Trumpovi o žádné zastavení umírání lidí na Ukrajině nejde

17. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Trump opakuje, že jde o to zastavit umírání lidí, které se děje v důsledku války na Ukrajině. Ano, na třicet dní se to mohlo stát. Ukrajina po americkém nátlaku kývla na třicet dní příměří bez podmínek.

Čili na třicet dní se mohlo zastavit zabíjení. Kdyby ovšem Rusko chtělo. Co se stane místo toho? Trump si bude telefonovat s Putinem o tom, kolik území a kolik elektráren si Rusko vezme z Ukrajiny. O tom samozřejmě mohli debatovat během příměří.

Místo toho, aby Trump řekl Putinovi, že dokud nepřistoupí na příměří, nebudou žádná jednání, resp. aby mu pohrozil nějakou americkou reakcí, tak s Putinem bude jednat o tom, kolik si Putin vezme z Ukrajiny. Samozřejmě Putin chce Ukrajinu celou.





Kreml plivl Západu do tváře novým prohlášením, že na Ukrajině nechce žádné cizí mírové jednotky. Žádné. Co to znamená? Chce Ukrajinu celou. Chce ji celou od začátku invaze. Už v břenu 2022 o tom oficiálně informoval světovou veřejnost Elysejský palác bezprostředně po telefonátu mezi Macronem a Putinem.





A mezitím budou na Ukrajině umírat lidé. Že to je vinou Ruska, že to je od začátku a jenom vinou Ruska, že ruské zločiny by měly být souzeny a Ukrajina má právo na reparace, to už z americké pozice úplně zmizelo. Ostatně Spojené státy nedávno opustily skupinu zemí, která se věnovala vyšetřování ruských zločinů na Ukrajině.

