Izraelská vláda schválila propuštění šéfa tajné služby Šin Bet Ronena Bara navzdory obrovským protestům

21. 3. 2025

čas čtení 3 minuty



Bar měl napjaté vztahy s premiérem Benjaminem Netanjahuem, který je souzen za korupci a jehož blízké spolupracovníky vyšetřuje zpravodajská služba





Šéf izraelské domácí zpravodajské služby Šin Bet byl podle prohlášení úřadu premiéra odvolán týden poté, co Benjamin Netanjahu prohlásil, že v něj ztratil důvěru, navzdory třídenním protestům proti tomuto kroku.



„Vláda jednomyslně schválila návrh premiéra Benjamina Netanjahua na ukončení funkčního období ředitele ISA [Izraelské bezpečnostní agentury] Ronena Bara,“ uvádí se v prohlášení.



Bar opustí svou funkci, jakmile bude jmenován jeho nástupce, nebo nejpozději do 10. dubna, uvádí se v prohlášení.

Šéf izraelské domácí zpravodajské služby Šin Bet byl podle prohlášení úřadu premiéra odvolán týden poté, co Benjamin Netanjahu prohlásil, že v něj ztratil důvěru, navzdory třídenním protestům proti tomuto kroku.„Vláda jednomyslně schválila návrh premiéra Benjamina Netanjahua na ukončení funkčního období ředitele ISA [Izraelské bezpečnostní agentury] Ronena Bara,“ uvádí se v prohlášení.Bar opustí svou funkci, jakmile bude jmenován jeho nástupce, nebo nejpozději do 10. dubna, uvádí se v prohlášení.





Bar, jehož funkční období mělo skončit příští rok, byl jmenován předchozí izraelskou vládou, která Netanjahua nakrátko odstavila od moci mezi červnem 2021 a prosincem 2022.





Jeho vztahy s Netanjahuem byly napjaté již před bezprecedentním útokem Hamásu 7. října 2023, který vyvolal válku v Gaze, zejména Netanjahuově pokusům zkorumpovat izraelské soudy.





Dr. Amir Fuchs, právní expert z Izraelského demokratického institutu, řekl, že Netanjahu „má problém, který chce vyřešit centralizací co největší moci a zbavením se všech strážců a odborníků ... to však není v souladu se zájmy státu Izrael, ale pouze se zájmy premiéra a jeho vlády“.







Zdroj v angličtině ZDE

1

202

Vztahy se zhoršily po zveřejnění interní zprávy Šin Bet o útoku Hamásu ze 4. března. V ní bylo uznáno, že agentura sama selhala, když útoku zabránila, ale zároveň uvedla, že „politika klidu umožnila Hamásu masivní vojenskou výstavbu“.Šin Bet, která má rozsáhlé pravomoci, také vyšetřuje Netanjahuovy blízké spolupracovníky kvůli porušení národní bezpečnosti, včetně úniku tajných dokumentů do zahraničních médií a přijímání peněz z Kataru, o němž je známo, že poskytl Hamásu významnou finanční pomoc.Netanjahuovi také hrozí možný trest odnětí svobody po skončení probíhajícího korupčního procesu. Pětasedmdesátiletý politik, který se v Izraeli poprvé ujal moci v roce 1996 a 17 let zastával funkci premiéra, vypovídá u soudu dvakrát týdně.Bar již naznačil, že před koncem svého funkčního období odstoupí a přijme odpovědnost za to, že jeho úřad nedokázal útoku zabránit.Zasedání vlády se nezúčastnil, ale v dopise zaslaném ministrům uvedl, že rozhodnutí o jeho propuštění bylo „zcela poznamenáno ... střetem zájmů“ a vedeno „zcela jinými, cizími a zásadně nepřijatelnými motivy“.V uplynulých třech dnech se demonstranti protestující proti kroku vyhodit Bara spojili s protestujícími, kteří odmítají Netanjahuovo rozhodnutí obnovit boje v Gaze, čímž se porušuje dva měsíce trvající příměří, zatímco na palestinském území zůstává 59 izraelských rukojmích.Izraelské bombardování v posledních třech dnech zabilo podle ministerstva zdravotnictví Gazy nejméně 592 lidí, většinou žen a dětí.Protestující v Jeruzalémě skandovali: „Izrael není Turecko, Izrael není Írán“ a poukazovali na řadu Netanjahuových kroků z poslední doby, které označují za ‚červené vlajky‘ pro izraelskou demokracii. Jedním z nich je bezprecedentní snaha odvolat Baar. Dalším je snaha premiéra a jeho spojenců sesadit generálního prokurátora Galiho Baharava-Miara, který upozornil, že odvolání Bara z funkce by mohlo být nezákonné.