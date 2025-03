Ondřej Neff “vyřešil” naše vyzbrojení parním strojem a otroctvím

19. 3. 2025 / Milan Čech

čas čtení 21 minut

Ondřej Neff, konzervativní fosilní propagandista, se vynořil ze své popíračské žumpy, aby kázal, že jen brutální ekologicky bezohledný kapitalismus nás vyzbrojí. Ignoruje realitu: skutečnými lídry zbrojení demokratických evropských zemí jsou ty nejvíce sociální a ekologické státy. Bohužel není v tomto bludu sám – vláda pod praporem ODS to vidí podobně a zneužívá válku pro svou profosilní agendu, o opozici složené z na Rusko napojených prooligarchických struktur ani nemluvě. Existuje bohužel velká skupina, složená převážně ze starců dávno za svým mentálním zenitem, kteří se kdysi shodou okolností v nějaké oblasti více či méně prosadili. Jejich ega to však načechralo natolik, že obdiv a vlastní význam se stal jejich primární drogou – silnější než fentanyl. Každý chvilku tahá pilku, jejich ústup ze slávy byl součástí přirozeného cyklu. Jenže narcistický psychopat svou drogu potřebuje bez ohledu na přirozený běh věcí. Neuznává slávu-polní trávu, potřebuje být stále ve středu pozornosti a pro fixaci na svůj domnělý význam udělá cokoliv.

Bohužel pro svět, dnes nejsnadněji získáte pozornost většinové populace konspiračním lhaním o tajném spiknutí namířeném proti vám.

Např. Neffovu duševní degeneraci přivedla jeho závislost na pozornosti k blouznění, v němž pokrokářské spiknutí „podsouvá“ světu neexistující klimatickou změnu, aby tímto podlým způsobem zotročilo a ovládlo svět a jeho obyvatelstvo. V jeho plátku tak po dekády dostávaly neomezený prostor největší kreatury klimapopíračského diskurzu, včetně jeho hlavního guru, velkého přítele fosilního Ruska Václava Klause, či jeho podržtašky – parazitologa Breziny, který se sám pasoval do role klimatického odborníka, když žádný skutečný klimatolog, ochotný vykonat tuto špinavou práci pro trh bez přívlastků, nebyl nalezen.

Neff vydával texty o tom, jak by se na školách neměla vyučovat teorie změny klimatu, protože je to obdoba Hitlerova Mein Kampfu. Pečlivě vědecky podložená klimatické věda, podpořená desítkami let výzkumu, dat a prokazatelných měření, se pro Neffův plátek stala stejně nevěrohodným a nebezpečným „fašistickým pamfletem“, který pravděpodobně rovněž povede k desítkám milionů mrtvých. Je to přesně naopak, právě klimatická změna jednou, vzhledem k naší nečinnosti a podobným lžím, způsobí miliardy mrtvých. To Neff a jeho “odborníci” ale neřešili a neřeší.

Zvětšovat své nemocné ego ve vlastním konspiračním rybníce a dokonce na tomto druhu lhaní vydělávat se ukázalo jako ziskový ekonomický model, který v následující letech úspěšně napodobily další konspirační pseudomédia, nejen v oblasti klimatické změny, ale i v jiných oblastech.

V posledních letech sice klimakonspirátor Neff trochu zvolnil, protože brutální klimapopíračské lži v jeho plátku se ve světle stále častějších klimatických extrémů stávaly čím dál směšnějšími. Zároveň se jeho kšefty v Českém rozhlase či jiných veřejně financovaných médiích mohly dostat do ohrožení – protože pokud by někdo příčetný začal řešit, zda má právě tato pavědecká kreatura být placena z veřejných peněz, mohl by Neff skončit přesně tam, kam patří: v opovržení a zapomnění.

Jenže žádného narcistického psa, ani toho neviditelného, novým kouskům nenaučíš. Jakmile dostane šanci své staré lži obléknout do nového hávu, využije ji. A tak se Neff pustil do „prokazování“, že láska k fosilním palivům a těm, kteří na nich na úkor světa vydělávají miliardy (v Neffově plátku např. pravidelně vycházela podpora fosilního miliardáře Tykače a dalších), byla a je tou nejmoudřejší planetární strategií, která vyřeší všechny naše současné problémy.

Ve svém stařeckém fosilním blouznění Neff odhalil, že musíme zbrojit natolik, že je třeba zavrhnout všechny ty nesmyslné Green Dealy a svatořečit fosilní zdroje ve stylu Trumpova „drill, baby, drill“. Jen brutální kapitalismus a ekologická bezohlednost prý zajistí, že dokážeme vyrobit tanky a letadla, která potřebujeme na obranu a zachráníme tak své životy. Stará Neffova konspirační antiklimatická šlichta v novém zlatém trumpovském zbrojním balení.

Neff se tváří, že množství zbraní potřebných na obranu Evropy je násobkem naší běžné průmyslové produkce, a ne jen jejím nepatrným zlomkem, který v kontextu desítek milionů automobilů a dalších výrobků není ničím zásadním (bohužel až na cenu těch zbraní). Proto se prý musíme vrátit k brutálnímu fosilnímu kapitalismu 19. století a zapomenout na klimatickou válku, kterou nelze žádným způsobem přechytračit.

Přitom i kompletní náhrada dodávek všech amerických zbraní by zvýšila podíl zbrojního průmyslu v EU jen na maximálně 3 %. Ale i takto nízké číslo dovedou klimapodvodníci využít pro svou kolektivně sebevraždenou fosilní agendu.

Neff dekády ve svém největším českém klimapopíračském médiu prosazoval pavědeckou agendu fosilních oligarchů a Ruska, které ji proměnilo v jeden ze svých hlavních nástrojů hybridní války. Bez vývozu fosilních paliv není totiž Rusko ničím a sesype se jako domeček z karet.

Ve své pomatené hlavě se přesto právě Neff nyní postavil do čela bojovníků za naše vyzbrojení. Jeho recept? Čistě náhodou stále ten samý- vsadit na fosilní paliva a zrušit všechny sociální výdobytky evropských demokracií.

Neřeší, že se tímto krokem navýší ceny fosilních paliv a naplní kapsy nejen ruských oligarchů, ale i ruské válečné mašinerie.

Ve svém narcistickém sebezbožštění si tento agent ruských klimatických dezinformací dokonce dovoluje označit oponenty této lži za zlo, které brání vybudování jeho fosilního zbrojního ráje. Hází do jednoho pytle komunisty, nacisty a ekology. Přitom je to on, s kým ti první dva v klimatických otázkách zcela souzní, i když si ve své hlavě hraje na jejich odpůrce.

Toto by bylo jen blouznění starého klimatického podvodníka, kdyby se jeho nesmysly nešířily jako lavina na sítích mezi konspiračními antiklimatickými blouznivci. Papouškují ruské fosilní narativy a domnívají se, že jsou jedinými pravicovými bijci barbarských hord od Uralu, aniž by si všimli, že tím naopak zcela oddaně slouží ruským zájmům.

Neffovy lži o tom, že levicové a ekologické politiky znemožňují zbrojení, jsou nejen směšné, ale i nebezpečné. Zatímco Neff šíří pavědecké bláboly, Švédsko a Finsko – dle něj "woke pokrokářské" státy – jsou největšími zbrojními exportéry a technologickými lídry v obraně.

Tyto země dokážou v případě konfliktu mobilizovat stotisícové armády a zároveň vyrábět špičkové zbraňové systémy. Neffova ideologie je nejen prolhaná, ale i v přímém rozporu s realitou.

Neffův pseudoargument, že pouze bezohledný neoliberální fosilní kapitalismus umožňuje vybudovat silnou armádu, se rozpadá při pohledu na fakta. Právě zcela opačně fungující země s vysokými sociálními a ekologickými výdaji mají vysoce schopné armády a zbrojní průmysl. Švédsko a Finsko jsou toho jasným důkazem.

Je to totiž právě Neffem opomíjená skandinávská orientace na kolektivní otázky, progresivní zdanění a transparentnost, co umožnila vybudovat efektivní obranný systém, bez korupčního odlivu veřejných prostředků ke kolektivně bezohledným oligarchům. Přesný opak Neffova toxického proruského fosilního receptu.

Klimapopíračský lobotomický guru, který pavědeckým lhaním dekády podporoval i fosilní diktatury, vymýval mozek vlastnímu obyvatelstvu a vedl ho proti vědě, jaksi zapomněl, že skutečnými lídry zbrojního průmyslu nejsou neoliberální ráje fosilních oligarchů, ale naopak sociální a ekologické státy severu.

Nejzelenější země Evropy – Švédsko a Finsko – jsou jedněmi z nejsilnějších vojenských hráčů a zbrojařských exportérů na kontinentu.

Severské země mají obecně ekologičtější energetický mix ve srovnání se zbytkem Evropy. Například Norsko vyrábí 99 % elektřiny ve vodních elektrárnách, což z něj činí jednu z nejčistších energetik na světě. Švédsko má podíl obnovitelných zdrojů na úrovni 69 %, přičemž dominantní jsou vodní elektrárny, následované větrnými zdroji. Finsko dosahuje 58% podílu obnovitelných zdrojů, přičemž významnou roli hrají větrné elektrárny, které v roce 2022 pokryly 12 % finské spotřeby elektřiny. A to tyto země, vzhledem ke své poloze, příliš nemohou využívat solární technologie.

Tyto země přesto dokáží v případě konfliktu poslat na bojiště vysoce vycvičené a nadprůměrně vyzbrojené armády bez ohledu na to, že podle Neffa by díky své ekologičnosti a levicovosti žádné zbraně mít neměly. Navzdory nízkému počtu obyvatel patří totiž naopak mezi zbrojařské exportní velmoci, které dokáží vyrábět nejlepší evropské stíhačky JAS-39 Gripen, obrněná vozidla CV90, protitankové zbraně Carl Gustav a AT4, protilodní střely RBS-15, protiletadlové komplety RBS-70, kanóny Bofors, ponorky třídy Gotland a mnoho dalších moderních zbraňových systémů.

A přitom dokáží vnímat nejen vojenskou hrozbu, ale také širší kontext a tedy i další druhy nebezpečné anticivilizační války – například válku hybridní, ve které pavědečtí Neffové rozvracejí důvěru lidí ve vlastní společenství a vědu, či válku klimatickou, která může v blízké budoucnosti uvrhnout miliardy lidí do hladomoru.

Není náhoda, že právě tyto země byly schopné dodat Ukrajině největší množství zbraní na obyvatele, zatímco podpora Neffem vzívaných bezohledných fosilních oligarchií America first mizí v nenávratnu.

Navzdory Neffově prolhané ideologii zůstane Švédsko třetím největším světovým exportérem zbraní na obyvatele, s jednou z nejsofistikovanějších obranných průmyslových základen na světě. Ani Finsko příliš nezaostává, dokáže významně exportovat vojenské technologie a jeho „pokrokářské“ ekologické zaměření ho nijak neomezuje.

Finský přístup se soustředí na dual-use technologie a pružnou spolupráci menších podniků. Například firma Patria nevyrábí pouze obrněnce, ale i komponenty pro leteckou techniku a další strategicky významné produkty – což je příklad budoucího udržitelného vojenského průmyslu v EU.

Jak Finsko, tak Švédsko po ruské agresi na Ukrajině okamžitě navýšily produkci munice a zbraňových komponentů, aby nejen doplnily darované vybavení, ale zároveň výrazně zvýšily vlastní zásoby.

A zatímco tito Neffem opovrhovaní „zelení woke šílenci“ ve Švédsku a Finsku posilují vojenskou připravenost, jeho konzervativní guru Trump – přívrženec Neffova bezohledného fosilního kapitalismu – omezuje výdaje na zbrojení, paktuje se s Ruskem a rozdává Ukrajinské území, jak jen může. Se stejnými konspiračními pavědeckými teoriemi, které Neff dekády propagoval v Česku, Trump oslabuje americkou vědeckou racionalitu a důvěru ve stát. Neff má pravdu v tom že naše proměna ve fosilní bezohlednou oligrachii náš problém vlastně “vyřeší”. Nebudeme muset bojovat se zlem, tím zlem se totiž sami staneme.

Neff by možná měl proměnit své blouznění v nějakou méně nebezpečnou individuální formu v neviditelné psí boudě a přestat podporovat rozvracení vlastní společnosti pomocí pavědeckých lží. Možná by se měl naučit živit něčím poctivým a pravdivým.

Neffův argument, že pouze brutální neoliberální kapitalismus umožňuje vybudovat silnou armádu, je při pohledu na realitu absurdní. Armády skandinávských zemí v mnoha ohledech převyšují síly větších států. Je to právě díky jejich orientaci na kolektivní otázky, efektivnímu přerozdělování zdrojů (daní) a politickým reprezentacím, které nejsou sluhy fosilních či jiných oligarchů, ale skutečně spravují své země v kolektivní prospěch. To je totiž to, co činí zemi skutečně obranyschopnou!

Právě brutálně kapitalistický svět, kde jen tři běžní lidé se dvěma nohama, rukama a jednou hlavou – největší technologičtí oligarchové v USA – dokázali během několika let vysát svůj společenský systém natolik, že jejich majetek převyšuje majetek celé chudší poloviny jejich spoluobčanů (170 milionů lidí!!!), je spolu s neplacením daní těmito oligarchy, kteří naopak ještě vysávají státní dotace a podpory, skutečnou příčinou toho, proč nejsou peníze na kolektivní ekologické a obranné problémy. Jejich potřeba mít ještě víc ale nadále roste a rozkládá funkčnost jejich světa. Po tomhle neregulovaném kapitalismu volá Neff? .

Proto Trump musí zavádět cla, aby výpadky způsobené daňovými úlevami pro nejbohatší nahradil. Tedy Neffova fantasmagorie, že ještě více bezohledného kapitalismu zajistí naše vyzbrojení, patří za brány Bohnického ústavu.

Nesmíme také zapomínat na společenskou podporu obrany. V skandinávských sociálních demokraciích je důvěra občanů ve státní instituce výrazně vyšší než v neoliberálních chaosech, kde stát slouží především zájmům ekonomických elit. Díky tomu je obrana vnímána jako celonárodní konsenzus. Ve Finsku koncept „totální obrany“ zahrnuje nejen armádu, ale celou společnost – každý občan má svou úlohu (ať už jako voják, v civilní podpoře, či v udržení chodu hospodářství).

Ruská agrese na Ukrajině jasně ukázala, že skandinávské modely sociální odpovědnosti vedou k posílení obrany, nikoli k její destrukci. Masivní podpora pro posílení armády a vstup do NATO napříč celým politickým spektrem vedla k historickým rozhodnutím v rekordně krátkém čase. Tento společenský kapitál – tedy ochota bránit své hodnoty – vzniká díky vzdělané, vědu adorující společnosti, solidaritě a občanské odpovědnosti. Tedy přesně těch kvalit, které se Neff dekády snažil u nás zadupat do země, ve prospěch pavědeckých klimapopíračských konspiračních lží.

Vědecky řízené státy na severu Evropy totiž nikdy nepropadly vymývání mozků starým, nic nechápajícím konspiračním narcistickým fosilním blouznivcům, sloužícím popíračské pavědě, řízené a placené fosilní lobby.

Možná právě proto, že ve Stockholmu nesedí žádný nadutý všeználek Olof Neffqvist, který by fantazíroval o fosilním kapitalistickém ráji, se ve Švédsku a Finsku zbrojí, inovuje a brání evropské hodnoty, zatímco my se díky konspiračním lžím typu „klimaspiknutí“ stáváme zemí, kde by polovina obyvatel nadšeně vítala Rusy s rudými prapory.

Vzhledem k miliardovým dárkům pro elity typu superhrubé mzdy z dílny ODS a ANO se zdá jasné, že kolektivní otázky, blaho země a její obranyschopnost u nás nebudou ještě dlouho prioritou. Přesun financí od oligarchů ke skutečně nezbytným kolektivním potřebám je nereálný, protože fosilní a další lobby si v našich politických strukturách drží pevné místo a své parazitické zisky na úkor kolektivních otázek ochrání. Místo smysluplných investic do obrany nebo přechodu na udržitelnou energetiku, které by Evropu zbavily závislosti na ruském plynu, se řeší nesmysly typu dotovaných toustových chlebů a dalších daňových či investičních úlev těm, kteří už nyní ovládají téměř vše.

Zatímco Neff sypal své lži a šířil ruské fosilní narativy, jeho fosilní guru Trump v USA omezuje výdaje na zbrojení a paktuje se s Rusy, seč mu síly stačí. Pomocí stejných konspiračních teorií, jaké Neff dekády propagoval zde.

Neff by měl tedy přestat rozvracet vlastní společnost pavědeckým lhaním a naučit se živit něčím poctivým – třeba skutečnou prací, ne prodejem fosilních manipulací.

Zatímco Neffův plátek dekády sloužil konspiračním pavědeckým lhaním, pomáhal fosilním oligarchům přizpůsobit si stát k vlastnímu nekonečnému bohatnutí, skandinávské „woke pokrokářské zrůdnosti“ pracovaly na kolektivní obraně a vytvořily země, na kterých by si Putin vylámal zuby.

Je nebetyčnou drzostí, že tato tragická postavička českého klimaskeptického hnutí nyní sebe sama pasuje do role světlonoše, který údajně vidí tu jedinou klimaticky a sociálně bezohlednou cestu k našemu vyzbrojení.

Patologický narcismus podobných zprofanovaných pavědeckých mimoňů je evidentně ještě nekonečnější než vesmír sám.

Prosím všechny podobné narcistické, sebou posedlé stařešiny – všechny ty Neffy a Fištejny – aby své narcistické potřeby maskování vlastních historických omylů neventilovali na úkor společnosti a zalezli zpět do své dávno vyvrácené konzervativní žumpy k Trumpům a Klausům. Tam ať se vzájemně sebeukájí třeba do aleluja, daleko od společnosti, kterou se snaží otrávit svými sebeobdivnými vylhanými bludy.

Nechť svět nechají těm, kteří na něm budou snad ještě dlouho žít a mají důvod se o něj racionálně a vědecky smysluplně starat, místo aby ho obětovali svému ztrouchnivělému egu a toxickým lžím.

Btw.

I další současné texty plátku Neviditelný pes stojí za pozornost. V jednom se Neff dramaticky strachuje, zda odstranění proruských fosilních fašistů z rumunských voleb není další „pokrokářskou“ zrůdností, která zničí demokracii – tu demokracii, která bezbranně čeká, až si ji ruské trollí továrny, američtí tech-fašisti a čínští soudruzi z TikToku dají ke své totalitní večeři.

Chybět nemůže ani příspěvek jiného ješitného fosilního starce – samotného zakladatele hnutí pavědeckých stařeckých fosilních lobotomiků Václava Klause. Tento grandiózní egoista oslavuje vítězství nehumánní americké technologické oligarchie, která se pro svůj další růst chystá beztrestně zotročit zbytek Ameriky – a s neuvěřitelnou demencí to prezentuje jako „vítězství obyčejných lidí nad elitami“.

Zdá se, že i v této disciplíně je Narcis I. Klaus nakonec neporazitelnou elitou a namazal si Fištejna i Neffa na svůj piroh. Klaus je totiž jen jeden – a jeho grandiózní, zcela zvrácený sebeklam a devótní obhajoba svého psychopatického narcismu zůstávají i po desetiletích pro tyto amatérské snažílky nedosažitelné.

Závěrem, pro fajnšmekry, několik nemainstreamových klimapopíračských děl z Neffova plátku:

Zde např. Brezina píše, že vymírání druhů v důsledku neekologických lidských tlaků je vlastně pozitivní jev, protože jinak by se evoluce zastavila. Na základě této bizarní logiky tvrdí, že žádná ekologická krize neexistuje. Fatalisticky mudruje, že „Náhle už prostě vůbec není jasné, co vlastně máme v přírodě chránit a proč.“ – tedy že vyhubení celých druhů a proměna planety v klimatickou pustinu je naprosto přirozená a v pořádku.

Zde tento Neffův dvorní popírač aktivně lobuje za intenzivnější využívání uhlí v ČR a ve svých textech popírá realitu klimatické změny. Tvrdí, že „při racionálním pohledu je údajné antropogenní globální oteplování jen chimérou“ a že se už před šestnácti lety nejen zastavilo na celé Zemi, ale dokonce i v Česku. Podle něj nikdo nikdy neprokázal, že mírné oteplování pozorované do roku 1997 souviselo se skleníkovými plyny, a existuje prý mnoho jiných vysvětlení, která se obejdou bez uhlí, ropy a dalších lidských vlivů. Tento přístup odpovídá typickému pavědeckému popírání reality, kde se ignorují desetiletí měření a výzkumu ve prospěch fosilních zájmů. Ostatně naše současnost ukazuje jak fatálně prolhané tyto texty byly. Přesto pomohly proměnit naši populaci v tuto současnou konspirační pavědeckou stoku nenávidící vlastní společenský systém.

Zde je útočeno na starostu, který se postavil za své občany a odmítl prolamování limitů těžby uhlí a likvidaci jejich vesnice. Autor popírá práva lidí bránících své domovy, lobbuje za zájmy uhelné lobby a kritizuje kohokoliv, kdo se odváží odporovat drancování krajiny ve prospěch fosilního průmyslu.

Zde je podobná agitka za uhlobarona Tykače.

Zde je ukázka toho, že klimapopíračské hnutí Neffovi nakonec nestačilo – jeho psychologická potřeba pozornosti ho přivedla i k šíření covidových dezinformací.

Skutečně se máme řídit tím co pavědečtí konspirátoři stále dokola prosazují?

