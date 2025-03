Jak česká justice zničila život nevinnému muži a teď mu nabízí 8 korun za den

Jenomže pachová stopa nebyla jediným důkazem, který selhal. Stěžejní roli v jeho odsouzení sehrál znalecký posudek Kriminalistického ústavu Praha z 11. března 2009, který měl Martina Ž. identifikovat jako pachatele. Jak se ale ukázalo, tento posudek byl katastrofálně chybný a české úřady si to nechtěly přiznat ani poté, co se v zahraničí podařilo získat hned několik odborných posudků, které ho rozcupovaly na kusy.

Protože české soudy nebyly ochotné přijmout chybu, musel Martin Ž. sám zaplatit a obstarat si důkazy, které stát odmítal získat. V roce 2020 si nechal vypracovat hned několik zahraničních znaleckých posudků:

A jak na to reagovala česká justice? Kriminalistický ústav Praha všechny tyto zahraniční posudky shodil ze stolu s absurdním zdůvodněním, že jejich vlastní metody jsou lepší – přestože už v roce 2022 používali software starý minimálně 10 let. Lhali, jak když tiskne, a odmítali uznat chybu.

Nakonec se přece jen podařilo obnovu řízení prosadit. V červnu 2023 byl Martin Ž. zproštěn obžaloby z přepadení banky, za které byl odsouzen na základě vadných důkazů. Soudkyně si nevyžádala svědecké výpovědi zahraničních znalců, a rozsudek neobsahuje žádné písemné odůvodnění.

A pak přišla ta největší facka od státu – za 13 let na útěku a roky života strávené ve strachu a nejistotě mu české úřady nabídly „odškodnění“ ve výši 45 000 Kč. To je v přepočtu asi 8 korun za den.

Ano, čtete správně. Třináct let života, zničené zdraví, obrovské finanční výdaje a psychické utrpení – a stát si to cení na cenu jednoho rohlíku denně.

Tento případ je dalším z mnoha, kdy selhání české justice zničilo nevinnému člověku život. A místo aby se systém poučil, dál se brání přiznat chybu. Pachové stopy, zastaralé znalecké metody, neschopnost přijmout moderní vědecké poznatky – to všechno jsou problémy, které se v českém soudnictví hromadí jako kostlivci ve skříni.

Martin Ž. je sice konečně svobodný, ale za obrovskou cenu. A jak sám říká:

„Většina lidí si neumí představit, co to obnáší. A teď se mě systém snaží odbýt směšnou částkou a tváří se, že se nic nestalo. Welcome to the Czech Republic!“