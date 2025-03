Zatímco Trump ruší pracovní místa, jeho golfové výlety stojí daňové poplatníky miliony dolarů

18. 3. 2025

Americký prezident odsuzuje „plýtvání“ a propouští zaměstnance - a přitom vydělává na cestách do vlastních resortů, píše Mohamad Bazzi



Není žádným tajemstvím, že Donald Trump rád hraje golf, zejména ve svých vlastních rezortech. Trumpův zvyk však stojí americké daňové poplatníky desítky milionů dolarů - a to i přesto, že odsuzuje podvody a tvrdí, že sníží plýtvání ve federálních výdajích.



Od svého nástupu do úřadu Trump propustil desítky tisíc federálních zaměstnanců a pokusil se zrušit úřady, což je součástí jeho snahy o jednostrannou likvidaci vlády. Uskutečnil také sedm cest na Floridu a na golfová hřiště, která tam vlastní.



Podle zprávy, kterou loni vydali demokraté v Kongresu, byly během Trumpova prvního funkčního období v jeho nemovitostech účtovány tajné službě předražené poplatky, a to až o 300 % nad rámec povolených vládních hotelových sazeb. Zpráva zjistila, že Trump Organization účtovala tajné službě za pobyt v hotelu Trump International ve Washingtonu DC až 1 815 dolarů za pokoj a noc - účtovala americké vládě výrazně více než za „pokoje pronajaté katarskou královskou rodinou a čínskými obchodními zájmy“.



Je obtížné přesně posoudit, kolik tajná služba a další agentury utratily v Trumpových nemovitostech, protože různé zprávy a audity se zaměřují na konkrétní časová období, nikoli na celé čtyři roky jeho působení v úřadu. Hlídací skupina Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew) odhadla, že tajná služba zaplatila v nemovitostech vlastněných Trumpem téměř 2 miliony dolarů. Podle analýzy Crew navštívil Trump své nemovitosti během svého prvního funkčního období neuvěřitelně 547krát. To zahrnovalo 145 cest do Mar-a-Lago, 328 návštěv různých Trumpových golfových hřišť a 33 návštěv Trumpova hotelu ve Washingtonu, který jeho společnost v roce 2022 prodala, ale nyní jedná o jeho odkoupení nazpět.



Náklady amerických daňových poplatníků na Trumpovy výlety do Mar-a-Lago, které nazývá svým „zimním Bílým domem“, daleko přesahují pronájem pokojů pro prezidentův bezpečnostní doprovod. Zpráva Úřadu pro vládní odpovědnost (GAO) z roku 2019, která zkoumala čtyři cesty, jež Trump podnikl do svého letoviska v Palm Beach během svého prvního funkčního období, vyčíslila celkové náklady na 13,6 milionu dolarů, tedy asi 3,4 milionu dolarů za každou návštěvu. To zahrnuje let Air Force One spolu se samostatným nákladním letadlem, které převáží prezidentskou kolonu mezi Washingtonem a mezinárodním letištěm v Palm Beach. Vzhledem k dosavadním sedmi cestám během jeho současného funkčního období již americká vláda pravděpodobně utratila za Trumpovy golfové výlety více než 23 milionů dolarů.



A tento odhad nepostihuje veškeré náklady daňových poplatníků. Zpráva GAO nezohledňuje dodatečné federální prostředky na úhradu místních orgánů činných v trestním řízení za ochranu Trumpa během jeho pobytu na Floridě. Šerif okresu Palm Beach Ric Bradshaw uvedl, že jeho oddělení vynakládá 240 000 dolarů denně na pomoc tajné službě při ochraně Trumpa. Bradshaw nedávno požádal okresní komisaře o 45 milionů dolarů navíc na zajištění bezpečnosti Trumpových návštěv do konce letošního roku - a okres žádá Kongres o proplacení těchto nákladů.



Trump na svých cestách do svých nemovitostí zaměřených na golf často vedl oficiální jednání a bral s sebou další vysoké americké představitele - a tento model opakuje i na začátku svého druhého funkčního období, kdy Mar-a-Lago navštěvuje téměř každý víkend. Trumpovy časté cesty do jeho golfových klubů vysílají zahraničním představitelům, manažerům podniků, lobbistům, republikánům v Kongresu a dalším, kteří si chtějí získat přízeň Trumpovy administrativy, signál, že jeho nemovitosti jsou otevřené pro podnikání. Po celé své první funkční období se Trump vyhýbal obviněním, že porušuje klauzuli o ziscích obsaženou v americké ústavě, zatímco jeho podniky přijímaly peníze od zahraničních vlád nebo lobbistů s nimi spojených. Podle zprávy, kterou loni vydali kongresoví demokraté, obdržely Trumpovy podniky během jeho první vlády 7,8 milionu dolarů od nejméně 20 zahraničních vlád, ačkoli pozdější analýza agentury Crew odhadovala, že platby od zahraničních vlád dosáhly 13,6 milionu dolarů.



V Mar-a-Lago byly nedávno podnikatelům nabídnuty schůzky s Trumpem mezi čtyřma očima za 5 milionů dolarů, zatímco jiní zaplatili 1 milion dolarů za místo na večeři s prezidentem při svíčkách v malé skupině. Tyto prostředky zřejmě směřují do společnosti Make America Great Again Inc, což je Super Pac, která loni utratila více než 450 milionů dolarů na Trumpovu prezidentskou kampaň a nyní se očekává, že bude shromažďovat prostředky na prezidentskou knihovnu, která by měla být postavena poté, co Trump opustí svůj úřad.



Předchozí prezidenti USA rádi hráli golf, včetně Baracka Obamy a George W. Bushe. Ve skutečnosti se Trump jako soukromá osoba Obamovi mnohokrát posmíval, že během svého prezidentství opustil Washington a hrál golf. V srpnu 2016, během své první prezidentské kampaně, Trump slíbil, že nebude mít mnoho času na golfové hřiště. „Budu pracovat pro vás,“ řekl na mítinku ve Virginii. „Nebudu mít čas chodit hrát golf.“



Trump samozřejmě nakonec strávil hraním golfu mnohem více času ze svého prvního prezidentského období než Obama. A Trumpův problém není v tom, jak často hraje nebo kolik víkendů si bere volno. Protože se Trump odmítá zbavit vlastnictví rodinného podniku, jeho časté golfové výlety přesahují rámec pochybných vládních výdajů - prezident se obohacuje prostřednictvím plateb, které americké agentury provádějí v Mar-a-Lago a dalších Trumpových nemovitostech.



Na prezidenta se nevztahují zákony o střetu zájmů, které federálním zaměstnancům zakazují přijímat opatření, která by je přímo zvýhodňovala. Od 70. let 20. století američtí prezidenti tyto zákony dobrovolně dodržují a své finanční podíly vkládají do slepého trustu. Trump se však během svého prvního funkčního období odmítl zbavit svých rozsáhlých obchodních zájmů, čímž vytvořil síť střetů zájmů a potenciální korupce. Dnes má Trump větší odvahu ignorovat americké zákony a normy stanovené minulými prezidenty, mimo jiné díky loňskému rozhodnutí nejvyššího soudu, který dospěl k závěru, že Trump má „presumptivní imunitu před stíháním za všechny své úřední úkony“.



Od svého lednového nástupu do funkce Trump a jeho spojenci, zejména miliardář Elon Musk, spěchali s likvidací mnoha ochranných opatření zavedených po aféře Watergate, která měla monitorovat korupci ve vládě a trestat úředníky zapletené do porušování etiky. Trump propustil 17 generálních inspektorů, kteří sloužili jako hlídací psi nad federálními úřady, a na ministerstvu spravedlnosti zrušil útvar, který byl po aféře Watergate v roce 1976 vytvořen za účelem stíhání případů veřejné korupce.





Ve svém prvním funkčním období Trump nenesl žádné následky za to, že hrál hodně golfu - a využíval prezidentský úřad k obohacování sebe a své rodiny. Nyní se zdá, že je odhodlán trávit ještě více času cestováním na svá golfová hřiště tam a zpět na náklady daňových poplatníků, přičemž část těchto peněz půjde do jeho podniků.





Zdroj v angličtině ZDE

