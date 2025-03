Varování pro Česko: Odchod Británie z EU je pro tuto zemi ekonomická katastrofa

23. 3. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 5 minut

Fabiano Golgo spekuloval, že požár elektrické rozvodny v londýnské čtvrti Hayes, asi pět kilometrů od londýnského letiště Heathrow mohl být útokem Ruska. Je pravda, že podobné požáry vyvolalo Rusko v různých evropských zemích, především v Německu, a také je pravda, že britské elektrické podniky, odpovědné za tuto rozvodnu tvrdí, že k takovým požárům dochází velmi zřídka. Případ požáru rozvodny vyšetřuje britská antiteroristická policie a zatím konstatuje, že nenašla žádné důkazy, že by šlo o teroristický útok.



Avšak v celé závažné věci jde o něco úplně jiného: neuvěřitelnou nekompetentnost, způsobenou zřejmě i neustálým šetřením. Londýnské letiště Heathrow je největším evropským letištěm a jeho kolaps vyvolal chaos po celém světě. Statisíce cestujících v mnoha částech světa uvízly bez možnosti cestovat.

Ředitel londýnského letiště Heathrow se vyjádřil, že spotřeba elektřiny, kterou běžně letiště potřebuje, je na úrovni spotřeby středně velkého města. Za takové situace je neuvěřitelné, že dodávka elektřiny pro toto "středně velké město" závisela na jediné elektrické rozvodně a neexistovala žádná záloha, například další rozvodna, proboha. Že prý potenciálně jsou k dispozici ještě dvě, ale nebyly k dodávce elektřiny na letiště Heathrow uzpůsobeny. Ředitel letiště se vyjádřil, že prý letiště má nějaké generátory, ovšem ne tolik, aby při výpadku elektřiny vyrobily dostatečné množství náhradního proudu. No neuvěřitelné. Že prý by obrovský generátor, který by byl efektivní zálohou pro letiště, stál strašně moc peněz. A jsme u toho.



Británie je v důsledku brexitu v neuvěřitelném ekonomickém průšvihu. Podívejte se na tento rozhovor s jedním z nejvýznamnějších britských podnikatelů, lordem Sugarem. Překlad do češtiny níže:





Reportér BBC: Británie dnes. Je to zaseknuté, že? Stagnace.

Alan Sugar: Ano.





Reportér BBC: Upadá?





Alan Sugar: Hodně to souvisí s brexitem. Omlouvám se. Nechci to vytahovat, ale, víte, brexit, to je největší katastrofa, jakou jsem za celý svůj život ve své podnikatelské kariéře zažil.





Lord Sugar, 25. října 2018 v Dolní sněmovně: Ti lidé, kteří jsou zodpovědní za to, že se tato země dostane na 5 až 10 let do pobrexitového chaosu na základě lží by měli být uvězněni.







Alan Sugar: Brexit je naprostá, absolutní totální katastrofa a každý, kdo tvrdí, že ne, je zcela mimo. To změnilo tolik věcí.







Reportér BBC: Co myslíte, že by bylo potřeba, aby hospodářství tétozemě opět začalo opět růst?







Alan Sugar: Vrátit se do Evropy. Vážně. Vážně. Se Starmerem jsem se nikdy nepotkal, ale kdybych ho někdy potkal, zeptal bych se ho. Je to možné? Jaký mechanismus by byl potřeba k tomu, abychom v podstatě padli na kolena a prosili, aby nás pustili zpátky? Přesně to bych já udělal, kdybych vládl. Prosil bych je v EU, žebral bych, abychom se mohl zase vrátit.







Reportér BBC: Nikdy jsem si vás nespojoval s žebráním:





Alan Sugar: No jo, Jenže tak špatné to je.







Podle průzkumů veřejného mínění si přeje 55 procent Britů návrat jejich země do Evropské unie, avšak nynější podivný "labouristický" premiér Starmer toto přání ignoruje, chová se z jakýchsi zvláštních důvodů jako někdejší, zcela nyní zdiskreditovaní britští konzervativci:









Potíž je,že odchod Británie z EU vyvolal obrovské celní bariéry a britské podniky nyní mohou vyvážet své výrobky na obrovský trh v EU jen s neuvěřitelnými potížemi. Krachují.



Starmerova vláda pořád opakuje mantru ekonomického oživení, snaží se prý, aby britská ekonomika po čtrnácti letech destruktivní vlády konzervativců začala opět růst. Jenže ono to v situaci brexitu prostě nejde. Hospodářský růst je pořád nula. Starmerova vláda zápolí s obrovskou státní zadlužeností, ta dosahuje sto procent britského HDP. Pořád doufá v hospodářské oživení, které by mělo přinést vyšší daňové odvody, ale ono se to v důsledku brexitu neděje. Tak teď připravuje škrty, pozoruhodně bude snižovat sociální dávky invalidům, už je to skoro jako v Česku. Zdanění bohatých, to ne.

Upozorňuju na to je proto, že se v České republice (a na Slovensku!) pořád objevují názory proti "diktátu Bruselu" (ten diktát spočívá v tom, že Brusel poskytuje Evropské unii miliardy) a někteří lidé také pořád chtějí "odchod ČR z EU". Na přikladu Británie je vidět, že by to vedlo k absolutnímu hospodářskému kolapsu. A ekonomicky kolabující Česko by bylo totálně na pospas Rusku.

