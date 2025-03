Americký deportační úřad ICE žádá studenta Cornell University, který zažaloval Trumpa, aby se podrobil deportaci z USA

22. 3. 2025

Momodou Taal, dvojí občan Spojeného království a Gambie, obdržel e-mail od ministerstva vnitřní bezpečnosti několik dní po podání žaloby proti Trumpově vládě





Doktorand Cornellovy univerzity začátkem tohoto měsíce zažaloval Trumpovu administrativu a pokusil se tak se zablokovat Trumpůvpříkaz zaměřený na zahraniční studenty obviněné z „antisemitismu“. O několik dní později právníci ministerstva spravedlnosti mu poslali e-mail s žádostí, aby se student „vzdal“ imigračním úředníkům.



Momodou Taal, dvojí občan Velké Británie a Gambie, je jedním ze tří studentů Cornellu, kteří jsou žalobci v žalobě usilující o zablokování prosazování Trumpových exekutivních příkazů zaměřených na deportaci zahraničních studentů a zaměstnanců univerzit zapojených do propalestinských protestů.





„Pouze v diktatuře může vůdce věznit a vyhošťovat politické oponenty za kritiku své administrativy,“ napsal jednatřicetiletý Taal v prohlášení připojeném k žalobě, kterou 15. března podali právníci Americko-arabského antidiskriminačního výboru (ADC), skupiny pro občanská práva.



Taal studuje doktorát na Cornellově univerzitě v Centru afrických studií a výzkumu a byl otevřeným aktivistou na Cornellově univerzitě. V loňském roce byl suspendován za svou roli v protisionistických protestech na univerzitě.



Ve středu napsal na Twitteru, že několik dní po podání žaloby se domníval, že k němu domů přišly „orgány činné v trestním řízení z neidentifikované agentury“, které ho chtěly zadržet. Jeho právníci poté podali návrh, aby vláda zastavila „pokusy o zadržení, odstranění nebo jiné vymáhání dvou exekutivních příkazů vůči panu Taalovi“. Soud nařídil vládě, aby na žádost odpověděla do sobotních 17 hodin.



V e-mailu zaslaném Taalovým právníkům v pátek brzy ráno právník ministerstva spravedlnosti napsal: „ICE vyzývá pana Taala a jeho právního zástupce, aby se osobně dostavili“ na Úřad pro vyšetřování v oblasti vnitřní bezpečnosti v Syrakusách „ve vzájemně dohodnutém termínu“, aby jim bylo doručeno „předvolání k jednání“ - první krok ve formálním procesu deportace - a aby se vzdali imigračním úřadům.



Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS), pod které Ice spadá, na žádost o komentář bezprostředně neodpovědělo a nevysvětlilo své důvody, proč chce Taala deportovat, když má Taal nevyřízenou žalobu o blokaci Trumpových exekutivních příkazu deportovat studenty.



„Právníci takzvaného ministerstva spravedlnosti tuto žádost předložili jeho advokátům během několika hodin poté, co jsme požádali soud, aby jim v tom zabránil,“ řekl Taalův právník Lee.. „Je velmi těžké vysvětlit, jak bezprecedentní to je.



„Je to něco, co by mělo každého šokovat. Nejzákladnějším právem v demokracii je právo domáhat se nápravy stížností na vládu neobčana,“ dodal Lee. „Bůh ví, kam by ho (Taala) deportovali jen proto, že se rozhodl spolu s kolegy americkými občany obrátit se na federální soud, aby zpochybnil, zda je to, co Trump dělá, legální.“



V žalobě proti Trumpově administrativě Taalovi právníci píší, že „žije v neustálém strachu, že by mohl být v důsledku svého projevu zatčen imigračními úředníky nebo policií“, že musel zrušit mezinárodní řečnické závazky a bojí se cestovat do Londýna za rodinou.



Jeho stížnost přichází jen několik týdnů po významném zatčení absolventa Kolumbijské univerzity a vůdce propalestinských protestů Mahmúda Khalíla a uprostřed řady stupňujících se akcí, jejichž cílem je potlačit propalestinské projevy na univerzitách.



Další dva žalobci v tomto případu jsou oba občané USA - Mukoma Wa Ngũgĩ, profesor na katedře angličtiny, a Sriram Parasuram, doktorand na School of Integrative Plant Science. Jejich žaloba konstatuje, že administrativa zásahem proti protestujícím „protiústavně umlčela stěžovatele a umlčela chráněný projev, když jim zakázala mluvit, slyšet nebo se zapojit do názorů kritických vůči vládě USA nebo vládě Izraele“.



Taal byl v loňském roce Cornellovou univerzitou dvakrát suspendován za údajné rušivé protesty a bylo mu sděleno, že jeho suspendace může vést ke ztrátě víza, ale nakonec mu bylo umožněno pokračovat v dálkové účasti na výuce.



Po útoku na Izrael 7. října 2023 čelil kritice za komentáře na internetu. Krátce po útoku napsal např: „Všude, kde je útlak, se najdou lidé, kteří proti němu bojují. Sláva odboji!“



V rozhovoru pro CNN v roce 2023 uvedl, že je rasistické a islamofobní, „že než mi bude dovoleno mít názor na genocidu, musím odsoudit teroristickou organizaci... Mohu jasně kategoricky říci, že se mi hnusí zabíjení všech civilistů bez ohledu na to, kde jsou a kdo to dělá.“





V uplynulém týdnu soudci zablokovali vládě deportaci Khalíla a indického občana z Georgetownské univerzity, jehož manželka je palestinského původu. Oba akademici patřili spolu s Taalem k mnoha propalestinským hlasům, které se staly terčem útoku tvrdé proizraelské linie na sociálních sítích. Účty zveřejnily jména a místa pobytu mnoha studentů a v příspěvcích nabádaly vládu k zatýkání a deportacím.





Zdroj v angličtině ZDE

