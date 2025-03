Francie připravuje „příručku pro přežití“ pro každou domácnost

19. 3. 2025

Pokud tuto dvacetistránkovou brožuru schválí premiér François Bayrou, bude do domácností rozeslána ještě před létem, informovala francouzská média.





Bude rozdělena do tří částí s radami, jak chránit „sebe a své okolí“, co dělat v případě bezprostřední hrozby - se seznamem tísňových čísel, rádiových kanálů a připomínkou, že v případě jaderné hrozby je třeba zavřít dveře a okna - a s podrobnostmi o tom, jak se zapojit do obrany své komunity, včetně přihlášení do záložních jednotek nebo hasičských sborů.

Francouzská vláda plánuje zaslat každé domácnosti v zemi „příručku pro přežití“ s pokyny, jak se připravit na „bezprostřední hrozbu“, včetně ozbrojeného konfliktu, zdravotní krize nebo přírodní katastrofy.