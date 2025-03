Donalde Trumpe, vzkaz od pacientů bohnického blázince – MÁME PRO VÁS POKOJ!

17. 3. 2025 / Ladislav Kahoun

čas čtení 4 minuty





Dnes jsem navštívil kamaráda v bohnické psychiatrické léčebně. Návštěvní hodiny jsou tu od osmi do osmi, takže jsem měl dost času promluvit si s místní intelektuální elitou – totiž s blázny.



A věřte mi, není to jen tak ledajaký výběr. Jsou tu jedni z nejchytřejších lidí, co znám – špičkoví experti ve svých oborech. Někteří jsou tak chytří, že na to jejich mozek občas nestačí a vyhodí pojistky. Schizofrenici, bývalí feťáci, přeživší sebevražd… Ale jinak velmi milí a inteligentní lidé. Například jeden profesor filozofie a historie, skvělý mozek – jen má drobný zvyk: když si dá skleničku, mlátí policajty. Už ho ani nevozí na stanici, rovnou ho překládají na jeho VIP lůžko.



A právě při těchto rozhovorech padl zásadní návrh, který by mohl vyřešit celosvětovou krizi jednou provždy:



A věřte mi, pacienti tady na vás mají překvapivě kladný názor.



Když pomineme jeden zcela neškodný a rozhodně neurážející vtip:



Jaký je rozdíl mezi Bohem a Trumpem?

Bůh si nemyslí, že je Trump.



Tak jinak mezi zdejšími chovanci panuje shoda, že jste opravdový kovboj. Máte koule, to vám nikdo neupře. Žádná laciná bábovka, žádný sluníčkář. Jenže, pane prezidente, je tu jeden drobný háček…



Jste velmi, velmi nemocný člověk trpící hlavně poruchou osobnosti.



A i když bohužel v neděli tu nebyl žádný lékař, se kterým bychom mohli vaši diagnózu konzultovat, přesto moji přátelé – profesionální blázni s letitou praxí v oboru – mají dost zkušeností na to, aby vás diagnostikovali sami.



Vaše hlavní diagnóza?



Histrionská porucha osobnosti se silnými narcistickými rysy (F60.4).



To už jsme ale všichni tak nějak tušili. Ovšem pokud vašem nápadu anektovat Grónsko, čímž jste donutil grónský parlament se kvůli vám sejít (a přemýšlet, jestli se mají smát, nebo volat psychiatra), se do seznamu vašich chorob jasně přidala přidala MEGALOMANIE.



A teď ta špatná zpráva: Poruchy osobnosti se bohužel nedají léčit.



A teď ta dobrá zpráva: Tady v Bohnicích se s tím dá žít celkem pohodlně!



A co je nejlepší? Místní sestřičky nám potvrdily, že nejstarší a nejkvalitnější psychiatrická nemocnice ve střední Evropě, Bohnice, pro vás má volné lůžko!



Žádné papírování, žádné zdlouhavé procedury – stačí přijet a vyfasujete svůj pokoj!



A teď hlavní benefity pobytu:



Třikrát denně teplé jídlo (pravda, v USA by to asi nebylo legální servírovat, ale vy stejně potřebujete zhubnout, takže win-win).



A naše sestřičky jsou ještě mnohem krásnější než ty vaše vyhublé americké královny krásy!!!



Privátní pokoj – a co víc, jeden zedník mezi pacienty dokonce nabídl, že vám ho přestaví do tvaru oválné pracovny, abyste se cítil jako doma.



Setkání s významnými osobnostmi – podle informací místních pacientů tu máme minimálně jednoho Henryho Kissingera, tři Napoleony i Alexandra Velikého.



A pokud byste měl obavy o financování, věřte, že i v téhle ekonomicky nejisté době se na váš pobyt rádi složí nejen zdejší chovanci, ale i spousta lidí po celém světě. Představa, že vás máme pěkně pod dohledem za zamčenými dveřmi, by byla k nezaplacení.



Tak co vy na to, pane prezidente?



Byl by to důstojný konec vaší politické kariéry – v bezpečí, mezi svými. A svět by si konečně oddechl, protože by měl potvrzeno to, co všichni už dávno tušili:



Že vám s tím Grónskem už fakt definitivně hráblo.



Podle nápadů a vyprávění pacientů psychiatrické nemocnice Praha-Bohnice zapsal pro Britské listy zapsal Ladislav Kahoun

