Channel 4 News: Ukrajina: Technologická válka vedená drony. Už i s AI

17. 3. 2025

čas čtení 16 minut

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 17. března 2025, 19 hodin: Smrtící drony na frontě na Ukrajině je způsob, jakým se tato válka vede. Ale jediný telefonát mezi Trumpem a Putinem může zítra rozhodnout o tom, jak skončí.



Dobrý večer. Dnes večer přinášíme reportáž z ukrajinské války špičkových dronů, který činí tento konflikt velmi moderním a zároveň smrtícím.



Ale jeho průběh může záviset na jediném rozhovoru dvou vůdců. Kreml potvrdil, že Putin a Trump budou zítra spolu hovořit. Bude americký prezident svému ruskému protějšku vyhrožovat. odvetnými opatřeními, pokud bude nadále otálet s příměřím? Nebo bude ho zahrne ústupky? Rozdělí si Ukrajinu a bude ignorovat Evropu? Pokud to někdo dokáže odhadnout, je to Fiona Hillová, která byla poradkyní tři amerických prezidentů, včetně Trumpa, a Rusko dobře zná. Hovoříme s ní dnes večer živě.



Moderátor: Kreml potvrdil, že Vladimir Putin uskuteční telefonický rozhovor s Trumpem. se svým americkým protějškem zítra. Donald Trump uvedl, že dvojice bude jednat o půdě, o elektrárnách a o rozdělení některých aktiv. Přes noc, Rusko a Ukrajina na sebe nadále stříleli vlny bezpilotních letounů.



Boje probíhají na bitevním poli, které se stává epicentrem obranné revoluce, jejíž budoucností jsou bezpilotní letouny. Pojďme nyní propmluvit živě s naší mezinárodní redaktorkou Lindsey Hisumovou v chladném a zasněženém Kijevě. Lindsay?





Reportérka: Matte, ty otázky, o kterých Donald Trump říká, že bude diskutovat s Vladimírem Putinem zítra, o půdě, o elektrárnách a tak dále, to jsou věci, které byste očekával, že se dostanou na stůl. až na konci mírových jednání, ne hned na začátku, když se jednání snaží zjistit, zda dojde k třicetidennímu příměří, a to znamená, že je to to, co prezident Putin řekl Stevu Witkoffovi, vyslanci Donalda Trumpa pro otázky příměří, v pátek, že toto budou podmínky, které chce uložit pro jakýkoli druh příměří, což opět naznačuje, že chce jenom vše oddálit.









Budoucnost války se již změnila. Tato válka je válkou bezpilotních letounů. Ukrajina je v čele inovace technologie dronů.

Vysvětlili nám, jak můžete mít dron s lankem. A teď jsme na bojišti, chápeme, vidíme, že je tam spousta optických bubnů používaných přímo tam.





Fiona Hillová: Je to obrovské nebezpečí, protože v tuto chvíli Rusko nedělá žádné ústupky, vůbec žádné ústupky, jak tady zdůrazňujete. A jak Lindsay upozorňovala, je tu také celá sféra otázek, včetně jaderné elektrárny v Záporoží, které jsou již nějakou dobu na pořadu dne. Ukrajinci sami měli desetibodový mírový plán, v němž byla energetika a byly zahrnuty i jaderné otázky. A Mezinárodní agentura pro atomovou energii se již na místě snažila zasáhnout v Záporoží a těchto dalších elektrárnách, protože je mnoho elektráren, v Ukrajině, které jsou ohroženy.





Součást problému. který řešíme, je to, že to nejsou jenom dvě strany toho. konfliktu, jak Trump neustále říká, není to jenom Rusko a Ukrajina. Spojené státy jsou stranou této dynamiky již dlouhou dobu. Jsou to také všechny evropské země, země NATO, í Evropská unie, která má velmi silné vazby s Ukrajinou. Je tu celá řada dalších sousedů Ukrajiny a samozřejmě se jedná o globální konflikt. Máme tu Írán, Severní Koreu a Čínu.

Fiona Hill: Žádná země to nebude dělat osamoceně. Už se o tom hodně mluví i na úrovni NATO o tom, o rychlé reakci a o všech druzích strategických rychlých výzev, které by byly nasazeny v terénu. v jiných situacích s Francií a Velkou Británií, kdy by byla zapojena Velká Británie jako součást společných expedičních sil, která zahrnuje severské a pobaltské země, jakož i Dánsko, Spojené království. Nizozemsko, země, které již cvičily pro různé nepředvídané události. Hovořili jsme o Turecku, které je součástí NATO, vurčitém okamžiku přemýšlí o některých z těchto bezpečnostních otázek. Podívejte se, je zde velký potenciál pro Spojené království, aby jednalo ve koordinaci s dalšími zeměmi. Problémem je rychlost. Což k tomu dochází, protože Trump to řídí, protože chce mít rychlé řešení.





Fiona Hill: Myslím, že je to opravdu součástí mobilizační akce, a cokoli, co by Spojené království dělalo, by bylo vždy v koordinaci, v úzké koordinaci s ostatními spojenci. A vím, že je to velmi obtížné z hlediska bilaterálních vztahů mezi USA a Spojeným královstvím z pohledu Spojeného království, ale bilaterální diplomacie probíhá velmi intenzivně. Ale opravdu, chci říct, že Spojené království se už opírá o svá partnerství. a má několik dvoustranných bezpečnostních dohod s dalšími evropskými státy, se sousedy. Již jsem se zmínila o Společných expedičních silách, ale také s Německem a přímo s Francií. Řekla bych, že je toho skutečně hodně na čem pracovat. Znovu opakuji, že problém je v rychlosti.

V posledních mninutách tisková mluvčí Bílého domu Caroline Leavittová, řekla, že jednou z otázek bude. bude elektrárna na "rusko-ukrajinské hranici". Tato elektrárna se nenachází na hranici Ukrajiny s Ruskem Mluví o Záporoží, o jaderné elektrárně. Ta se nachází na ukrajinském území, které Rusko anektovalo. Ale tím, co říká, naznačuje, že Spojené státy akceptují, že území, které Rusko zabralo, nyní patří Rusku. To bude samozřejmě pro Ukrajinu obrovský problém.Jak jste řekl, válka pokračuje, i když teď sněží. Bylo tu v posledních dnech velmi slunečno a jasno. Ideální počasí pro drony. Zkoumala jsem inovace v technologii dronů. A divákům mohou některé snímky z mé reportáže připadat znepokojivé, protože tyto drony jsou smrtící.* * *„Nyní nebojujeme jen na bojišti, ale i na dronovém poli, ve válce technologií.“Zkušební pole není jen v laboratoři, ale i v boji.„V současné době jsou na světě pouze dvě země, které mají takov0toto znalosti. Jsme to my a Rusové.“Na cvičišti nedaleko Kyjeva se vojáci učí obsluhovat nejnovější bezpilotní letouny SPV.„Je tu velmi rychlé, velmi manuální, manévrovatelné, velmi kvalitní technika, bezpilotní letouny, a velmi obtížné ovládat.“M8 smysl utrácet miliony dolarů za nový . tank, když ho dokáže vyřadit dron za 500 dolarů?„O to jde. Technologie dronů mění všechno.“:My nemůžeme bojovat bez miliard dolarů investovaných do naší ukrajinské armády, ale bojujeme proti největší armádě na světě, a tato technologie nám pomáhá zůstat a bojovat."Muzeum, exponáty, vzpomínky na minulé bitvy, poučení o krvavé Ukrajině. V porovnání s mohutnými tanky, které se proháněly po Ukrajině za 2. světové války, je dron maličký a nevýrazný. ve srovnání se stíhačkami Mig z 80. let je levný.Tyto staré rakety, tanky a letadla byly kdysi nejmodernějšími vojenskými prostředky. Vyprávějí příběh o válčení na Ukrajině ve 20. století. Ukrajinci jsou opět oběťmi strojů. Nyní jsou však také inovátory.V desítkách laboratoří se vojáci učí opravovat a vylepšovat čtyři a půl milionu dronů, které budou letos na Ukrajině vyrobeny.Na adrese Drone Space Labs jsou průkopníky v oblasti dronů připoutaných k operátorovi optickým kabelem, aby se zabránilo rádiovým signálům, které mohou Rusové rušit.Evropské společnosti využívají ukrajinské inovace.„Právě nyní jsme schopni testovat technologie v reálném světě a nejen na papíře, a proto se snažíme to sdílet a vysvětlovat výrobcům v Evropě, jak je potřeba stavět výrobky tak, aby tento produkt mohl být použit pro armádu. “Výrobci vytvářejí úhledná propagační videa, ale dávají si pozor, aby neprozradili tajemství. která by mohla být Rusům ku prospěchu.Některé drony mají nyní navádění pomocí umělé inteligence, které jim umožňuje zaměřit se na cíle v v závěrečné fázi letu, a to i v případě, že spojení mezi pilotem a cílem je dronem je rušeno. Novější drony mají stále větší dolet.„Velmi, velmi rychle se to mění.“„V okamžiku, kdy přijdeme s nějakým inovativním řešením pro vojáky, pro frontové linie, velmi krátce poté přijdou Rusové s něčím, co by se dalo nazvat protiopatřením. Pak musíme rychle přemýšlet. Takže ten koloběh inovací je opravdu rychlý a my jen chceme, aby z toho naši evropští partneři měli prospěch a víte, jako říkali už staří Římané, chceš-li mír, připrav se na válku.“Na frontě to vždycky nevypadá tak špičkově. Poblíž Chersonu vojáci cvičí sestřelování ruských bezpilotních letounů starým samopalem, jejich vlastní průzkumné drony sledují ruské bezpilotní letouny. trajektorii. Tady jsou alespoň protiopatření nahodilá.„Jsou tu dány souřadnice místa, kde se pohybují. V reálném čase vidíme, kam letí. Podíváme se na trasu, kde se můžeme přiblížita pak se za ním vydáme, ale někdy je příliš vysoko, takže ho nevidímei.“Každý ukrajinská brigáda natáčí videa svých nejlepších zásahů dronem na hudbu, ruští vojáci, tolik drobných postaviček na obrazovce. My to neukážeme, ale někdy se dron přiblíží a odhalí tváře zabíjených mužů v jejich posledních okamžicích.Žalostné poznání v nehybných očích, jak napsal básník Wilfred Owen, jen bez bodání bajonetem a zabíjení. Budoucnost válečnictví je špičková technologie. Ale realita zůstává stejná. Jeden mladý muž, který používá současnou techniku, aby zabil jiného.* * *Fiona Hillová byla vrchní ředitelkou pro evropské a ruské záležitosti v americké agentuře Národní bezpečnostní rady během prvního Trumpova prezidentství a nyní působí jako vedoucí pracovnice Centra pro Spojené státy a Evropu při Brookings Institution. Připojuje se ke mně živě z Washingtonu. Fiono, je dobré s vámi opět mluvit. Chci říct několik věcí. Slyšela jste, co říkala Lindsay, když mluvila o Bílém domě. na dnešním brífinku, kde se prostě spletli ve faktech o tom Záporoží, o té jaderné elektrárně, ale také se podíváme na ten telefonický rozhovor. Myslíte si, že Vladimir Putin bude hrát na Donalda Trumpa jako na housle?No, možná ne jako na housle, ale určitě se na něj pokusí hrát. To je v podstatě modus operandi Vladimira Putina. A musíme si uvědomit, že to praktikuje, pokud jde o... práci s lidmi celou svou kariéru. Je to jeho dovednost číslo jedna, jak říká lidem, a samozřejmě, že je prezidentem v Rusku už 25 let, takže opravdu nepotřebuje žádnou další přípravu. On se v těchto otázkách vyzná.On ví, čeho chce dosáhnout, a pracuje s týmem, který měl k dispozici kolem sebe také léta, všichni pracují poměrně hladce, takže , je to opravdu impozantní skupina lidí.Moderátor: Jak se tento tým vyrovná lidem, jako je Steve Witkoff, který je oficiálně vyslancem Donalda Trumpa pro Blízký východ? Ale byl vyslán do Kremlu minulý týden a zřejmě ho Putin nechal čekat hodiny a hodiny.Putin vždycky hraje o moc a nechává lidi čekat. Myslím tím všechny od papeže až po všechny hlavy vlád, i když... jen pár minut. Chci říct, že je velmi vzácné, aby to neudělal. a obvykle je to signál, že chce něco od návštěvníka. A když se nad tím zamyslíme z té celé perspektivy, Putin nežádal o tento zásah Spojených států. On nežádal. o příměří. Nežádal o tento mírový proces. Víte, on jen hodlá zjistit, co z toho může získat. A to je opravdu nebezpečí, do kterého Steve Witkoff vstupuje a které již bylo, do kterého se dostal. Je to zjevně mimořádně úspěšný podnikatel. Nehodlám ho nijak kritizovat. Ale on se skutečně zabývá něčím, co se netýká podnikání. Tohle není o komerčních nemovitostech.. Tady jde o to, že Vladimir Putin chce skutečně zvětšit ruský stát, a to je hluboce zakořeněno v historii. Nemyslím si, při vší úctě k panu Witkoffovi, že si to plně uvědomuje.I Rusům se zdá, že se jim dostává ústupků nad rámec toho, co chtějí. nejdivočejších snů. A víte, jsou téměř v nějakém pohádkovém světě, pokud jde o ně. Myslíte si, že existuje nebezpečí,zejména pokud ústupky přestanou?Američané se snaží do toho všeho infantilizovat evropský svět, ale ve skutečnosti můžete tvrdit, že to udělalo Evropu znovu velkou. Takže jenom k téhle záležitosti, myslíte si, že evropští vojáci vyslaní na Ukrajinu bez amerického bezpečnostního krytí je dobrý nápad?Podívejte, neřekla bych, že jste se díky tomu stali opět skvělými, ale je to... ale rozhodně to dostalo Evropu do pohybu. A myslím, že je tam skutečný potenciál, aby to bylo něco. Evropa musí přijít. s vlastními zárukami, jakousi verzí článku 5. Ale Giorgia Meloniová, šéfka Itálie, již skutečně hovořil o tom, že to prostě znamená, že dojde k celkovému urychlení toho. procesu, kdy se Evropa dostává do vlastních rukou. Myslím, že Velká Británie a britská vláda hrají velmi důležitou roli, ale skutečný problém je v časovém horizontu. To vše má stalo neobyčejně rychle.Vy jste zapojena také do přezkumu obrany Spojeného království. Myslíte si, že Británie může skutečně poslat 10 000 vojáků na Ukrajinu, mírové jednotky nebo něco podobného?Zajímalo by mě, jestli bychom měli v Evropě spěchat víc, protože jsme mluvili o tom. zvýšení výdajů na obranu. Ale možná víte, že čekáme na 3 %.HDP do příštího parlamentu, zda to není příliš dlouho.Jen vám položím poslední otázku, kterou bych vám nepoložil dokonce ani ještě před dvěma měsíci, a ta je, zda si myslíte, že existuje nějaká nebezpečí, že americké vojenské vybavení, které nakupujeme už léta, nebude fungovat, protože oni nechtějí, aby pro nás fungovalo.Podívejte se, je to něco, co se musí řešit přímo. Myslím, že evropské vlády a další spojenci v NATO musí řešit tuto otázku. Musí ji Spojeným státům položit. A myslím, že byla položena na stůl, jak naznačujete, pouze některými z nich. Jsou to bezprecedentní kroky, které Spojené státy podnikly v souvislosti s tím, co se stalo se spojenci a s partnery v zemích, které dříve podporovaly.Myslím, že se budeme muset shodnout na tom, že žijeme v poměrně novém a nejistém světě. Fiono Hillová, děkuji vám, že jste přišla do našeho pořadu.