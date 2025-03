Trump umlčuje Svobodnou Evropu, Kreml tleská

18. 3. 2025 / Fabiano Golgo

Ruská propagandistická dvojice - Margarita Simonjanová, šéfka médií RT a Sputnik, a Vladimir Solovjov, moderátor, jehož rétorika by zastínila i Goebbelsovy vlčí řeči - dnes tleská Donaldu Trumpovi. Proč? Protože americký prezident, v gestu, jež spojuje krátkozrakost se sebezničením, přestal financovat Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Jak poznamenal kdysi Tacitus: „Čím zvrhlejší stát, tím více zákonů.“ A čím křehčí demokracie, tím hlasitěji tleská svým katem.

Simonjanová, dáma, jejíž novinářské impérium servíruje kremelské mýty s elegancí toxického koktejlu, označila Trumpův krok za „skvělé rozhodnutí“. Její kolega Solovjov, muž, který by svou nenávistí dokázal pohánět malou elektrárnu, pak novinářům RFE/RL vzkázal: „Chcípněte, bastardi!“ Tato slova, vypuštěná s fúrií člověka, jenž celý život sloužil režimu, pro nějž je pravda synonymem zrady, by mohla být vtipná - kdyby neodrážela temnou realitu moderního autoritářství: Kdo ovládá příběh, ovládá mysl.Trump, muž, který nikdy nerozeznal Twitter od státnické řeči, nařídil snížit financování Agentury pro globální média na „zákonné minimum“. Výsledek? Tisíc tři sta hlasů, jež šířily informace do 23 zemí, včetně těch, kde pravda je kontrabandem, náhle umlkly. RFE/RL, sídlící v Praze, označilo rozhodnutí za „dárek nepřátelům USA“. A mají pravdu. Stejně jako Sověti kdysi oslavovali každou rozhlasovou rušičku, dnes Kreml popíjí šampaňské. Svobodný svět? Ten prý může počkat.Solovjov, jehož televizní show připomíná kabaretní horor, nešetří extrémy: od jaderných hrozeb po výzvy k likvidaci „zrádců“. Jeho slova nejsou výkřikem šílence, nýbrž logikou systému, pro nějž násilí je řečí a lež uměním. A Simonjanová? Ta ví, že Trumpova politika - krátká paměť, dlouhé ego - je pro ruské zájmy darem z nebes. Proč budovat rušičky, když nepřítel sám vypne mikrofon?Zde leží hořký paradox: Hlas Ameriky, který během studené války pronikal železnou oponou, je umlčen vlastním strůjcem. A RFE/RL, jež v Praze vysílá ve 27 jazycích, se stává obětí domácí ignorance. Trump, který sní o autoritářské slávě, tak plní Putinův sen. Jak říká klasik: „Demokracie nezahyne kvůli těm, kdo ji nenávidí, ale kvůli těm, kdo ji přestanou bránit.“A zatímco zaměstnanci RFE/RL dostávají výpovědi s nálepkou „plný plat do odvolání“, Solovjov a Simonjanová píší novou kapitolu dějin propagandy. Jejich nadšení je však jen zrcadlem naší doby: ve světě, kde fakta jsou „alternativní“ a morálka obchodovatelná, je ticho po hlasech Svobodné Evropy varováním. Ne pro Rusko - ale pro Západ, který zapomněl, že svoboda není samozřejmost, nýbrž věčný boj.„Dějiny,“ psal kdysi Gore Vidal, „jsou nekonečný příběh špatných rozhodnutí.“ Dnes, kdy Trump mává prázdnou pokladnou a Kreml tleská, se zdá, že dějiny píší ti, kdo smějí nejvíc lhát. Zda tento příběh skončí jako tragédie nebo fraška, záleží na tom, zda ti, kdo ještě slyší, přestanou mlčet.