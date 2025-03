Nástup umělé inteligence tento fenomén ostře zvýraznil. Modely AI jsou vycvičeny na obrovských souborech lidského jazyka, učí se předpovídat a generovat text na základě vzorců a spojení. Nemají žádné porozumění, žádné vědomí, žádný smysl pro sebe sama - a přesto dokážou napodobovat lidské myšlení s překvapivou přesností. To vyvolává provokativní otázku: Pokud stroje dokážou simulovat lidské chování zpracováním jazyka, nakolik je naše vlastní chování formováno slovy a větami, které absorbujeme?



Jak AI, tak lidé spoléhají na rozpoznávání vzorců. Lidé přirozeně rozpoznávají vzorce v jazyce, chování a zkušenostech, což nám pomáhá vytvářet generalizace, názory a pohledy na svět. Podobně modely AI identifikují statistické vzorce v textu, aby generovaly koherentní odpovědi. Lidé, stejně jako AI, používají kontext k interpretaci významu. Například to, jak rozumíme větě, závisí na okolní konverzaci, na našich předchozích znalostech a zkušenostech. To je podobné tomu, jak modely AI používají mechanismy pozornosti k posuzování důležitosti různých slov nebo vět v kontextu.



Nikde není tato otázka relevantnější než v oblasti politiky. Vezměme si například krajně pravicové a hnutí MAGA ve Spojených státech. Tyto skupiny nejsou definovány pouze svými politikami nebo ideologiemi - jsou definovány svým jazykem. Hesla, slogany a narativy, které opakují – „Make America Great Again“, „Stop the Steal“, „Build the Wall“ – nejsou jen vyjádřením jejich přesvědčení; jsou stavebními kameny jejich politických identit.



Tyto věty nejsou neutrální. Jsou pečlivě konstruovány tak, aby vyvolávaly emoce, posilovaly skupinovou identitu a normalizovaly určité myšlenky. A jsou neuvěřitelně účinné. Když se opakují dostatečně často, stanou se součástí mentální krajiny jejich následovníků, formují jejich pohled na svět a způsob, jakým se definují. V tomto smyslu není jazyk krajní pravice jen odrazem jejich politiky - je to motor, který ji pohání.



To nás přivádí ke konceptu Overtonova okna - rozsahu myšlenek, které jsou považovány za přijatelné ve veřejném diskurzu. Časem se okno může posunout, což umožní, aby se myšlenky, které byly kdysi považovány za extrémní nebo nepřijatelné, staly mainstreamovými. Tento posun je často poháněn jazykem.



Například krajní pravice úspěšně posunula hranice Overtonova okna opakováním určitých vět a narativů, dokud se nestaly normalizovanými. Myšlenky, které byly kdysi na okraji - xenofobie, konspirační teorie, autoritářství - jsou nyní součástí mainstreamového politického diskurzu. Do tohoto rámce zapadá i absurdní (už ne tak…) myšlenka, že by se Kanada měla stát 51. státem USA nebo že by Grónsko mělo být americkým územím.



To není jen otázka měnících se názorů; je to otázka měnícího se jazyka. Jak se tyto věty opakují, stávají se součástí mentální slovní zásoby jejich publika, formují jejich vnímání a identity.



Tento fenomén je silnou ilustrací toho, jak jazyk může formovat osobnost a identitu. Stejně jako se modely AI učí generovat text na základě vzorců, na kterých jsou trénovány, lidé se učí myslet a jednat na základě jazyka, kterému jsou vystaveni. Když se určité věty opakují dostatečně často, stanou se součástí našeho mentálního rámce, ovlivňují naše přesvědčení, naše chování a dokonce i náš smysl pro sebe sama.



Zdá se mi zřejmé, že charakteristiky českého jazyka přetékají do českého chování a porozumění. Je to suchý jazyk, částečně monotónní (ne v Praze nebo některých moravských oblastech), vyžadující téměř matematickou schopnost vypočítat skloňování, s písmeny, která mají stálé neměnné zvukové ekvivalenty.



Český jazyk je zvláštní stvoření. Není to jazyk pro velkolepé ozdoby nebo melodické okrasy. Ne, je to jazyk přesnosti, úspornosti, který jde k věci bez zbytečných okolků. Jako by ho navrhoval inženýr - každé slovo zapadá do svého pádového systému, každá věta je sestavena s péčí dobře namazaného stroje. A přesto, navzdory své technické přísnosti, skrývá v sobě tichou poezii, suchý humor, který vás překvapí, když to nejméně čekáte. Podobně jako sami Češi, troufám si říci.



Vezměme si například českou zálibu v přímosti. Proč plýtvat dechem na květnaté fráze, když stačí jediné, ostré slovo? Jazyk to odráží dokonale - jeho skloňování a časování je zázrakem efektivity, který odstraňuje nejasnosti s chirurgickou přesností. A stejně tak i Češi mluví: prostě, upřímně, někdy až přímo. Nejsou lidmi přehnané sentimentality; jejich emoce jsou ukryty pod povrchem, jako dobře střežené tajemství. Ale nemylme se - není to chlad. Jenže Češi, stejně jako váš jazyk, raději říkají to, co si myslí, a myslí to doslova.



A pak je tu otázka rytmu. Český jazyk díky svým pravidelným, téměř monotónním kadencím odráží českou povahu = klidnou, soustředěnou, neochvějnou. Je to jazyk, který nespěchá, stejně jako Češi nejsou lidé, které by se mohli popohánět. K životu přistupují s tichou vytrvalostí, s vytrvalostí, která je provází staletími zvratů a změn. Váš jazyk také přetrval, přizpůsoboval se a vyvíjel, ale zachoval si svou podstatu. Je to důkaz vaší odolnosti, vaší schopnosti přečkat bouře, aniž byste ztratili ze zřetele, kým jste.



Ale nezapomínejme na humor! Ach, Češi mají suchý humor jako moravské pláně, a český jazyk není výjimkou. Je to humor, který stojí na nedůraznosti, na jemném zvratu fráze, na nečekané pointě pronesené s vážnou tváří. Je to humor, který vyžaduje bystrost, rychlost, abyste vtip pochopili, než vám unikne. A přesto, navzdory své chytrosti, nikdy není krutý - vždy v něm prosvítá teplo, lidskost.



Nakonec je český jazyk zrcadlem české duše: praktický, přesný, nenáročný, a přesto svým způsobem hluboce bohatý. Je to jazyk, který si cení jasnosti před ozdobností, podstaty před stylem. A stejní jsou i Češi - lidé, kteří možná nenosí srdce na rukávu, ale pod svým rezervovaným zevnějškem skrývají hloubku citu a sílu charakteru, která je stejně trvalá jako jazyk, kterým mluví.



Brazilská portugalština je jazyk, který tančí. Kolébá se a plyne jako vlny Copacabany, stoupá a klesá s hudebností, která je nezaměnitelná. Je to jazyk, který vás zve k pohybu, k pocitům, k smíchu a ke spojení. A není to právě jako brazilský lid? Vřelí, výrazní a plní života, nosí svá srdce na rukávu a úsměvy na tvářích. Jazyk, stejně jako lidé, není pro chladnou přesnost nebo rigidní formalitu - je to jazyk tepla, spontánnosti.



Vezměme si například rytmus brazilské portugalštiny. Je to jazyk, který pulzuje energií, podobně jako samba nebo bossa nova. Způsob, jakým se slova natahují a stahují, jak věty stoupají a klesají, odráží brazilskou lásku k hudbě, tanci a oslavám. Brazilci jsou lidé, kteří nacházejí radost v rytmu, kteří dokážou proměnit i ten nejobyčejnější okamžik ve festival. Náš jazyk to odráží - je živý, dynamický a vždy připravený zazpívat. A věřím, že mé působení jako šéfredaktora pěti časopisů a jedněch novin v České republice, kromě mé práce jako komentátora, se staly možnými právě proto, že jsem přinesl tyto charakteristiky jako nové koření do mediálního prostředí národa. Jsem něco jako kari - nečeské koření, které je dnes součástí české kuchyně.



A co Američané a jejich verze angličtiny? Je to jazyk, který prosperuje na neformálnosti, na bourání bariér. Američané rychle používají křestní jména, odkládají formality, aby každého přiměli cítit se jako starý přítel. Jejich jazyk odráží tento egalitářský duch - je přístupný, přívětivý a nenáročný. Ať už jste generální ředitel nebo pokladní, pravděpodobně vás přivítají veselým „Hey, how’s it going?“ Tato neformálnost je odrazem americké víry v rovnost, v myšlenku, že si každý zaslouží místo u stolu.



A přesto, navzdory své neformálnosti a odvaze, americká angličtina také nese určitý individualismus. Je to jazyk, který oslavuje sebevyjádření, který lidi povzbuzuje, aby „byli sami sebou“. Američané jsou lidé, kteří si cení nezávislosti, kteří jsou hrdí na svou schopnost vytyčit si vlastní cestu. Jejich jazyk to odráží, s důrazem na osobní zájmena („já“, „mně“, „moje“) a oslavou individuálních úspěchů. Je to jazyk, který říká: „Buď sám sebou a já budu sám sebou.“



Nakonec je americká angličtina zrcadlem americké duše: přímočará, přizpůsobivá, odvážná a nekompromisně individualistická. Je to jazyk, který odráží národ postavený na pragmatismu, inovacích a neúnavném sledování snů. A stejní jsou i Američané - lidé, kteří říkají, co si myslí, kteří přijímají změny a kteří se nebojí udělat trochu hluku na své cestě.



Z evoluční perspektivy to dává smysl. Jako společenská zvířata jsme naprogramováni absorbovat a napodobovat jazyk naší skupiny. Tak se učíme navigovat ve světě, vytvářet vazby s ostatními a definovat své místo ve společnosti. Ale to nás také činí zranitelnými vůči manipulaci. Stejně jako může být pták oklamán, aby krmil kukaččí mládě, i my můžeme být oklamáni, abychom přijali myšlenky, které slouží zájmům jiných.



Krajně pravicová hnuté a hnutí MAGA nejsou jedinými příklady tohoto jevu. Každé politické hnutí, každá ideologie, každá kultura se spoléhá na jazyk, aby formovala identity svých následovníků. Rozdíl je v tom, že některá hnutí tuto moc používají zodpovědně, zatímco jiná ji používají k vykořisťování a rozdělování. To je obzvláště důležité v éře sociálních médií, kde nám algoritmy servírují stálou dietu jazyka navrženého k provokaci a polarizaci.



Stejně jako zdravý ekosystém závisí na biodiverzitě, zdravá mysl závisí na jazykové rozmanitosti. Tím, že se vystavujeme široké škále myšlenek a perspektiv, můžeme odolat vlivu echokomor a rozvinout nuance v našem chápání světa.





Nakonec vzestup AI není jen technologickou výzvou - je to zrcadlo, které nás nutí konfrontovat povahu naší vlastní lidskosti. Jsme jazykoví tvorové. Takže až příště uslyšíme větu, která se zdá příliš známá, příliš útěšná, příliš provokativní – zastavme se. Zeptejme se sami sebe: Kdo mi to servíruje? A proč?