Británie a EU před mírovými rozhovory o Ukrajině diskutovaly o konfiskaci zmrazených ruských aktiv

19. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Británie a Evropská unie budou diskutovat o konfiskaci zmrazených ruských aktiv, aby zvýšily výdaje na obranu a ekonomický tlak na Moskvu před mírovými rozhovory o Ukrajině. Diskuse o konkrétním právním a finančním základu pro výběr finančních prostředků se uskutečnila během setkání britského ministra zahraničí Davida Lammyho a šéfky zahraniční politiky Kaji Kallas v Londýně 18. března.

Podle partnerů Bloombergu bylo v této otázce dosaženo určitého pokroku, a to navzdory odporu zemí, jako je Belgie a Německo. "Nejsou to USA, kdo neustále vyvolává obavy o suverénní aktiva, děje se to v Evropě," řekl dříve britský ministr zahraničí David Lammy. Vyjádřil naději, že se postoj Německa k této otázce po změně vlády změní. Lammy a Kalas budou také diskutovat o návrhu, který by umožnil členským zemím EU investovat 150 miliard eur do výzbroje řady třetích zemí, jako je Velká Británie, Norsko nebo Švýcarsko. V tomto případě Londýn neutratí své vlastní prostředky a britské obranné společnosti obdrží objednávky od evropských států, poznamenává agentura. "Je nezbytné, abychom modernizovali naše partnerství s EU a spolupracovali na ukončení této války a zajistili bezpečnost všech našich občanů," zdůraznil Lammy.

Po totální invazi Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 EU, G7 a Austrálie zmrazily aktiva ruské centrální banky v hodnotě přibližně 280 miliard dolarů v hotovosti a cenných papírech. Většina z nich se nachází v belgickém depozitáři Euroclear. Podle agentury Bloomberg byla také v důsledku sankcí proti Rusům zmrazena aktiva v hodnotě asi 58 miliard dolarů, včetně domů, jachet a soukromých letadel.

Minulý týden francouzský parlament přijal rezoluci vyzývající k použití zmrazených ruských aktiv "na podporu ukrajinského odporu a obnovu země". Vláda země je přitom stále proti a rezoluce je symbolická. Na začátku března také Centrální banka EU začala vystupovat ve prospěch zabavení ruských aktiv. Zejména guvernér lotyšské centrální banky Mārtiņš Kazaks v rozhovoru pro Politico označil takový krok za "životaschopnou možnost, jak pomoci Ukrajině v jejím boji za svobodu a proti agresi".

Loni v prosinci summit EU schválil zákon, který stanoví, že ruská aktiva zůstanou zmrazena, dokud Moskva nebude souhlasit s vyplacením poválečných reparací Ukrajině. Zdroje Reuters tvrdily, že samotný Kreml může souhlasit s poskytnutím zmrazených státních aktiv na rekonstrukci Ukrajiny za předpokladu, že 200 miliard dolarů z nich půjde na okupovaná území.

Zdroj v angličtině: ZDE

