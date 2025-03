Channel 4 News: Nezodpovězená otázka Izraeli: Včera jste zabili 183 dětí. Co to ospravedlňuje?

19. 3. 2025

Moderátor, Channel 4 News, středa 19. března 2025, 19 hodin: Izraelský ministr obrany varoval, že útoky uvnitř Gazy se zvýší s dosud nepoznanou intenzitou, dokud Hamás nepropustí všechna zbývající rukojmí a nevzdá se kontroly nad územím. Izrael uvedl, že obsadil část klíčového pozemního koridoru v rámci operace, kterou označil za omezenou pozemní operaci v centrální části Gazy, a varoval, že Palestinci budou brzy vyzváni k evakuaci z bojových zón z Izraele. Náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani přináší reportáž a měli bychom vás varovat: v jeho reportáži jsou znepokojivé záběry.



Reportér: Kopou holýma rukama, zoufale hledají přeživší, záchranáři ve městě Gaza spěchali na místo izraelského úderu v časných ranních hodinách. Zpod trosek je slyšet křik.







„Tak, Jenno,“ volají na dívku pod troskami. Příliš často nemohou dělat nic jiného než vyzvednout to, co zbylo z jejich těla.







V Izraeli pokračují protesty rodin rukojmích a většina obyvatel si nepřeje obnovení této války, mezi demonstranty proti Netanjahuově snaze propustit šéfa zpravodajských služeb jsou i vysocí bývalí bezpečnostní činitelé.





Reportér: „Většina rodin rukojmích je proti obnovení války. Většina izraelské veřejnosti je proti obnovení války. Proč to vaše vláda dělá?“





Poslanec vládnoucí strany Likud: „Žádná z takzvaných skutečností, které jste právě uvedl, není pravda. Některé rodiny jsou proti. Já ty rodiny vůbec neodsuzuji. Ale když se podíváme na izraelskou strategii, my nemůžeme nechat Hamás zůstat v Gaze, nenecháme naše syny a vnuky, aby se bojovali s jejich syny a vnuky. Ukončíme to hned.“





„Jak to hodláte ukončit?“ zeptal jsem se.





„Chystáme se dobýt Gazu. A budeme spolupracovat s našimi americkými spojenci při zahájení Trumpova plánu na - “





„Etnické čistky. Spousta lidí by řekla -“





„Nezajímá mě, co by řekli jiní lidé. Záleží mi na tom, co říkáme my. Záleží mi na našich zájmech.“





Opoziční poslankyně: „Netanjahu má své vlastní priority. Vypadá to, že rukojmí nejsou na vrcholu jeho priorit, a proto se věci nedělají tak, jak by si většina Izraelců přála.“









Reportér: "Rok a půl velmi intenzivní války s mnoha civilními oběťmi v Gaze ukazuje, že není možné vojensky realizovat porážku Hamásu.

Poslanec ultrapravicové strany: "Rok a půl za Bidenovy administrativy, která nás nutila jednou rukou bojovat s Hamásem, ale druhou ho živit, takže vám mohu říci, že nyní se bude válka vést úplně jinak s Trumpovou administrativou, s podporou Ameriky, sám Trump to mnohokrát řekl."





Reportér: Co to znamená?

Poslanec ultrapravicové strany: V Gaze by mělo vypuknout peklo, pokud nepřivedou zpět všechna rukojmí.





Reportér: Jak rozpoutání pekla vypadá? Vždyť už jsme to viděli. Jak říkáte, za Bidenovy administrativy denní počty mrtvých kolem 300 - 400 lidí denně.





Poslanec ultrapravicové strany: Uvidíte. Uvidíte, co to přesně znamená.





V Tel Avivu rukojmí propuštění z Gazy před několika týdny vydávají zoufalou prosbu:









V Izraeli se nejprve rozpoutala válka s Hamásem. Země se za toto tažení sjednotila. Bez ohledu na to, jak byla krvavá. „ Nyní je hluboce rozdělená.“

Moderátor: No, teď se ke mně připojil náměstkyně izraelského ministra zahraničí Sharon Haskell. Příměří bylo rozbito, že? Ministerstvo zdravotnictví v Gaze hlásí, že mezi více než 400 Palestinci, kteří byli od včerejška zabiti při izraelských úderech, je 183 dětí. Co by to mohlo ospravedlnit?





Izraelská ministryně: První věc je, že je tu technický problém a já opravdu neslyším, co říkáte.





(K věci se nevyjádřila)

Izraelské útoky nebyly tak intenzivní jako včerejší obrovská vlna náletů, ale za jediný den bylo zabito kolem dvou desítek Palestinců. Izrael tvrdí, že se zaměřuje na členy Hamásu. Zabíjeni jsou i civilisté. Zde tělo mladého chlapce zasypané prachem. Poničené nemocnice v Gaze jsou nyní po téměř dvou měsících příměří opět vrženy do chaosu konfliktu. Rodiče nesou děti v náručí a hledají lůžko v nemocnici Free Hospital.„Najednou na nás spadla raketa.“ Tento muž říká, že celá rezidence padne, protože už je na pokraji zhroucení, všechno je zničené a všichni jsou mrtví.Dnes zahynul také zahraniční zaměstnanec OSN, pět dalších bylo zraněno. OSN uvedla, že na budovu, ve které pracovali, byla vystřelena výbušnina. Izraelská armáda prohlásila, že za to není zodpovědná. Izraelští vojáci jsou nyní opět na území Gazy, rozmístěni podél centrálního koridoru, který rozděluje území na dvě části.Uvnitř parlamentu však členové vlády nejeví žádné známky obratu.„Ukázalo se, že jedině vojenský nátlak přináší dobrou dohodu.“„Tato válka musí skončit. A všichni rukojmí musí být vráceni svým rodinám.