Robert Reich: Prosím, nejezděte do Ameriky

20. 3. 2025

Jak nám mohou pomoci naši přátelé z celého světa

Nejezděte sem





Přátelé,



Tento dopis adresuji především těm z vás, kteří žijí v jiných zemích.



Jak pravděpodobně víte, my tady ve Spojených státech čelíme největší mimořádné situaci v dějinách naší demokracie a potřebujeme vaši pomoc.



Trump a další členové jeho režimu (Elon Musk, JD Vance, Marco Rubio, Kash Patel, Pete Hegseth, Pam Bondi) aktivně podkopávají náš vládní systém - uzurpují si pravomoc Kongresu financovat vládu, říkají, že je „nezajímá“, co říkají soudci, zatýkají pokojné demonstranty, vyšetřují Trumpovy „nepřátele“, staví se na stranu Putina proti Ukrajině, podporují bigotnost a rozsévají všeobecný strach.



Vězte, že Trumpův režim nezastupuje většinu Američanů. Trump vyhrál prezidentské volby v roce 2024 s nepatrným náskokem (1,5 %), ale polovina všech Američanů nevolila, včetně mnoha těch, kteří v roce 2020 volili Bidena. Průzkumy neustále ukazují, že většina Američanů nepodporuje to, co Trump dělá.



Stejně jako většinu tyranů lze Trumpa omezit pouze tehdy, pokud se jeho šikaně postaví všichni - včetně vás.



Zaprvé, pokud uvažujete o cestě do Spojených států, zvažte to prosím znovu. Proč odměňovat Trumpovu Ameriku svými turistickými dolary?



Útraty neamerických občanů ve Spojených státech jsou významným zdrojem daňových příjmů a hlavním „vývozním artiklem“ tohoto národa. Neexistuje žádný důvod, proč byste měli nepřímo podporovat Trumpovu ekonomiku.



Mnoho zahraničních cestovatelů, kteří se obávají Trumpova autoritářství, již zrušilo cesty do Spojených států. Doporučuji vám, abyste tak učinili také.



Minulý týden Trump pohrozil 200procentním clem na evropské víno a alkohol poté, co označil Evropskou unii za „jeden z nejnepřátelštějších a nejzneužívanějších daňových a celních orgánů na světě“.



Proč odměňovat tuto bojovnou rétoriku? Mnoho Evropanů již vynechává výlety do Disney Worldu a na americké hudební festivaly.



Cestování z Číny, která je častým terčem Trumpova opovržení, se snížilo o 11 %. Čínští cestovatelé si místo návštěvy amerických národních parků vybírají dovolenou v Austrálii a na Novém Zélandu.



Naši drazí sousedé na sever od hranic, kteří byli dlouho hlavním zdrojem zahraničních cest do Spojených států, se místo toho rozhodují pro návštěvu Evropy a Mexika.



V reakci na Trumpovo opakované přání učinit z Kanady „51. stát“ vyzval bývalý kanadský premiér Justin Trudeau Kanaďany, aby v Americe dovolené netrávili.



Začal neformální bojkot ze strany kanadských cestovatelů. Podle kanadského statistického úřadu se počet Kanaďanů vracejících se autem z návštěvy Spojených států již v únoru snížil o 23 % a počet leteckých cest Kanaďanů vracejících se ze Spojených států se oproti loňskému roku snížil o 13 %.



Celkově se očekává, že počet zahraničních cest do Spojených států v letošním roce poklesne nejméně o 5 procent.



Přestože se nám vaše návštěvy líbily (a profitovali jsme z nich), vyzývám vás, abyste se připojili k mnoha svým krajanům a alespoň prozatím se rozhodli do Spojených států nejezdit.



Za druhé, pokud uvažujete o tom, že byste do Spojených států přijeli na studentské vízum nebo dokonce na vízum H-1B, které umožňuje vysoce kvalifikovaným cizincům žít a pracovat zde, měli byste si to také rozmyslet.



Možná počkejte několik let, až, doufejme, Trumpův režim skončí.



V každém případě není pro vás pobyt zde zcela bezpečný.



Dr. Rasha Alawiehová, 34letá specialistka na transplantace ledvin a profesorka na lékařské fakultě Brownovy univerzity, která ve Spojených státech pobývala legálně na vízum H-1B, byla právě bez vysvětlení deportována - přestože soud její vyhoštění zablokoval.



Doktorka Alawiehová minulý měsíc odcestovala do Libanonu, své rodné země, aby navštívila příbuzné. Když se z této cesty pokusila vrátit do Spojených států, byla zadržena americkými celními a imigračními úředníky a posazena na letadlo do Paříže, pravděpodobně na cestě do Libanonu.



Libanon není ani na návrhu seznamu zemí, z nichž Trumpova administrativa zvažuje zákaz vstupu do Spojených států.



I když je v Americe nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve vaší specializaci, můžete být kdykoli deportováni, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez něj.



Stejně tak pokud uvažujete o příjezdu do Ameriky na studentské vízum, můžete v tuto chvíli zvážit toto riziko. Jeden postgraduální student Kolumbijské univerzity byl zatčen a zadržen bez jakéhokoli jiného důvodu, než že pokojně protestoval proti Netanjahuově politice v Gaze.



Vedení Brownovy univerzity doporučuje zahraničním studentům, aby před jarními prázdninami „zvážili odložení nebo odložení osobních cest mimo Spojené státy, dokud nebude k dispozici více informací od amerického ministerstva zahraničí“.



Nejde jen o riziko. Jde také o okolnosti. Pokud vám záleží na demokracii, není vhodná doba na to, abyste sem přijeli na studentské vízum nebo vízum H-1B, protože Trumpův režim se vozí po Ústavě Spojených států.



V neděli Trumpův režim deportoval stovky venezuelských občanů ze Spojených států na základě staletí starého zákona o nepřátelských cizincích - který se dosud používal pouze v době války -, přestože federální soudce toto rozhodnutí zablokoval a nařídil letadlům s některými Venezuelany, aby se vrátila zpět do Spojených států.



V neděli večer Trump novinářům řekl, že Venezuelané, které poslal zpět do Venezuely, jsou „špatní lidé“.



Nikdo však nemůže Trumpovi věřit, že to byli „špatní“ lidé. Trump běžně používá výraz „špatní lidé“ pro ty, kteří mu oponují, kritizují ho nebo se mu nelíbí.



Ať už chcete do Spojených států přijet z jakéhokoli důvodu - jako návštěvník, student nebo kvalifikovaný pracovník na základě smlouvy H-1B - možná byste měli své plány přehodnotit.



Rozhodnete-li se nepřijet, vyšlete tím signál, že se oprávněně obáváte o svou bezpečnost a ochranu zde a že jste stejně jako většina z nás Američanů odpuzeni útoky Trumpova režimu na demokracii.

