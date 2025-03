Putin a Trump si „vzájemně důvěřují“, tvrdí Kreml, Zelenskyj obvinil Rusko z porušení částečného příměří

19. 3. 2025

čas čtení 4 minuty





Ukrajinský prezident říká, že „další kroky se neobejdou bez nás“ a že hodlá oslovit Donalda Trumpa



Putinova slova o zastavení útoků na infrastrukturu a energetiku se „velmi liší od reality“ nočních útoků, řekl Zelenskyj na tiskové konferenci s finským Alexem Stubbem.



Při diskusi o nočních útocích na Ukrajinu, včetně dopravy, nemocnic a „běžné městské infrastruktury“, Zelenskyj řekl, že „Putinova slova se velmi liší od reality“.



Noční vývoj podle něj zdůraznil potřebu další „obranné podpory a letecké podpory“ k obraně.



Zelenskyj uvedl, že jednota a společné úsilí o další tlak na Rusko jsou „naprosto nezbytným předpokladem pro mír“.



Ukrajinský prezident rovněž hovořil o významu dvoustranné spolupráce s Finskem při zvyšování obranné výroby, koordinaci nákupů a společné práci v oblasti civilní ochrany. , řekl Zelenskyj na tiskové konferenci s finským Alexem Stubbem.Při diskusi o nočních útocích na Ukrajinu, včetně dopravy, nemocnic a „běžné městské infrastruktury“, Zelenskyj řekl, že „Putinova slova se velmi liší od reality“.Noční vývoj podle něj zdůraznil potřebu další „obranné podpory a letecké podpory“ k obraně.Zelenskyj uvedl, že jednota a společné úsilí o další tlak na Rusko jsou „naprosto nezbytným předpokladem pro mír“.Ukrajinský prezident rovněž hovořil o významu dvoustranné spolupráce s Finskem při zvyšování obranné výroby, koordinaci nákupů a společné práci v oblasti civilní ochrany.



Zelenskyj opět vystupuje s finským premiérem Stubbem, tentokrát před studenty Helsinské univerzity, a hovoří o „Evropě po boku Ukrajiny“.



Stubb zahajuje akci slovy, že ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 „rozbila“ světový řád po roce 1989 a postavila Evropu „do inflexního bodu“ podobného roku 1918, 1945 a 1989.



„Za poslední tři roky se svět změnil více než za posledních 30 let dohromady,“ říká.



„Můžeme to víceméně zvládnout, nebo to tak nějak zkusit nechat být.



Pro mě je volba velmi jednoduchá.



Buď budeme mít multipolární svět s pravidly a silnými mezinárodními institucemi a řádem, nebo budeme mít multipolární svět, který je neuspořádaný a založený na transakcích a obchodech.“





Varuje, že „pokud na Ukrajině neskončíme spravedlivým a trvalým mírem, skončíme ve velmi neuspořádaném a transakčním světě“.

Plán vychází z návrhů na mobilizaci až 800 miliard eur na financování obrany.







„Kdy toto setkání bude a jaký bude jeho formát, to budu moci říci o něco později,“ říká.





Zdroj v angličtině ZDE

0

116

Evropská unie právě zveřejnila dokument, v němž upřesňuje své plány na přezbrojení bloku, Bílou knihu o evropské obraně - připravenost 2030, jejímž cílem je reagovat na „krátkodobou naléhavost podpory Ukrajiny, ale také řešit naléhavou dlouhodobou potřebu posílit bezpečnost a obranu Evropy“.Pro účinné řešení těchto problémů je v bílé knize nastíněna řada klíčových opatření:Odstranění nedostatků ve schopnostech se zaměřením na kritické schopnosti identifikované členskými státy.Podpora evropského obranného průmyslu prostřednictvím agregované poptávky a zvýšené spolupráce při zadávání veřejných zakázek.Podpora Ukrajiny prostřednictvím zvýšené vojenské pomoci a hlubší integrace evropského a ukrajinského obranného průmyslu.Prohloubení obranného trhu v celé EU, včetně zjednodušení předpisů.Urychlení transformace obrany prostřednictvím převratných inovací, jako je umělá inteligence a kvantové technologie.Zvýšení evropské připravenosti na nejhorší scénáře zlepšením vojenské mobility, vytvářením zásob a posílením vnějších hranic, zejména pozemní hranice s Ruskem a Běloruskem.Posílení partnerství s podobně smýšlejícími zeměmi po celém světě.Britské zdroje z oblasti obrany ve středu ráno uvedly, že britská výzbroj a výcvik pro Ukrajinu budou pokračovat v nezměněné podobě, a to navzdory požadavku Kremlu, že míru lze dosáhnout pouze v případě zastavení veškeré zahraniční vojenské pomoci.Spojené království původně nereagovalo na prohlášení Kremlu z úterního večera po telefonátu mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem, které shrnovalo postoj, který měl ruský prezident během diskuse zaujmout.Ve středu ráno však Spojené království zdůraznilo, že na svém postoji nic nemění a tok vojenské pomoci - v letošním roce v hodnotě 4,5 miliardy liber - se nezastaví jen proto, že to Kreml požaduje.Brífink přišel poté, co vedoucí představitelé Francie a Německa na úterní tiskové konferenci uvedli, že budou i nadále stát na straně Ukrajiny - v reakci na požadavek Kremlu, který podle expertů zanechá Kyjev ve vojenské izolaci.Kreml uvedl, že „klíčovou podmínkou pro zabránění eskalace konfliktu“ je „úplné zastavení zahraniční vojenské pomoci a poskytování zpravodajských informací Kyjevu“.Zelenskyj dostává otázku, zda se Ukrajina zapojí do následných nedělních rozhovorů v Džiddě.Říká, že o podrobnostech bude hovořit až po rozhovoru s Trumpem, ale Ukrajina je připravena „vyslat náš technický tým, aby projednal další kroky“.