Čínská státní média oslavují Trumpovu likvidaci Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Asie

18. 3. 2025

Čínské Global Times vítají příkaz amerického prezidenta omezit vládní financování zpravodajských organizací, které považuje za „radikální"



Čínská státní média nadšeně reagovala na rozhodnutí Trumpovy administrativy snížit vládní financování mediálních organizací, jako jsou Rádio Svobodná Asie (RFA) a Hlas Ameriky (VOA).



Global Times, anglicky psaný bulvární deník a hlásná trouba čínské komunistické strany, oslavoval škrty v rozpočtu americké Agentury pro globální média (USAGM), která dohlíží na vysílací společnosti, jako jsou VOA a RFA.



„Od očerňování lidských práv v čínském Sin-ťiangu ... po zveličování sporů v Jihočínském moři ... od vytváření příběhu o takzvaném čínském viru po prosazování tvrzení o „nadměrné kapacitě“ Číny - téměř na každé zlovolné nepravdě o Číně jsou otisky prstů VOA,“ uvedl úvodník.



Pekingský deník, noviny řízené Komunistickou stranou Číny (KS Číny), rovněž zveřejnil sloupek, v němž škrty chválí.



Škodolibost přichází poté, co americký prezident Donald Trump podepsal příkaz, kterým zlikvidoval USAGM a nařídil jí, aby omezila svou činnost na minimum stanovené zákonem. Obvinil VOA z toho, že je „radikální“ a „protitrumpovská“.



Příkaz „zajistí, že daňoví poplatníci už nebudou na háku kvůli radikální propagandě“, uvedl Bílý dům v prohlášení. Podle poslední zprávy agentury pro Kongres zaměstnávala USAGM v roce 2024 zhruba 3 500 lidí a její rozpočet činil 886 milionů dolarů.



Likvidace RFA je „odměnou diktátorům a despotům“, uvedl její prezident Bay Fang, „včetně čínské komunistické strany, která by si nepřála nic jiného, než aby její vliv v informačním prostoru zůstal nekontrolovaný“.



„Dnešní oznámení nejenže zbavuje téměř 60 milionů lidí, kteří se každý týden obracejí na zpravodajství RFA, aby se dozvěděli pravdu, ale také prospívá americkým protivníkům na náš vlastní úkor.“



Odborový svaz RFA ve svém prohlášení uvedl, že tento krok „přinese vítězství čínské komunistické straně, která chová zvláštní opovržení vůči svobodným médiím a pravdě“, a „povzbudí totalitní režim Kim Čong-una v Pchjongjangu, kde kontrola informací dosahuje bezprecedentní úrovně“.



Odborový svaz uvedl, že má v úmyslu rozhodnutí napadnout, a dodal, že ukončení vysílání by „zradilo samotné principy, na kterých Amerika stojí“.



Ve VOA, která byla založena za druhé světové války, aby čelila nacistické propagandě, bylo podle ředitele VOA Mikea Abramowitze Trumpovým rozhodnutím téměř 1 300 zaměstnanců postaveno mimo službu.



Veterán a zpravodaj VOA Brian Padden uvedl, že je „obzvláště štvavé“, že Elon Musk obvinil VOA z protiamerické propagandy, aby ospravedlnil ukončení jeho práce.



„Během mého zpravodajství se na mě střílelo, byl jsem hrubým způsobem napaden, a dokonce mi málem usekli hlavu vybuchujícím vrtulníkem na východní Ukrajině. V roce 2014 jsem byl na Ukrajině obtěžován proruskými aktivisty nebo militanty, kteří mě a můj televizní štáb VOA obvinili, že jsme agenty proamerické propagandy,“ uvedl v příspěvku na sociálních sítích.



„Musk i ruští militanti se mýlí. VOA nedělá propagandu. VOA přináší zprávy, které zahrnují pohled zastánců i kritiků prezidenta.“



Patsy Widakuswarová, vedoucí kanceláře VOA v Bílém domě, uvedla ve svém prohlášení na sociálních sítích: „Neznám jediného novináře VOA, který by zuřivě nechránil naši chartu a redakční nezávislost, kterou poskytuje, zejména ti z nás, kteří se narodili v zemích, kde takový pojem neexistuje.“



Jihovýchodní Asie se stále vzpamatovává ze škrtů v programu USAid, který poskytoval finanční prostředky řadě mediálních organizací, včetně místních novinářů pokrývajících zvěrstva ve válkou zmítaném Myanmaru.



Bývalý kambodžský premiér Hun Sen, autoritář, který v roce 2023 předal moc svému synovi, také veřejně rozhodnutí Trumpovy administrativy pochválil, a označil škrty za „významný příspěvek k odstranění falešných zpráv, dezinformací, lží, překrucování, podněcování a chaosu po celém světě“.



Na místě v Phnompenhu však ne všichni kambodžští novináři souhlasí.



Sun Narin, který pro VOA v Kambodži pracoval jako smluvní pracovník osm let, označil toto rozhodnutí za „temnou dobu pro nás a žurnalistiku v Kambodži“.





„Cítím se beznadějně,“ řekl. „Situace našeho tisku je od uzavření několika nezávislých médií stále horší a horší. VOA je nyní jediným dlouhodobým médiem, které se odvažuje vysílat kritické informace pro veřejnost. Lidé tak už nemají na výběr.“





