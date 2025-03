Robert Reich: Pokračující Trumpův pád do diktatury

19. 3. 2025

V úterý dopoledne vydal Trump bojovný útok proti federálnímu soudci, který se ho snaží omezit. Je to součást rostoucí snahy Trumpa a Muska vyhrožovat soudcům násilím, píše Robert Reich.



Přátelé,



V úterý dopoledne učinil Trump další děsivý krok směrem k diktatuře, když vydal výhružný příspěvek proti soudci Jamesi E. Boasbergovi, hlavnímu soudci federálního okresního soudu ve Washingtonu, který se pokusil zabránit Trumpovi v deportaci Venezuelanů na základě zákona o nepřátelských cizincích bez důkazů a slyšení:



Tento radikálně levicový šílenec soudce, potížista a agitátor, kterého bohužel jmenoval Barack Hussein Obama, nebyl zvolen prezidentem - NEVYHRÁL lidové hlasování (o hodně!), NEVYHRÁL VE VŠECH SEDMI NEROZHODNÝCH STÁTECH, NEVYHRÁL v poměru 2750 ku 525 okresům, NEVYHRÁL NIC! VYHRÁL JSEM Z MNOHA DŮVODŮ, V DRTIVÉM MANDÁTU, ALE BOJ PROTI NELEGÁLNÍ IMIGRACI BYL MOŽNÁ DŮVODEM ČÍSLO JEDNA TOHOTO HISTORICKÉHO VÍTĚZSTVÍ. Dělám jen to, co po mně voliči chtěli. Tento soudce, stejně jako mnoho dalších křivých soudců, před které jsem nucen předstupovat, by měl být ODSOUZEN!!! NECHCEME V NAŠÍ ZEMI ZLOVOLNÉ, NÁSILNICKÉ A DEMENTNÍ ZLOČINCE, Z NICHŽ MNOZÍ JSOU VYŠINUTÍ VRAZI. UDĚLEJME AMERIKU ZNOVU VELKOU!!!



Podobné útoky Elona Muska na soudce, kteří se postaví do cesty jeho a Trumpově bleskovému útoku, přiměly americké bezpečnostní pracovníky, aby soudce varovali před vysokým stupněm ohrožení a zvýšili jejich ochranu.

Federální soudy nyní projednávají více než 100 žalob napadajících Trumpovy a Muskovy iniciativy.



Od konce ledna Musk ve více než 30 příspěvcích na své sociální síti X napadl soudce, označil je za „zkorumpované“, „radikální“, „zlé“ a posmíval se „TYRANSTVÍ SOUDCŮ“ poté, co soudci zablokovali části jím vedeného federálního snižování počtu zaměstnanců.



V důsledku toho došlo k nárůstu násilných výhrůžek soudcům po celých Spojených státech. Soudci vyjadřují rostoucí obavy o svou fyzickou bezpečnost. Několik soudců popisuje telefonáty vyhrožující osobní újmou jim i jejich rodinám.



Dva newyorští federální soudci - američtí okresní soudci Paul Engelmayer a Jeannette Vargasová - dostanou dodatečnou ochranu poté, co svými rozhodnutími zablokovali Muskovu takzvanému DOGE přístup k citlivým údajům ministerstva financí.



Když americký okresní soudce Amir Ali 25. února rozhodl, že Trump musí obnovit platby zahraniční pomoci USA, Musk napsal, že „když soudci hrubě podkopávají demokratickou vůli lidu, musí být vyhozeni“.



Někteří z 215 milionů Muskových příznivců na X uvedli, že soudce Ali by měl být zatčen za vlastizradu nebo deportován. Jeden z nich navrhl, aby na něj „američtí vlastenci vystřelili“. Někteří napadali jeho muslimský původ a zpochybňovali jeho vlastenectví, včetně jednoho, který nepravdivě tvrdil, že Ali má vazby na muslimské militantní skupiny.



Po dřívějším únorovém rozhodnutí Aliho ve stejném případu jeden uživatel X vyzval, aby mu byla sťata hlava. Jiný se ptal, „proč je tak málo soudců oběšeno“. Jeden z nich zveřejnil obrázek oprátky.



V pondělí vydala Americká advokátní komora prohlášení, v němž odsoudila pokračující vlnu slovních útoků a výhrůžek vůči soudcům.



Federální asociace soudců v úterý uvedla, že „pokračující násilí, zastrašování a vzdor namířený proti soudcům jen proto, že plní své přísežné soudcovské povinnosti“, hrozí „zhroucením právního státu“.



To je právě ten problém: Kolaps právního státu.



Soudní moc je podle ústavy rovnoprávná s prezidentem a Kongresem. Trump a Musk se k soudcům chovají, jako by soudci neměli právo je omezovat. Přitom právě to mají soudci dělat, pokud zjistí, že výkonná moc překročila své pravomoci.



Trumpova zpráva z úterního rána je mrazivým důkazem toho, že Trump a Musk chtějí zastrašit soudce, aby podpořili jejich bezohledné ničení vlády Spojených států.



Jak to dopadne? Přestanou, až bude zavražděn federální soudce?

