespektoval soudní příkaz.„Měli jste pocit, že to můžete ignorovat, protože to nebylo v písemném příkazu. To je váš první argument? Představa, že protože můj písemný příkaz byl důraznější, tak se to mohlo přehlížet, to je sakra přitažené za vlasy,“ řekl Boasberg při nedávném slyšení.Trumpova administrativa trvá na tom, že příkaz neporušila, ale jádrem sporu je její přesvědčení , že soudce neměl v první instanci pravomoc případ projednat. To ale ignoruje realitu, že federální soudy mají právo zkoumat, zda jsou zákony řádně uplatňovány.