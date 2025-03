Nepřátelé prý nepočkají na Evropu, ale počkají na nás?

18. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Proč si naši politici berou pořád do úst Evropu, když mají odpovědnost primárně za situaci tady u nás doma? Je v našem nejvyšším zájmu, abychom my sami byli vyspělou a obranyschopnou zemí, která nebude nikoho tahat do propasti zaostalosti a demagogie.



Premiér nám sdělil, že nepřátelé svobody nepočkají na to, až Evropa dokončí zelenou tranzici. Myslí tím třeba to, že skandinávské země, které vynikají svou obranyschopností, sociálním státem i zelenou ekonomikou, se mají vrátit do pravěku, v němž je Česká republika?

Kdo vlastně v té Evropě má čekat na země Ostbloku a proč? Chápu, že je přitažlivé kázat z Česka Evropě, mluvit o tom, co Evropa musí, že mnoho zanedbala atd. Ale kdo to v té Evropě slyší a koho to zajímá?

Počkají naši nepřátelé, ale vlastně i přátelé, až v roce 2028 dokončíme digitalizaci stavebního řízení? Budou čekat na to, až budeme schopni zaplatit pediatry, psychology, vojáky, učitele (jak upozornil Daniel Münich nedávno na Facebooku, platy učitelů dále klesají, docela prudce)?





Počkají na to, až dostavíme jaderné bloky, abychom mezi lety 2040-2080 dotovali z veřejných peněz neprodělečnost tohoto projektu? Počkají na to, až budeme mít vyšší porodnost a mladé rodiny s dětmi kde bydlet a co jíst?





Budou čekat na to, až se v našem zdravotnictví přestane realizovat mafie (Homolka, IKEM, Motol, krajské nemocnice) a peníze budou využity na léčbu? Proč si naši politici berou pořád do úst Evropu, když mají odpovědnost primárně za situaci tady u nás doma? Je v našem nejvyšším zájmu, abychom my sami byli vyspělou a obranyschopnou zemí, která nebude nikoho tahat do propasti zaostalosti a demagogie.

0