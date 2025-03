Ministr spravedlnosti uklidňuje, že v Rakousku se taky perou ruské špinavé peníze

23. 3. 2025 / Boris Cvek

V Otázkách V. Moravce byli hoty tři právníci: ministr spravedlnosti Blažek (ODS), poslanec Michálek (piráti) a poslankyně Válková (ANO). Bohužel velmi často mluvili jeden přes druhého a výsledkem byl naprostý chaos. Zejména byl ve skákání do řeči aktivní pan ministr, který nebyl spokojen s tím, že se mluví o České republice jako pračce špinavých peněz z Ruska. Problém je, že tyto veřejné informace pocházejí od policie (100 miliard ročně).

Blažek argumentoval tím, že se to děje i v Rakousku a jiných zemích. Nový zákon, který vláda připravuje už téměř dva roky, prý toho moc nezmění. Ministr si dal velmi záležet na tom, aby vysvětlil, proč to tak dlouho trvá, proč zákon bude schvalován nejdříve v říjnu (Válková to komentovala slovy „bezpečně po volbách“). Ale k mému údivu nezmínil, že za to může Green Deal, jen hodil vinu na unijní směrnici.

Podobně nepřehledná debata byla také o zákonu proti agentům cizích mocností, na který podalo uskupení senátorů stížnost k Ústavnímu soudu. Michálek argumentoval ve prospěch zákona Vrběticemi, krtkem na ministerstvu zahraničí, prý nechce, aby v ČR pobíhali beztrestně cizí agenti. Jeho ostrý přístup mi principiálně mluvil z duše, ale měl znaky jakési předvolební křeče, nota bene při naprosté bezvýznamnosti pirátů, a navíc budil, aspoň ve mně, otázky, zda není kontraproduktivní.

Jestliže chci porazit Putina v realitě, neměl bych vypouštět tvrzení typu: právo zvládne všechno, stačí vůle. To pan poslanec za piráty řekl v souvislosti s tím, že bychom měli konfiskovat ruský majetek v EU. Není to ale výrok, který přesně vystihuje podstatu Putinova režimu?

Co když soudy budou ty konfiskované majetky vracet? Soudy jsou přece nezávislé, ne? Pan ministr připomněl, že by se nám taky mohl Putin nakonec smát. Navíc podle pana ministra existují těsné vazby mezi západní ekonomikou, kterou v 90. letech infiltrovali ruští oligarchové nakradeným majetkem, a současným Ruskem.



(Pozn. JČ. V Británii se v médiích opakovaně poukazuje na to, že konfiskace oněch 300 miliard eur ruské národní banky by byla zcela legální poté, co Rusko svou invazí na Ukrajinu hrubě porušilo veškeré mezinárodní právo.)

Prý není na západní straně skutečná vůle ten ruský majetek konfiskovat. Lze přijímat politické rezoluce, ale to nemá nic společného s právem. A to má bohužel ministr Blažek určitě pravdu. Ostatně sám ministr zahraničí Lipavský, který sice kandiduje za ODS, ale ideově je zřejmě více protiputinský než ministr Blažek, řekl minulý týden, že pro konfiskace je třeba najít právní základ, jinak to nepůjde. Ať už pan Michálek bude sebevíce opakovat, že válku a inflaci musí zaplatit Rusko svým konfiskovaným majetkem.

Na závěr zmíním úvodní téma dnešních Otázek V. Moravce, tedy zda poslat mírové sbory na Ukrajinu. Michálek to hned pojal jako obranné sbory, tedy sbory, které budou pomáhat chránit třeba elektrárny, aby Ukrajina mohla lépe válčit na frontě. Problém je, že nic takového není tématem, snad kromě pokusu Michálka na to nalákat pirátské voliče.

Válková zpochybňovala naše možnosti zajistit byť jen účast na mírových sborech a uvítala Blažkovu zmínku o tom, že mírové sbory nedokázaly zabránit ani masakru v Serebrenici, takže Putin z nás ještě může mít jen legraci.





