Francouzskému vědci byl odepřen vstup do USA poté, co byly nalezeny v jeho telefonu zprávy kritizující Trumpa

21. 3. 2025

čas čtení 5 minut





Francouzský ministr pro výzkum uvedl, že francouzský vědec cestoval do Houstonu na konferenci, když byl prohledán jeho telefon



Francouzskému vědci byl tento měsíc odepřen vstup do USA poté, co američtí imigrační úředníci na letišti prohledali jeho telefon a našli zprávy, v nichž se kriticky vyjadřoval na adresu Trumpovy administrativy, uvedl francouzský ministr.



„Se znepokojením jsem se dozvěděl, že francouzskému vědci, který cestoval na konferenci poblíž Houstonu, byl odepřen vstup do Spojených států a poté byl vyhoštěn,“ uvedl Philippe Baptiste, francouzský ministr pro vysoké školství a výzkum, v pondělním prohlášení pro agenturu France-Presse, které zveřejnil deník Le Monde.

Francouzskému vědci byl tento měsíc odepřen vstup do USA poté, co američtí imigrační úředníci na letišti prohledali jeho telefon a našli zprávy, v nichž se kriticky vyjadřoval na adresu Trumpovy administrativy, uvedl francouzský ministr.„Se znepokojením jsem se dozvěděl, že francouzskému vědci, který cestoval na konferenci poblíž Houstonu, byl odepřen vstup do Spojených států a poté byl vyhoštěn,“ uvedl Philippe Baptiste, francouzský ministr pro vysoké školství a výzkum, v pondělním prohlášení pro agenturu France-Presse, které zveřejnil deník Le Monde.



„K tomuto opatření americké úřady zřejmě přistoupily proto, že výzkumník měl v telefonu výměny s kolegy a přáteli, v nichž vyjadřoval osobní názor na výzkumnou politiku Trumpovy administrativy,“ dodal ministr.



„Svoboda názorů, svobodný výzkum a akademická svoboda jsou hodnoty, které budeme i nadále hrdě hájit. Budu hájit právo všech francouzských vědců být jim věrný a zároveň respektovat zákony,“ dodal Baptiste.



Diplomatický zdroj francouzské tiskové agentuře sdělil, že k incidentu došlo 9. března. Vědec byl na pracovní cestě pro Francouzské národní centrum pro vědecký výzkum (CNRS). Tentýž zdroj uvedl, že byly nalezeny v jeho telefonu zprávy, v nichž se hovořilo o zacházení Trumpovy administrativy s vědci. Vědec byl pak údajně obviněn z textů, „které odrážejí nenávist vůči Trumpovi a lze je označit za terorismus“.



Jiný zdroj AFP uvedl, že americké úřady obvinily francouzského výzkumníka z „nenávistných a konspiračních zpráv“. Byl prý také informován o vyšetřování FBI, ale před vyhoštěním mu bylo sděleno, že „obvinění byla stažena“.



Ministr pro výzkum Baptiste sám otevřeně kritizoval Trumpovu administrativu a Elona Muska za obrovské škrty v rozpočtech na vědecký výzkum.



Ve stejný den, kdy byl výzkumníkovi odepřen vstup do USA, zveřejnil Baptiste dopis, v němž vyzval americké výzkumníky, aby se přestěhovali do Francie. „Mnoho známých vědců již pochybuje o své budoucnosti ve Spojených státech,“ napsal. „Určitý počet z nich bychom přirozeně rádi přivítali.“



Následujícího dne Baptiste zveřejnil fotografii, na níž se virtuálně setkal s výzkumným pracovníkem z Lékařské fakulty Marylandské univerzity, který se rozhodl přijmout pozvání Univerzity Aix-Marseille a přijmout výzkumné pracovníky, kteří chtějí opustit Spojené státy.



Dne 12. března sdílel Baptiste na Twitteru video z televizního vystoupení, v němž vyjádřil politování nad tím, jak je výzkum v oblasti zdraví, klimatu, energetiky a umělé inteligence „ve Spojených státech řezán motorovou pilou“.



Ve stejném rozhovoru Baptiste uvedl, že „slyšel Elona Muska říkat, že Mezinárodní vesmírná stanice by měla být v roce 2027 uzavřena. O kom to mluvíme? O šéfovi společnosti SpaceX? O šéfovi americké veřejné správy? Nic z toho nedává smysl.“



Nebylo bezprostředně jasné, jaké konference se vědec, jemuž byl odepřen vstup do USA, hodlal zúčastnit, ale 56. konference o Měsíci a planetách se konala u Houstonu od 10. do 14. března.



„Všechny osoby, které přijíždějí do přístavu pro vstup do Spojených států, podléhají kontrole případ od případu,“ uvedla Hilton Beckhamová, mluvčí americké celní a pohraniční ochrany. „V rámci svého kritického poslání v oblasti národní bezpečnosti příslušníci CBP běžně určují přípustnost cizích státních příslušníků na základě dlouhodobě platných imigračních zákonů USA. Pokud je na elektronických nosičích jednotlivce objeven materiál, který při kontrole vzbuzuje podezření, může to vést k další analýze. Tvrzení, že taková rozhodnutí jsou politicky motivovaná, jsou zcela neopodstatněná.“



Před Trumpovým návratem do úřadu byla Beckhamová ředitelkou komunikace America First Policy Institute, pravicového thinktanku, který vypracoval politiku pro Trumpovu druhou vládu tím, že před volbami připravil téměř 300 exekutivních příkazů a vytvořil jakýsi stínový kabinet, v jehož čele stály Linda McMahonová, Pam Bondiová a Brooke Rollinsová, které nyní působí v současném kabinetu.





Mluvčí CBP rovněž poukázala na část internetových stránek agentury, kde se uvádí: „Ve výjimečných případech mohou příslušníci CBP během kontroly prohledat mobilní telefon, počítač, fotoaparát nebo jiné elektronické zařízení cestujícího.“ Takové prohlídky elektronických zařízení, tvrdí politika agentury, „jsou často nedílnou součástí zjišťování úmyslů jednotlivce při vstupu do Spojených států, a poskytují tak další informace důležité pro přípustnost cizích státních příslušníků podle imigračních zákonů USA“.





Zdroj v angličtině ZDE

0