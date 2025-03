Izraelci přes noc na úterý vyvraždili v Gaze dalších více než 400 lidí, mnoho žen a dětí

18. 3. 2025

čas čtení 11 minut

Při nočních izraelských náletech zahynulo podle úřadů více než 400 Palestinců Palestinské zdravotnické úřady zvýšily počet obětí izraelských leteckých útoků na pásmo Gazy.

Gazské ministerstvo zdravotnictví na Telegramu uvedlo, že počet obětí náletů je 404, což je zvýšení z 326. Na svém kanálu WhatsApp uvedlo o něco vyšší číslo 413.

Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že do nemocnic dorazilo přes 660 zraněných Palestinců a mnoho dalších obětí náletů je pravděpodobně pohřbeno pod sutinami.

Červený kříž uvedl, že mnoho zdravotnických zařízení v pásmu Gazy bylo po útocích „zahlceno“.

„Dnes ráno jsme od kolegů z Palestinského půlměsíce slyšeli, že mnohá zdravotnická zařízení v Gaze jsou doslova zahlcena,“ řekl na brífinku v Ženevě Tommaso Della Longa, mluvčí Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Uprostřed pokračující blokády pomoci uvalené Izraelem hlásí zdravotnická zařízení nedostatek základního zdravotnického materiálu potřebného k ošetření zraněných, například léků proti bolesti. Příměří mezi Izraelem a Gazou Izrael porušil, při obnovených izraelských úderech zahynulo více než 400 Palestinců



Benjamin Netanjahu tvrdí, že operace byla provedena za účelem „dosažení válečných cílů“, Hamás označuje údery za „hrubé porušení humanitárních úmluv



Agentury Associated Press a Reuters přinášejí aktualizovaný počet obětí nočních izraelských úderů v Gaze a uvádějí, že podle ministerstva zdravotnictví Gazy izraelské údery na celém území zabily nejméně 326 lidí.

Reportérka rozhlasu BBC v Jeruzalémě informovala o četných děsivých videích na sociálních sítích, z nichž je zřejmě, že Izrael vyvraždil řadu nemluvňat. Bombardoval civilní příbytky, zatímco lidi spali.





Ora Rubensteinová, teta jednoho z rukojmích, který zůstává v zajetí v Gaze, řekla hebrejskému médiu Ynet, že je velmi znepokojena dopadem obnovených izraelských útoků na bezpečnost svého synovce Bara Kupersteina. Obvinila vládu Benjamina Netanjahua, že se domnívá, že „koalice je důležitější než unesení rukojmí“.







Jemenští Húsíové vydali prohlášení na podporu palestinského lidu poté, co Izrael obnovil letecké útoky na toto území. Al-Džazíra cituje nejvyšší politickou radu skupiny, která říká: „Palestinský lid nezůstane v této bitvě osamocen a Jemen bude pokračovat ve své podpoře a pomoci a stupňovat konfrontační kroky.“



Americká administrativa Donalda Trumpa v poslední době provedla řadu leteckých úderů proti Húsíům v Jemenu, kteří již několik měsíců narušují lodní dopravu útoky, o nichž tvrdí, že jsou namířeny proti plavidlům s vazbami na Izrael.



Humanitární koordinátor OSN pro okupovaná palestinská území označil obnovený útok Izraele na toto území za „bezohledný“.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že operace byla provedena „za účelem dosažení válečných cílů stanovených politickým vedením, včetně propuštění všech rukojmích“. Hamás útok označil za „hrubé porušení všech mezinárodních a humanitárních úmluv“.



Netanjahu ve svém prohlášení uvedl, že útok byl dohodnut společně s izraelským ministrem obrany Israelem Katzem „poté, co Hamás opakovaně odmítl propustit naše rukojmí a odmítl všechny návrhy, které dostal od vyslance amerického prezidenta Steva Witkoffa a od zprostředkovatelů“.



„Izrael bude od nynějška proti Hamásu postupovat s rostoucí vojenskou silou,“ uvedl premiérův úřad.



Vládní mediální kancelář Hamásu na tomto území vyzvala mezinárodní společenství, aby „přerušilo své mlčení a přijalo okamžitá opatření“, která by zabránila izraelským útokům, a uvedla, že záchranné operace jsou ztíženy nedostatkem pohonných hmot. Izrael kontroluje vstup zboží a služeb do pásma Gazy, blokuje humanitární pomoc a nedávno také přerušil dodávky elektřiny.



Představitelé palestinského ministerstva zdravotnictví sdělili, že mnoho mrtvých byly děti, zatímco izraelská armáda prohlásila, že zasáhla desítky tzv. teroristických cílů. Přístup mezinárodních novinářů do pásma Gazy je Izraelem zakázán, a proto nebylo možné nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které byly během konfliktu zveřejněny.



V Izraeli Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných kritizovalo nejnovější krok a uvedlo, že izraelská vláda se „rozhodla opustit rukojmí“, a dodalo, že „vojenský nátlak ohrožuje jak rukojmí, tak vojáky“.



Předpokládá se, že v zajetí v Gaze stále zůstává 59 rukojmích, kterých se Hamás a další skupiny zmocnily během smrtícího útoku na území jižního Izraele 7. října 2023, kdy bylo pravděpodobně uneseno 251 osob. Izraelské úřady se domnívají, že ne všichni zbývající rukojmí jsou naživu.



Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že izraelské bezpečnostní síly provádějí operace v Tubasu a Betlémě uvnitř Izraelem okupovaného Západního břehu Jordánu. Dále uvádí, že izraelské síly zatkly nejméně 17 Palestinců v Nábulusu.





Obnovení izraelských úderů na Gazu:

První výbuchy se ozvaly na severozápadě Gazy, když mnozí lidé jedli před svítáním během svatého měsíce ramadánu. Letecké údery zasáhly město Gaza na severu, Deir al-Balah v centru a Chán Júnis a Rafáh na jihu. Izrael prohlásil, že zasáhl „teroristické cíle patřící teroristické organizaci Hamas“.



Svědci a fotografie pořízené v nemocnicích v Gaze naznačují, že mezi mrtvými je mnoho civilistů, včetně dětí, a hromady těl jsou naskládány pod bílými igelitovými plachtami. Agentura AFP citovala 25letého Ramez Alammarina, který popsal, jak nesl děti do nemocnice poblíž města Gazy. „Znovu rozpoutali pekelný oheň v Gaze,“ řekl. „Na zemi leží těla a končetiny a zranění nemohou najít žádného lékaře, který by je ošetřil. Bombardovali budovu v oblasti a pod troskami jsou stále mrtví a zranění... strach a hrůza. Smrt je lepší než život.“



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se snažil z obnovení úderů v Gaze obvinit Hamás, který odmítá propustit zbývající rukojmí, aniž by přešel do druhé fáze; Donald Trump nedávno prohlásil, že pokud Hamás okamžitě nepropustí všechna zbývající rukojmí, „ani jeden člen Hamásu nebude v bezpečí“. Zdálo se, že vyhrožuje i civilistům v Gaze.



Hamás se však zdráhá vzdát se svého jediného zbývajícího zdroje nátlaku, aniž by došlo k posunu do druhé fáze rozhovorů. Minulý týden prohlásil, že je připraven propustit americko-izraelského vojáka Edana Alexandera a těla dalších čtyř osob, ale americký blízkovýchodní vyslanec Steve Witkoff tuto nabídku odmítl a prohlásil, že Hamás v soukromí vznesl nerealistické požadavky.



Agentura Associated Press uvedla, že izraelská armáda nařídila lidem, aby se evakuovali z východní části Gazy a přesunuli se směrem k centru území poté, co Izrael provedl vlnu leteckých úderů.



Rozkazy vydané v úterý naznačují, že by Izrael mohl zahájit obnovené pozemní operace.



Navzdory prosbám rodin rukojmích Izrael prohlásil, že bude v Gaze bojovat tak dlouho, „dokud nebudou rukojmí vráceni“, uvedl v úterý ministr obrany Israel Katz poté, co Izrael obnovil letecké údery na poničené území.



„Nepřestaneme bojovat, dokud se rukojmí nevrátí domů a dokud nebude dosaženo všech našich válečných cílů,“ řekl Katz.



Kromě propuštění zbývajících rukojmích je dalším hlavním válečným cílem Izraele rozdrtit Hamás.



Prohlášení rodin rukojmích



Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných vydalo v úterý prohlášení, ve kterém odsoudilo obnovené útoky v Gaze.



Tvrzení, že válka je obnovena kvůli propuštění rukojmích, je naprostý podvod - vojenský nátlak ohrožuje rukojmí i vojáky,“ uvádí se v prohlášení. „Musíme se vrátit k příměří.“



Zdroje Hamásu sdělují, že izraelské údery zabily generála, který vedl ministerstvo vnitra v Gaze



Dva zdroje z Hamásu v úterý agentuře France Presse sdělily, že při nočních izraelských úderech na Gazu byl zabit generál Mahmúd Abú Watfa, který vedl ministerstvo vnitra militantního hnutí na tomto území.



Abu Watfa, který vedl policii a vnitřní bezpečnostní služby Hamásu v pásmu Gazy, byl zabit při úderu na město Gaza, uvedly oba zdroje, z nichž jeden je úředníkem ministerstva vnitra.





V úterý brzy ráno zahájil Izrael vlnu náletů v pásmu Gazy a uvedl, že zasahuje cíle Hamásu v rámci nejtěžšího útoku na tomto území od ledna, kdy vstoupilo v platnost příměří.



Překvapivý útok narušil období relativního klidu během muslimského svatého měsíce ramadánu a zvýšil vyhlídky na plný návrat k bojům v sedmnáctiměsíční válce, která zabila desítky tisíc Palestinců a způsobila rozsáhlou destrukci v celé Gaze.



Úterní údery si vyžádaly velké množství obětí, přičemž ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že zahynulo mnoho žen a děti.



Hamás varoval, že nové izraelské nálety porušují příměří a ohrožují osud rukojmích. Jeden z vysokých představitelů Hamásu uvedl, že Netanjahuovo rozhodnutí zahájit rozsáhlé údery na pásmo Gazy se rovná „rozsudku smrti“ pro zbývající rukojmí, která jsou tam držena. Izzat al-Risheq, člen politického byra Hamásu, v úterý brzy ráno ve svém prohlášení obvinil Netanjahua, že obnovením války se snaží zachránit svou krajně pravicovou vládní koalici.



Údery byly hlášeny na více místech, včetně severní Gazy, města Gazy a Deir al-Balah, Khan Younis a Rafahu ve střední a jižní části pásma Gazy.



Izraelský velvyslanec při OSN vyhrožoval, že údery budou pokračovat, a uvedl, že: „Nic nás nezastaví v boji za osvobození našich rukojmích, kteří jsou již 527 dní drženi v brutálním zajetí Hamásu. Nebudeme mít slitování s našimi nepřáteli, zatímco naši rukojmí budou živořit v teroristických tunelech Hamásu.“



Izraelská armáda rovněž uvedla, že údery budou pokračovat tak dlouho, jak bude nutné, a mohly by přesáhnout rámec leteckých úderů, což podle agentury Reuters zvyšuje možnost, že by izraelské pozemní jednotky mohly obnovit boje.



Úterní útoky byly svým rozsahem mnohem rozsáhlejší než pravidelné série úderů bezpilotních letounů, které izraelská armáda podle svých slov provádí proti jednotlivcům nebo malým skupinám podezřelých militantů, a navazují na týdny neúspěšných snah o dohodu o prodloužení příměří dohodnutého 19. ledna.



Bílý dům potvrdil, že byl o izraelském útoku na Gazu předem informován, a jeho mluvčí Karoline Leavittová, kterou citovala americká média, uvedla, že ti, kdo se snaží terorizovat Izrael a USA, „uvidí cenu, kterou zaplatí“. „Hamás mohl propustit rukojmí, aby prodloužil příměří, ale místo toho zvolil odmítnutí a válku,“ uvedl mluvčí Bílého domu Brian Hughes.





Podle agentury Associated Press by návrat k bojům mohl zhoršit hluboké vnitřní rozpory uvnitř Izraele ohledně osudu zbývajících rukojmích. Mnoho rukojmích propuštěných Hamásem se vrátilo vyhublých a podvyživených, což vyvolalo silný tlak na vládu, aby prodloužila příměří.





Zdroj v angličtině ZDE

