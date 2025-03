BBC: Protože Izrael bombarduje Gazu v noci, obětmi jsou především ženy a děti

20. 3. 2025

čas čtení 10 minut

Moderátorka, BBC World at One, čtvrtek 20. března 2025, 13 hodin: Izrael již třetí noc útočí na Gazu. Minulou noc bylo zabito nejméně 58 Palestinců. Podle ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem jich v noci na úterý bylo zabito více než 400. Další stovky lidí byly zraněny. Izraelské pozemní jednotky nyní postoupily dále na území. Dnes ráno se v Tel Avivu rozezněly sirény, když Hamás vypálil rakety na centrum Izraele. Před chvílí britský ministr zahraničí David Lammy poslancům řekl v Dolní sněmovně, že britská vláda obnovení bojů odsoudila:

„Důrazně odmítáme obnovení nepřátelských akcí ze strany Izraele. Naléhavě si přejeme návrat k příměří, další krveprolití není v ničím zájmu. Hamás musí propustit všechna rukojmí a je třeba pokračovat ve vyjednávání. Jedinou cestou k dosažení bezpečnosti pro Izraelce i Palestince je diplomacie.“

Kritizoval také izraelskou blokádu pomoci do Gazy:

„Je těžké pochopit, jak může být odepření humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu slučitelné s mezinárodním humanitárním právem.

Je důležité říci, že jsem se v pondělí ve sněmovně mohl vyjádřit trochu jasněji. Naším stanoviskem zůstává, že izraelské akce v Gaze představují jasné riziko porušení mezinárodního humanitárního práva.

Na začátku tohoto týdne vynechal slova „jasné riziko“.

Načasování izraelských úderů v noci znamená, že mnoho obětí jsou ženy a děti. Toto bylo zaznamenáno v indonéské nemocnici v Bejt Nahi zde na severu Gazy. Kde lidé truchlili nad těly svých blízkých. Je důležité říci, že jsem se v pondělí ve sněmovně mohl vyjádřit trochu jasněji. Naším stanoviskem zůstává, že izraelské akce v Gaze představují jasné riziko porušení mezinárodního humanitárního práva.



(Nářek)





Žena se opakuje se: „Mé srdce. Mé srdce. Ať se na ni podívám. Nechte mě ji vidět !“





Před nemocnicí jeden muž pronesl prosbu, aby se přestalo bojovat:





„Jsme bezbranní Palestinci. Vyzýváme mezinárodní instituce, svědomí světa, aby jednaly. A aby zpravodajské kanály vysílaly naše vzkazy. Chceme zastavit palbu, chceme zastavit palbu.“





Moderátorka: V Gaze je stále drženo 59 rukojmích, z nichž polovina je pravděpodobně naživu, ale pro izraelskou vládu je nyní zřejmě velmi důležité zničit Hamás. Jo Floto je redaktor blízkovýchodní redakce BBC a připojuje se k nám z Jeruzaléma. Jo, když se podíváme na druh zaměření a cíl těchto útoků podle původní dohody o příměří, na které se obě strany dohodly, rukojmí měli být propuštěni Izrael se měl stáhnout z Gazy. Proč už s tím Izrael nesouhlasí?





Jo Floto: Myslím, že proto, že se to dostalo do fáze, kdy měli pocit, že je neúnosné, aby museli znovu vyjednávat po delší dobu o propuštění těch rukojmích, a myslím, že izraelská vláda byla z toho hlediska v situaci, kdy byla pravděpodobně nucena zastavit válku dříve, než chtěla, a viděla, že Hamás stále vládne, takže teď obnovila boje. Říkají, že jejich válečné cíle jsou takové, jaké byly vždycky - zničit Hamás a získat zpět rukojmí. Není jasné. co navrhují udělat nyní, co se jim nepodařilo udělat za 15 měsíců velmi, velmi intenzivních bojů, ale řekl bych, že většina izraelských komentátorů to vidí jako prostředek nátlaku na Hamás, aby znovu vyjednal dohodu o příměří, která by byla pro Izrael výhodnější, než aby znovu provedl plošný útok desítkami tisíc pěšáků do Gazy.





Moderátorka: Jde tedy o to, co jsem říkala. Jde o to dostat Hamás zpět k jednacímu stolu, ale Hamás by řekl, že nikdy od jednacího stolu neodešel.





Jo Floto: Z pohledu Hamásu existoval rámec pro pokračování příměří, který zahrnoval vyjednávání o druhé fázi, v níž by Izrael stáhl z Gazy své jednotky. Dostali by se do situace, kdy by boje fakticky natrvalo skončily, a Hamás by propustil zbývající rukojmí. To se Benjaminu Netanjahuovi nezdálo správné a měl podporu Bílého domu, aby udělal to, co dělá nyní.





Moderátorka: Má podporu izraelského lidu? Co naznačují průzkumy veřejného mínění?





Jo Floto: Je velmi obtížné odhadnout reakci na konkrétní politiku. Myslím, že panují velké obavy, abych byl spravedlivý, o osud zbývajících rukojmích. Jak říkáte, naživu jsou jich asi dvě desítky. Izraelská veřejnost je velmi unavená z toho, že se opět povolávají záložníci, zaznamenali jsme poměrně hodně zpráv o tom, že se záložníci nedostavili, když byli povoláni, a izraelská armáda je na nich velmi závislá. Ale je tu také hluboké znechucení nad tím, že po tak dlouhé válce Hamás stále vládne a stále má ta rukojmí a stále se promenáduje se zbraněmi a že po všech těch bojích stále vládne, což je názor, který, podotýkám, sdílí mnoho, mnoho lidí v Gaze.





Moderátorka: Děkuji vám mnohokrát. Ve včerejším pořadu jsme slyšeli Mishu Fleischera, ředitele pro mezinárodní záležitosti Židovské obce v Hebronu. Často radí Itamaru Ben Gvirovi, krajně pravicovému izraelskému politikovi, který se právě vrátil do vlády. Není to hlas, který bychom často slyšeli přímo od něj, což je jeden z důvodů, proč jsme ho nyní interviewovali. Řekl nám, že Izrael je tu proto, aby zničil organizaci, která ho chce zničit. Francesca Albanese je zvláštní zpravodajkou OSN pro okupovaná palestinská území. To, co se děje, už dříve označila za etnické čistky. Tak jsem se jí zeptala, co ji k tomu vedlo:

Francesca Albanese: Musíte se podívat na souhrn činů, na souhrn jednání a zločinů proti celému palestinskému lidu v souhrnu a vidíte, že dochází k nepřetržitému pokusu o vysídlení Palestinců od začátku poslední, jak to nazvat, války proti Gaze od října 2023, já jsem jako odbornice na vysídlení Palestiny varovala mezinárodní společenství, že by to byl největší útok a etnická čistka Palestinců, kdyby to nebylo zastaveno, protože dnes má Izrael prostředky, jak to udělat. Izrael využívá každou válečnou mlhu jako příležitost k násilnému vysídlení Palestinců.





Moderátorka: To, co Izrael říká, to vám tam chybí, je, že je to proto, že Hamás drží rukojmí, a říká, že jde o propuštění rukojmích. A o zničení Hamásu, protože Hamás chce podle nich zničit Izrael.





Ne, ne, protože rukojmí byla propouštěna. Sarah, vidíte bolest rodin rukojmích? Jsem snad jediná, kdo mluví s Izraelci, kteří chtějí konec, chtějí vidět konec této katastrofy? Jsem jediná, kdo viděla, jak rodiny rukojmích v posledních měsících vyhazují z Knesetu a jak s nimi špatně zacházejí a přejíždějí je auta, takže to nemá nic společného s rukojmími ani s Hamásem Jde o území.





Moderátorka: Poukazujete na to, že rodiny rukojmích si toto obnovení násilí nepřejí, a zdá se, soudě podle průzkumů, že si to nepřeje ani většina Izraelců. Ale izraelská vláda v tom pokračuje. A zřejmě se souhlasem Spojených států. Takže víte, jen by mě zajímalo pro ty, kteří přemýšlejí, jak zadržet Izrael, jak tomu zabránit? Kde je ten tlak?





Francesca Albanese: Zatím žádný tlak není, ale já vidím potenciál pro tlak, a proto, když mluvím o bezpáteřnosti vedení, tak se dívám především na západní země, protože globální jih vykazuje známky nervozity a mnoho států globálního jihu Malajsie, Jihoafrická republika, Namibie, Kolumbie a Brazílie říkají, že podnikají kroky proti tomu, a to jsou státy, u kterých je to důležité. Musíme se vymanit z obvyklé mentality a pochopit, že vyřešení otázky Palestiny, Izraele, Palestiny v souladu s mezinárodním právem je jedinou cestou, jak zajistit mír a bezpečnost.





Moderátorka: Dobře, ale jak o tom přesvědčíte izraelskou vládu?





Francesca Albanese: Nejde o přesvědčování. Přijmete opatření proti této izraelské vládě. Nejde o přesvědčování. Jak jsme přesvědčili Jihoafrickou republiku v době apartheidu, aby už apartheid nepraktikovala? Vzpomínáte si na to? Studovala jsem to. A jde o to, že je třeba přijmout opatření. Sankce.







Moderátorka: Takže byste nechala západní země, ale Amerika to neudělá, aby ostatní západní země uvalily sankce na izraelskou vládu?





Moderátorka: Ale tento případ ještě nebyl uzavřen. Měli bychom to říct jasně.









Moderátorka: To je pravda.





0

265

A vy tomu, Sarah, opravdu věříte?Mezinárodní soudní dvůr vydal poradní stanovisko, v němž prohlásil, že okupace, přítomnost Izraele na Západním břehu Jordánu, v pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě je nezákonná a má být zcela a bezpodmínečně odstraněna, a členské státy mají povinnost neuznávat ji jako zákonnou a žádným způsobem jí nepomáhat, takže to mělo znamenat již úplné přehodnocení hospodářských, diplomatických, finančních, vojenských a strategických vazeb s Izraelem, které musí být pozastaveny, protože Izrael udržuje okupaci a jeho představitelé páchají, jsou obviněni z páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. A existuje možnost, že Mezinárodní soudní dvůr před 40 měsíci uznal genocidu. Mnoho členských států toto mezinárodní právo nedodržuje.Ale musíme mít jasno v tom, že Úmluva o genocidě ukládá povinnost zabránit genocidě.Jaký smysl této povinnosti přikládáme? To, o čem mluvíme, je trestání, zatímco existují tři povinnosti, prevence, ukončení a pak trestání. Mluvíme tedy jen o trestání. Ale víte, že to neříkám jen já, jsou tu další dva orgány OSN, včetně vyšetřovací komise, která zjistila, že Izrael páchá genocidu, Amnesty International, izraelští vědci. Tomu musíme naslouchat. Nemůžeme čekat, až bude dokonána další genocida, a teprve potom se pokoušet o krokodýlí slzy.