Soudce neochotně prodloužil Trumpově administrativě lhůtu na poskytnutí podrobností o deportačních letech

19. 3. 2025

Americká vláda musí do čtvrtečního poledne amerického východního času poskytnout podrobnosti o svých deportačních letech, nebo se odvolat na doktrínu, která chrání informace z důvodu národní bezpečnosti



Soudce neochotně dal Trumpově administrativě další den na zodpovězení otázek ohledně deportačních letů



Federální soudce vyhověl žádosti Trumpovy administrativy o odklad odpovědi na jeho požadavek na podrobnosti o třech deportačních letech, které pokračovaly do svých destinací v rozporu s jeho příkazem.



Soudce James Boasberg uvedl, že vláda má dalších 24 hodin - do zítřejšího poledne východního času - na to, aby buď poskytla podrobnosti o trasách letů a o tom, koho převážejí, nebo aby se odvolala na doktrínu, která by vládě umožnila tyto informace utajit z důvodu národní bezpečnosti.



Boasberg, který v sobotu večer prohlásil, že žádné ze tří letadel s migranty by nemělo pokračovat do svých destinací, protože zvažoval výzvu k jejich deportaci podle zákona o nepřátelských cizincích, dal ve svém příkazu najevo, že není s argumenty vlády spokojen.



„Ačkoli jejich důvody pro takovou žádost nejsou na první pohled přesvědčivé, soud prodlouží lhůtu o další den,“ napsal Boasberg.



„Soud požaduje tyto informace nikoliv jako 'mikromanipulativní a zbytečné soudní zkoumání',“ jak tvrdila Trumpova administrativa, “ale aby zjistil, zda vláda úmyslně nerespektovala soudní nařízení vydaná 15. března 2025, a pokud ano, jaké by měly být důsledky.“



Naznačil také, že je skeptický k tomu, že vláda zvítězí, pokud se odvolá na doktrínu státního tajemství, aby informace zůstaly důvěrné z důvodu národní bezpečnosti:



Vláda ve svém návrhu poprvé naznačila, že zveřejnění informací požadovaných soudem by mohlo znamenat vyzrazení státního tajemství. Do dnešního dne totiž vláda neuvedla žádné tvrzení, že předmětné informace jsou utajované. Utajení je obecně považováno za méně ochranný prvek než výsada státního tajemství ... Zdá se tedy, že je neobvyklé, aby zveřejnění neutajovaných informací ohrozilo státní tajemství.



Boasberg rovněž kritizoval argument Trumpovy administrativy, že sdílení požadovaných podrobností „by vedlo k okamžité záplavě dotazů médií a požadavků na informace“:



Obžalovaní toto tvrzení uvádějí navzdory vlastní rozsáhlé propagaci podrobností o letech. Ministr zahraničí například odhalil mnoho operativních detailů letů, včetně počtu osob, které se jich zúčastnily, totožnosti mnoha z nich, zařízení, do kterého byly dopraveny, způsobu jejich ošetření a časového okna, během kterého k těmto událostem došlo ...



Soud si proto v tuto chvíli není jistý, jak by splnění jeho příkazu ohrozilo státní tajemství.

Bílý dům obviňuje federální soudce z „chybného jednání“ uprostřed kontroverze o deportační lety



Tisková mluvčí Donalda Trumpa Karoline Leavittová při projevu z pódia v brífinkové místnosti Bílého domu obvinila federální soudce, že rozhodují proti prezidentovi ze stranických důvodů.



„Chtěla bych poukázat na to, že soudci v této zemi jednají chybně. Máme soudce, kteří z lavic jednají jako straničtí aktivisté. Snaží se diktovat politiku prezidentovi Spojených států. Snaží se jednoznačně zpomalovat agendu této administrativy, a to je nepřijatelné,“ řekla Leavittová.



Tisková tajemnice reagovala na otázku týkající se federálního soudce, který rozhodl proti Trumpově pokusu deportovat údajné členy venezuelského gangu na základě zákona o nepřátelských cizincích.





„Je neuvěřitelně zřejmé, že existuje koordinovaná snaha krajní levice nakupovat soudce, vybírat soudce, kteří zjevně působí jako straničtí aktivisté ve snaze vykolejit agendu tohoto prezidenta. To nedopustíme a nejenže si uzurpují vůli prezidenta a šéfa výkonné moci naší země, ale podkopávají i vůli americké veřejnosti, desítek milionů Američanů, kteří řádně zvolili tohoto prezidenta, aby realizoval politiku, která vychází z tohoto Bílého domu.“





Reportér upozornil Karoline Leavittovou, že James Boasberg byl jmenován Georgem W. Bushem.





Donald Trump nařídil vládě zrušit financování Pensylvánské univerzity ve výši 175 milionů dolarů kvůli její podpoře transgenderových sportovců a varoval, že by mohly přijít další škrty.





Dodal, že „usnesení soudu z 10. března 2025, kterým se vládě zakazuje jeho přemístění (proti němuž vláda nikdy nevznesla námitku a o jehož zrušení v případě přemístění soud nepožádala), zůstává obdobně v platnosti, pokud a dokud soud, který má být přemístěn, nerozhodne jinak“.





„Pro prosazování antimonopolních zákonů a ochranu spotřebitelů je zásadní dvoustranná FTC. Nezákonným propuštěním dvou demokratických komisařů potvrzených Senátem dal Trump zelenou podnikům v celé zemi, aby okrádaly spotřebitele a prudce zvyšovaly ceny pro americké rodiny,“ uvedl Schumer.„Nenechte se mýlit: toto rozhodnutí přímo povede ke zvýšení cen pro Američany. Zatímco prezident Trump a republikáni v Senátu nadále přikládají palec na misku vah miliardářům a korporacím, demokraté jsou odhodláni bojovat za americké rodiny.“Trump od svého nástupu do úřadu ukončil působení demokratických jmenovatelů v nezávislých agenturách napříč federální vládou, což vyvolalo obvinění, že překračuje své pravomoci. Někteří soudci s tím souhlasí.Federální soudce nařídil přesunout případ palestinského aktivisty Mahmúda Chalíla z Louisiany, kde je zadržován a kde mohou být soudci konzervativnější, do New Jersey. Samostatně se právníci ministerstva spravedlnosti přeli s federálním soudcem Jamesem Boasbergem kvůli jeho požadavku na podrobnosti o třech deportačních letech migrantů, které se mohly uskutečnit v rozporu s jeho příkazem. Vláda soudcův požadavek kritizovala a žádala, aby upustil od polední lhůty, do které jim měl odpovědět na své otázky. Boasberg částečně souhlasil a dal Trumpově administrativě čas do zítřejší 12. hodiny, aby buď odpověděla na jeho otázky, nebo uvedla důvody související s národní bezpečností, proč toho není schopna.Deportace podezřelých členů venezuelských gangů na základě zákona o nepřátelích cizinců přišly v době, kdy Donald Trump zavádí tvrdou politiku zatýkání přistěhovalců bez dokladů a jejich rychlé deportace.Tato snaha zahrnuje opětovné povolení zadržování celých rodin, které Trump povolil během své první vlády, ale které Joe Biden zastavil. Tato praxe v podstatě znamená, že děti budou zavírány spolu se svými rodiči, a dnes 21 demokratických senátorů požádalo Trumpovu administrativu, aby tuto praxi omezila:Důrazně se ohrazujeme proti neúspěšné a nelidské praxi zadržování rodin migrantů. Jsme hluboce znepokojeni zprávami, že vaše administrativa obnovila tuto krutou politiku, která se ukázala jako neúčinná, nákladná a zničující pro děti a rodiny.Ve Spojených státech panuje všeobecná shoda na tom, že zadržování rodin představuje vážné riziko pro fyzickou a duševní pohodu dětí. Odborníci z oblasti lékařství a péče o děti - včetně Americké pediatrické akademie a Americké lékařské asociace - tuto praxi důsledně odsuzují a varují, že ani krátkodobé zadržení nesplňuje základní standardy péče o děti a vystavuje děti trvalému traumatu. Dokonce i vlastní lékařští konzultanti ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) dospěli k závěru, že zadržování rodin představuje „vysoké riziko poškození dětí a rodin“. Poradní výbor pro rodinná pobytová střediska (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE) rovněž rozhodl, že rodinné detence by měly být zrušeny.Žaloba tvrdí, že převzetí budovy je nezákonné, a nastiňuje, do jaké míry se zaměstnanci washingtonské neziskové organizace snažili zabránit agentům Doge ve vstupu do její budovy.V žalobě se Bílý dům obviňuje z nezákonného vyhazování zaměstnanců prostřednictvím e-mailu a uvádí se, že zbývající členové správní rady - ministr obrany Pete Hegseth, ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Národní obranné univerzity Peter Garvin - také vyhnali prezidenta institutu George Moose.Na jeho místo jmenovali Kennetha Jacksona, administrátora americké Agentury pro mezinárodní rozvoj, uvádí se v žalobě.Zaměstnanci DOGE se v pondělí několikrát pokusili dostat do budovy, než se jim to podařilo, částečně za asistence policie.Podle žaloby zaměstnanci institutu poprvé zavolali policii v pondělí kolem třetí hodiny odpoledne, aby ohlásili vniknutí na cizí pozemek. Metropolitní policie však ve svém prohlášení uvedla, že jim úřadující prezident institutu - zřejmě v narážce na Jacksona - kolem 16. hodiny sdělil, že mu byl odepřen přístup do budovy a že se uvnitř nacházejí „neoprávněné osoby“.„Nakonec všechny neoprávněné osoby uvnitř budovy vyhověly žádosti úřadujícího prezidenta USIP a budovu bez dalšího incidentu opustily,“ uvedla policie.V žalobě se uvádí, že právník institutu zástupcům DOGE několikrát sdělil, že výkonná moc nemá nad neziskovou organizací žádnou pravomoc.Bílý dům na žádost o komentář k žalobě bezprostředně nereagoval.Donald Trump „vyhlásil válku právnímu státu v Americe“ a vrhá zemi do ústavní krize, uvedl bývalý významný konzervativní federální soudce.„Prezident Spojených států v podstatě vyhlásil válku právnímu státu v Americe,“ řekl J. Michael Luttig televizi MSNBC.„Když prezident Spojených států vede válku proti právnímu státu, Amerika je v ústavní krizi. Ústavní úlohou prezidenta je věrně vykonávat zákony. Není třeba dodávat, že prezident v současné době dělá všechno možné, jen ne to. Většina ústavních vědců se již dlouho shoduje na tom, že ústavní krize nastává přinejmenším tehdy, když se prezident vzepře soudnímu příkazu. To je v podstatě to, co prezident dělá dnes a co podle všeho hodlá dělat i v budoucnu.“Vysoce postavený úředník administrativy tento krok popsal jako „proaktivní trest“ pro univerzitu a uvedl, že by jí mohlo být zkráceno veškeré federální financování za to, že umožnila Lia Thomasové, transgenderové plavkyni, která absolvovala v roce 2022, závodit. Původně zrušené zakázky vypsala ministerstva obrany a zdravotnictví a lidských služeb.Krok proti Pensylvánské univerzitě přišel poté, co Trump stáhl granty a smlouvy ve výši 400 milionů dolarů Kolumbijské univerzitě, protože prý nedokázala ochránit studenty před antisemitismem.Palestinský aktivista a čerstvý absolvent Kolumbijské univerzity Mahmúd Chalíl ve svém prvním veřejném vystoupení od zadržení federálními imigračními úřady vystoupil proti podmínkám, kterým čelí imigranti ve vazbě v USA, a uvedl, že se stal terčem útoku Trumpovy administrativy kvůli svému politickému přesvědčení.„Jsem politický vězeň,“ uvedl v prohlášení. „Píšu vám z detenčního zařízení v Louisianě, kde se probouzím do chladných rán a trávím dlouhé dny, abych byl svědkem tichého bezpráví, které se děje vůči velkému množství lidí vyloučených z ochrany zákona.“Khalil, který má trvalé povolení k pobytu v USA, který se loni na jaře podílel na vedení propalestinských protestů na Kolumbijské univerzitě, byl 8. března zatčen a zadržen v New Yorku federálními imigračními úřady, které údajně uvedly, že jednají na základě příkazu ministerstva zahraničí zrušit jeho zelenou kartu.Trumpova administrativa se podle něj „na mě zaměřila v rámci širší strategie potlačování disentu“ a varoval, že „držitelé víz, nositelé zelených karet i občané budou terčem útoků kvůli svému politickému přesvědčení“.V prohlášení, které Khalil diktoval svým přátelům a rodině po telefonu z detenčního zařízení v Jeně ve státě Louisiana, kritizoval zacházení USA s imigranty ve vazbě, obnovené izraelské bombardování pásma Gazy, zahraniční politiku USA a to, co označil za podlehnutí Kolumbijské univerzity federálnímu tlaku na potrestání studentů.Federální soudce zamítl žádost Trumpovy administrativy o zamítnutí námitky palestinského aktivisty Mahmúda Khalíla proti jeho deportaci a rozhodl, že jeho případ by měl být projednáván v New Jersey, a nikoli v Louisianě, kde je nyní zadržován.Soudce Jesse M. Furman ve svém rozhodnutí uvedl, že vzhledem k tomu, že Khalilův advokát podal námitku proti jeho zatčení v době, kdy byl ve vazbě imigračního a celního úřadu (Ice) v New Jersey, musí být případ projednán tam. Vládní právníci žádali, aby jeho žádost byla projednána v Louisianě, kam byl Khalil letecky dopraven poté, co byl zadržen organizací Ice v New Yorku a poté krátce zadržován v New Jersey.„Vzhledem k tomu, že okres New Jersey je jediným okresem, ve kterém mohl Khalil podat svou žádost v době, kdy tak učinil, zákony, které upravují předávání občanskoprávních případů z jednoho federálního okresního soudu k jinému, nařizují, aby byl případ poslán tam, nikoli do západního okresu Louisiany,“ napsal Furman.