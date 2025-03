Muskovo DOGE je inspirováno prokremelskými monarchisty a technofašismem 30. let

21. 3. 2025

Muskův hlavní operativec DOGE je napojen na ruskoamerickou síť protizápadních prokremelských monarchistů inspirovaných protidemokratickým hnutím "technokracie" 30. let, jehož členem byl Muskův dědeček, píše Nafeez Ahmed. Muskův hlavní operativec DOGE je napojen na ruskoamerickou síť protizápadních prokremelských monarchistů inspirovaných protidemokratickým hnutím "technokracie" 30. let, jehož členem byl Muskův dědeček,

Objevily se nové důkazy, které spojují Elona Muska a Trumpovu administrativu se sítí prokremelských operativců v USA, kteří mají v minulosti vazby na Muskovu vlastní rodinu. Tyto vazby naznačují, že DOGE je projektem na vzkříšení antidemokratických myšlenek zakořeněných v hnutí 30. let, které se stavělo proti spojeneckým válečným snahám v boji proti nacistickému Německu.

Byline Times mohou exkluzivně odhalit, že bývalý úředník amerického ministerstva pro efektivitu vlády (DOGE) a dlouholetý Muskův zaměstnanec – pracující pro PayPal, SpaceX a nyní X – je napojen na hnutí za oživení ruské monarchie s úzkými vazbami na ruskou vládu, včetně jejích ministerstev obrany a zahraničních věcí – a které věří, že Rusko je zapojeno do smrtelné civilizační války se Západem.

Stejná síť má přes Muskovu rodinu vazby na technofašistické hnutí 30. let. Hnutí, známé jako "technokracie", chtělo překreslit mapu Spojených států tak, aby zahrnovala rozsáhlé pásy území od Kanady přes Grónsko až po Panamu a Kolumbii, a snilo o nahrazení demokracie "efektivním" autoritářským režimem řízeným inženýry – což je paralela k tomu, co dnes dělá Trumpova a Muskova administrativa.

Operativec DOGE – vazby na Kreml

Ve vyšetřování zveřejněném na začátku března bývalý reportér Washington Postu pro kybernetickou bezpečnost Brian Krebs odhalil, že jeden z nejloajálnějších přívrženců Elona Muska a nejdéle sloužících zaměstnanců po dobu 28 let, Branden Spikes, pracoval pro DOGE první dva měsíce Trumpova druhého funkčního období – než se vrátil do své předchozí role ředitele informačních technologií ve společnosti X, Muskem vlastněné platformy sociálních médií, dříve známé jako Twitter.

Ačkoli není jasné, jakou roli hrál Branden Spikes v DOGE, podle Krebse s odvoláním na zdroje obeznámené s touto rolí působil na vysoké úrovni "v Muskově vnitřním kruhu důvěry".

Před prací ve společnosti X zastával Branden Spikes vedoucí pozice ve společnosti SpaceX, kde byl čtvrtou osobou přijatou do společnosti, PayPal (kde byl ředitelem IT) a Zip2, Muskově prvním velkém softwarovém podniku.

Krebsova zpráva potvrdila, že Spikesova bývalá manželka, se kterou se rozvedl v roce 2011, je rodilá Ruska Natalia Haldemanová s vazbami jak na Muskovu rodinu, tak na s Kremlem spojené skupiny občanské společnosti v USA.

Natalia Haldemanová působila v rámci sítě prokremelských rusko-amerických neziskových organizací. Zaregistrovala širokou škálu internetových domén, včetně organizace s názvem Russian Heritage Foundation.

Fotografie získané Krebsem ukazují Natalii s Brandenem Spikesem na fundraisingové večeři po boku Ivana Y. Podvalova, předsedy představenstva Kongresu ruských Američanů (CRA), a Fjodora Jakimoffa, předsedy Ruských imperiálních charitativních plesů. Obě organizace mají prokremelské vazby. Zejména posledně jmenovaný, jak mohou Byline Times odhalit, má rozsáhlé vazby na ruské monarchisty napojené na ruská ministerstva obrany a zahraničí.

CRA je zdánlivě síťová organizace pro ruskou diasporu v USA, založená v roce 1973. Prokázala však konzistentní soulad s cíli Kremlu. Dnes je to protrumpovská organizace, která lobbovala u americké vlády, aby zrušila sankce proti Rusku. Ruské ministerstvo zahraničí údajně podpořilo předsedkyni CRA Natalii Sabelnilovou, která má rovněž zkušenosti s lobbováním na podporu ruské války na Ukrajině.

Jakimoffovy ruské imperiální charitativní plesy jsou sponzorovány dvěma moskevskými skupinami, které prosazují oživení ruské monarchie a imperiálního státu. Jedním ze sponzorů je pobočka "západní USA" Shromáždění ruské šlechty se sídlem v Moskvě. Nadace Russian Heritage Foundation, která se přejmenovala na Constellation of Humanity, také spolupracuje s Ruskými imperiálními charitativními plesy.

Extrémní ruští monarchisté s vazbami na ministerstvo obrany

Shromáždění ruské šlechty (v ruštině zkráceně "RDS", ale celý název je "Svaz potomků ruské šlechty – Ruské šlechtické shromáždění") popisuje své poslání jako "obnovu velikosti Ruska, všech jeho regionů, zachování historického a kulturního dědictví ruského státu, obnovu a pokračování historické kontinuity státu a generací..."

RDS byla založena v roce 1990 těsně před rozpadem Sovětského svazu a podporuje oživení monarchické formy vlády inspirované ruským impériem. Její webová stránka vyzývá k "rozvoji monarchistické myšlenky v 21. století, roli monarchistické myšlenky v moderní jednotě národů historického Ruska, moderním názorům na minulost a budoucnost ruské imperiální geopolitiky".

Prostřednictvím konferencí, summitů a dalších aktivit chce RDS "ukázat, že monarchická forma vlády se nejen nepřežila, ale naopak je v moderním světě docela úspěšná a do budoucna slibná, že v moderním Rusku je dostatek sociálních a politických hnutí... kteří stojí na takových tradicionalistických pozicích v kontextu imperiálních úkolů ruského státu a vyhlídek na jejich realizaci v prostoru Eurasie a světa."

Tato skupina je také horlivě protizápadní a vidí se v čele globálního civilizačního konfliktu mezi obrozujícím se ruským impériem a Západem:

"V březnu 2022 vydalo vedení RDS vlastenecké prohlášení na podporu obrany Ruska, ruské civilizace tváří v tvář bezprecedentní vojensko-politické a ekonomické konfrontaci kolektivního Západu, v němž se uvádí, že právě v takových časech musí ruská šlechta prokázat svou historickou povinnost chránit vlast před znesvěcením svatyní, zachovat národní dědictví a zajistit životaschopnost ruské civilizace."

Shromáždění rovněž aktivně spolupracuje s řadou ruských vládních ministerstev a agentur, "včetně prezidentských a vládních struktur, různých ministerstev, včetně ministerstva obrany, ministerstva zahraničních věcí, federální agentury Rossotrudničestvo, ministerstva kultury Ruska, Ruského státního vojenského, historického a kulturního centra při vládě Ruské federace".

Dalším sponzorem ruských imperiálních charitativních plesů je Ruský imperiální svazový řád (RIUO), další na Kreml napojená monarchistická organizace, původně založená v roce 1929 ruskými exulanty v Paříži, kteří chtěli zachovat carskou legitimitu.

RIUO podporuje mnoho kremelských iniciativ, které jsou v souladu s jejími hodnotami (jako je církevní obrození a vlastenecká výchova), a Kreml často konzultuje RIUO nebo ji zapojuje do státních akcí. Kreml přijal zejména části agendy RIUO, jako je pravoslavné dědictví, uctívání Romanovců, odsouzení bolševického dědictví a glorifikace ruské imperiální historie, aby posílil Putinovu vlastní legitimitu a ruské nacionalistické narativy.

Uchovejte to v rodině

Přesto manželství Brandena Spikese s Natalií – kterou chválil za to, že má "ty nejlepší úmysly", "žádné vtipné záležitosti", "žádnou zlou krev" a "miluje Ameriku" – odhaluje, že má k Muskovi blízko nejen profesně, ale i osobně.

Jak vysvětluje Krebs, Natalia byla dříve vdaná za bratrance Elona Muska, Reeve Haldemana. Elon i Reeve jsou vnuky Joshuy Haldemana, který je otcem Maye Muskové, Elonovy matky.

Další fotografie, kterou Krebs získal prostřednictvím facebookové stránky Natalie Haldemanové, potvrzuje, že její rodina má blízko k Muskovým – ukazuje matku Natalie Haldemanové s Maye Muskovou na Den matek v roce 2022, asi měsíc poté, co Musk zveřejnil svůj záměr koupit Twitter. "Moje máma a Elonova máma. Šťastný Den matek," napsala Natalia.

Joshua Haldeman, Muskův dědeček z matčiny strany, byl zastáncem nadřazenosti bílé rasy a antisemitou, který podporoval jihoafrický apartheid. Podle Muskova otce Errola Muska byl starší Haldeman také sympatizantem nacistů. V rozhovoru v podcastu (52:46) v listopadu 2024 Errol Musk řekl:

"Mimochodem, její rodiče [Maye Muskové] byli velmi fanatičtí pro apartheid. To je docela zajímavé. Její rodiče přišli do Jižní Afriky z Kanady, protože sympatizovali s afrikánskou vládou.

Podporovali Hitlera a podobné věci. Ale oni nevěděli, samozřejmě, nemyslím si, že věděli, co Němci, nacisté skutečně dělají. V Kanadě byli součástí nacistů, německé strany v Kanadě, a sympatizovali s Němci."

Ani Maye, ani Elon Musk nevyužili příležitosti a nepopřeli Errolova tvrzení o Muskově dědečkovi.

Vstupte do TechnoKingu

Jedním z prvních hlasů, které varovali před důsledky Muskova původu, je technologický podnikatel a novinář Jim Stewartson, držitel ceny Emmy. Před třemi lety Stewartson uvedl, že ve 30. letech byl Joshua Haldeman vůdcem hnutí Howarda Scotta Technocracy Incorporated, které bylo kanadskou vládou zakázáno kvůli jeho vehementnímu odporu vůči zapojení Kanady do 2. světové války proti nacistické okupaci Evropy. Joshua Haldeman byl členem Technocracy Incorporated v letech 1936 až 1941.

Scottova Technocracy Incorporated navrhovala opustit byznys jako hnací sílu americké ekonomiky a nahradit zastupitelskou demokracii masivním sociálním inženýrstvím soustředěným na techniky, zejména inženýry, jako efektivní elitu, která bude plánovat a organizovat nový ekonomický řád.

Scott odmítl podnikatele, sociální vědce, právníky a učitele jako "šarlatány". Společnost by byla řízena "techno-autokracií", sebeudržující se elitou, která by byla také otevřeně nepřátelská vůči "cizincům a Asiatům".

Haldeman byl v jednu chvíli v Kanadě zatčen, když obhajoval nechvalně známý antisemitský konspirační pamflet, Protokoly sionských mudrců: "... Plán, jak je načrtnut v těchto protokolech, se rychle rozvíjel v období pozorování této generace."

Prohlásil také, že apartheid v Jižní Africe vede "bílou křesťanskou civilizaci" proti "mezinárodnímu spiknutí" židovských bankéřů a "hord barevných lidí", které ovládají. V roce 1950 emigroval do Jižní Afriky, aby se tam usadil. V roce 1951 řekl otevřeně pronacistickým novinám Die Transvaler, že postoj kanadské vlády "mě povzbudil, abych přišel a usadil se zde".

Haldeman zahynul při letecké nehodě, když byly Elonu Muskovi tři roky. Mladý Musk však údajně vyrostl na příbězích o svém dědečkovi, "zbožňoval rodinné legendy o Haldemanových dobrodružstvích – jak přeletěl Indický oceán a obeplul Austrálii v jednomotorovém letadle".

Jednomu novináři s hrdostí řekl: "Dělal to v letadle bez elektronických přístrojů a na některých místech měli naftu a na některých místech benzín, a on musel přestavět motor podle toho, jaké palivo měli."

V roce 2021 Musk změnil svou pracovní pozici v Tesle na "Technoking of Tesla", což se zdálo být narážkou na technokracii.

Vliv Haldemanovy ideologie na Muska je skutečně nezaměnitelný – zejména pokud jde o paralely mezi hnutím technokracie a současnými kroky Trumpovy administrativy.

Plán technokracie Howarda Scotta předpokládal rozšíření území Spojených států za účelem vytvoření nového "Technate of America". To by zahrnovalo mnoho stejných území, vůči kterým byl Donald Trump ve svém druhém funkčním období obzvláště agresivní: Kanadu, Grónsko, Střední Ameriku, Karibik a části Kolumbie, Venezuely a Guyany.

"Vláda Spojených států by měla podniknout okamžité kroky k získání těchto a dalších území," naléhal Haldemanův kolega z Technocracy Incorporated Scott. "Získání těchto území by mělo být povinnou součástí programu kontinentální obrany."

Trumpova a Muskova administrativa se řídila mnoha stejnými návrhy. Kromě posedlosti démonizací etnické "rozmanitosti" vláda zaútočila na Jihoafrickou republiku za to, že se snaží napravit desetiletí nespravedlivého vlastnictví půdy bělošské nadřazenosti – kvůli systémům apartheidu, jehož dědictví nebylo odstraněno – a snaží se vyhlásit akviziční zájmy na zdánlivě nesourodých kouscích území od Kanady po Grónsko.

Temné osvícenství

Minulost Elona Muska a jeho dlouholetého zaměstnance Brandena Spikese naznačuje, že tyto paralely nejsou náhodné – ale jsou součástí dlouhodobého úsilí o vzkříšení ideologie technokracie v novém digitálním světě.

Jedním z klíčových kanálů tohoto technokratického myšlení do Silicon Valley je Curtis Yarvin, americký technologický podnikatel, který získal investici od protrumpovského miliardáře Petera Thiela.

Spisy zakladatele neoreakcionářského hnutí (NRx) neboli "temného osvícenství" Yarvina četl bývalý Trumpův hlavní stratég Steve Bannon, viceprezident JD Vance, ředitel politického plánování ministerstva zahraničí Michael Anton a další investoři ze Silicon Valley, jako Marc Andreessen. Yarvinův vliv na Trumpův svět je tak silný, že byl v lednu 2025 pozván na Trumpův inaugurační galavečer jako neformální čestný host.

Yarvinovy spisy a blogy volají po budoucnosti hyperkapitalistických městských států ovládaných autoritářskými vládci-generálními řediteli, v podstatě národních států řízených jako technologické společnosti. Navrhuje model zvaný "Patchwork": rozdělení velkých zemí na mnoho malých suverénních entit "z nichž každá je řízena svou vlastní akciovou společností bez ohledu na názory obyvatel". V každém ministátě má všemocný generální ředitel ("vlastník") nerozdělenou, absolutní autoritu, nezatíženou volbami nebo souhlasem veřejnosti.

Podobnost s technokratickým myšlením je zřejmá: Yarvinův americký "generální monarcha" nebo "Caesar" by vládl prostřednictvím centralizovaných rozhodnutí shora dolů, přičemž by si cenil efektivity a odbornosti více než jakéhokoli demokratického procesu. Stejně jako se technokraté 30. let snažili řídit společnost vědeckými principy, Yarvin výslovně rámuje vládu jako inženýrský problém, který je třeba vyřešit.

V roce 2012 Yarvin hovořil na konferenci o potřebě "restartovat" americkou vládu prostřednictvím "RAGE", což je zkratka pro "Poslat do důchodu všechny vládní zaměstnance". "Pokud Američané chtějí změnit svou vládu," řekl, "budou muset překonat svou fobii z diktátora."

To, co se rozjelo v USA prostřednictvím DOGE je jen začátek. Na Kreml napojená technologická oligarchie stojící za administrativou Trumpa a Muska má za cíl zničit demokracii nejen ve Spojených státech, ale využít americkou moc k rozbití celého západního geopolitického řádu. Jejich vizí je "mozaika" autoritářských "síťových států", které se zodpovídají nikoli občanům, ale technokrálům.

Zdroj v angličtině: ZDE

