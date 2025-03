Není času nazbyt: Irská obrana a bezpečnost v roce 2025

19. 3. 2025

čas čtení 27 minut

Přede dvěma lety jsme psali o žalostném stavu irské obrany a bezpečnosti, který, jak máme z dobrých zdrojů, vyvolal otázku v této věci u tehdejšího irského premiéra Leo Varadkara, když navštívil Bidenův Bílý dům na Den svatého Patrika v roce 2023, píší Patrick Bury a David Murphy. Přede dvěma lety jsme psali o žalostném stavu irské obrany a bezpečnosti, který, jak máme z dobrých zdrojů, vyvolal otázku v této věci u tehdejšího irského premiéra Leo Varadkara, když navštívil Bidenův Bílý dům na Den svatého Patrika v roce 2023,

Přesně v to jsme doufali. Po návštěvě předsedy vlády (Taoiseach) v Trumpově Bílém domě na Den svatého Patrika 12. března – která se ukázala jako cvičení v tom, že se o národní bezpečnosti mluvilo jen velmi málo – přinášíme aktuální informace o irském pokroku směrem k zacelení značných mezer v obraně a bezpečnosti, co by se mělo ještě udělat a jak to může Irsko udělat, a jak mohou partneři země pokračovat v pošťuchování irských politiků, aby zintenzivnili své úsilí. Konkrétně by měli být povzbuzováni a přemlouváni, aby vynaložili požadovaných 1,5 % reálného HDP na obranu na financování námořních, pozemních a leteckých sil schopných poskytnout rozumný vojenský odstrašující prostředek ve vztahu k velikosti a strategickému významu Irska a v souladu s požadavky neutrálních států.

Irské jižní pobřeží, 2029

Je únor 2029: Spojené státy jsou roztěkané po hluboce rozdělujících a výjimečně sporných prezidentských volbách v roce 2028. Evropa je na pokraji velké války s Ruskem. A irské námořnictvo je v průšvihu. Jedna ze dvou operačních hlídkových lodí, Long Éireannach (irská loď) George Bernard Shaw, pluje směrem ke Goban Spur v Atlantiku. Tam, na mořském dně jižně od pobřeží Kerry, jsou hlavní optické datové kabely spojující Irsko a Evropu se Spojenými státy: TGN-atlantické spojení Tata, Apollo North, Yellow Atlantic Crossing-2 a nedávno zprovozněná Amitie. Přes ně se pohybuje nákladní loď plující pod maltskou vlajkou, podobná té, kterou před několika lety zabavilo Švédsko za poškození podmořských kabelů v Baltském moři. Irské námořnictvo již tak přetížení britští a francouzští partneři varovali, že někde poblíž je ruská útočná ponorka Akula-2 vyzbrojená jadernými hlavicemi. Irové jsou v lepší pozici, než mohli být, protože v roce 2024 investovali do senzorů podmořských kabelů a lepšího sonarového vybavení, ale je životně důležité, aby odradili nákladní loď, zatímco se jejich námořní partneři budou snažit odehnat ruskou ponorku.

Právě když Bernard Shaw dosáhne Gobanského výběžku, britský námořní hlídkový letoun informuje Iry, že další nákladní loď se blíží ke kabelům u jejich západního pobřeží, daleko na severu. Irsko vyslalo do oblasti svou jedinou zbývající operační hlídkovou loď, LE William Butler Yeats, právě ve chvíli, kdy Britové poslali jednu ze svých mála zbývajících lodí, aby vyšetřila zpravodajské zprávy o ruských aktivitách poblíž skotsko-irského propojovacího vedení, které poskytuje 75 % irského plynu. Se vší pozorností upřenou na východ to vypadá jako typický ruský pokus odvést omezené britské a francouzské zdroje od jejich obnovené velké ofenzívy na Ukrajině a v Estonsku. Neutrální Irsko, které se kdysi mohlo spolehnout na své partnery v bezpečnostní situaci, je na vzestupu. Náhle jeho nový radar protivzdušné obrany zachytí anomálii: Civilní nákladní let, který odstartoval z Moskvy a byl sledován polským, německým a francouzským letectvem, se otočil na letiště Shannon na západním pobřeží země a vypnul transpondér. Protože se mu nepodařilo v roce 2025 investovat do bojové letecké letky a protivzdušné obrany, nemůže Irsko udělat mnoho, kromě spěchu se zbývajícími armádními speciálními jednotkami, které nejsou umístěny v Kyjevě, a místními jednotkami po silnici do strategického leteckého uzlu. Jak se blíží k irskému vzdušnému prostoru, ruský pilot kontaktuje Shannon Tower a žádá o nouzové přistání.

Přitažené za vlasy? Ne tak docela. Vzhledem k tomu, že na irských březích leží více než 20 hlavních podmořských kabelů a mnoho dalších prochází v okolí, jakékoli narušení datových kabelů a energetických propojovacích kabelů by mohlo mít zásadní důsledky pro Irsko a evropskou a světovou ekonomiku. Rusko předcházelo své invazi na Ukrajinu v únoru 2022 námořní aktivitou v Gobanském výběžku, která po desetiletích nedostatečných investic odhalila nedostatek námořních i vzdušných kapacit Irska. Od té doby musela být ruská ponorka doslova vyhnána z přístavu v Corku Královským námořnictvem, když prozkoumávala západní křídlo Británie. Mezitím dánské a estonské zpravodajské služby varovaly, že Rusko si zachovává a bude mít schopnost vést velkou ofenzívu proti NATO za pět let, pokud mu příměří na Ukrajině umožní obnovit armádu. Nejhorší varianta? Možná. Ale armády, dokonce i ty neutrální, by se s ní měly počítat. Jakákoli obnovená ruská agrese v Evropě – řekněme vpád do Estonska – by byla vysoce pravděpodobně kombinována s událostmi podobnými těm výše popsaným, aby napnula britské, francouzské a severské zdroje, vytvořila nejistotu a zahltila rozhodování.

Nepřijatá rozhodnutí

Při zpětném pohledu byl rok 2025 klíčovým rokem pro irskou obranu a bezpečnost. V době, kdy se debata o irské neutralitě, jeho "trojitém zámku" při nasazování ozbrojených sil a investicích do obrany a bezpečnosti stále více politizuje, je snadné pochopit, proč irští politici nepodnikli smělé kroky potřebné ke zvýšení odolnosti země. Reagovali na Komisi pro obranné síly z roku 2022 tím, že v následujícím roce přijali medián doporučení, známý jako Úroveň ambicí 2. Zvýšili výdaje na obranu o 50 %, na 1,5 miliardy eur do roku 2028, nakoupili nové námořní hlídkové letouny a vojenské radary a zároveň zvýšili mzdy, aby přilákali a udrželi personál. Ale když Tánaiste (místopředseda vlády) a ministr obrany Simon Harris diskutovali o přechodu na Úroveň ambicí 3 v únoru 2025, Taoiseach Micheál Martin a jeho koaliční partneři z Fine Fail se vzepřeli, protože se obávali ztráty podpory Sinn Fein a nezávislých kvůli vnímanému odklonu od neutrality. Úroveň ambicí 3 by do roku 2028 zdvojnásobila výdaje na obranu na 3 miliardy eur, zvýšila by velikost obranných sil a rozvinula jejich letecké, námořní a pozemní schopnosti a kapacity ve srovnání s jinými srovnatelnými evropskými neutrálními státy, jako je Švýcarsko. Naskytla se příležitost zvýšit operační námořní flotilu na 12 lodí, vytvořit leteckou stíhací letku se základnou v Shannonu, získat lepší mobilitu a palebnou sílu pro armádu a zlepšit podporu bojových vrtulníků a přepravu pro irské speciální jednotky. To vše by se v tento únorový den 2029 hodilo.

Byla to v konečném důsledku politická volba. Zatímco většina Evropy rychle investovala do obrany a zvyšovala spolupráci, Irsko se rozhodlo nejednat se stejnou naléhavostí – částečně kvůli nedostatku vedení a částečně kvůli lidovému lpění na zastaralém konceptu neutrality. A mělo na to peníze. Celkový rozpočtový přebytek Irska v letech 2022 až 2024 činil více než 42 miliard eur, zatímco 1,5 miliardy eur pro úroveň ambicí 2 bylo do roku 2028 narušeno inflací. Zatímco mnoho evropských států NATO se posunulo směrem ke 3 % HDP na obranné výdaje, Irsko zůstalo na zhruba 0,7 % reálného HDP. Když čekali ve své krizové místnosti, aby se dozvěděli, co přesně bylo v tom ruském nákladním letadle, které se řítilo do Shannonu, Harris, nyní Taoiseach, a Tánaiste Martin se na sebe přísně podívali, což naznačovalo, že oba věděli, že měli financovat Level of Ambition 3 již v roce 2025. To by stálo pouze 1,4 % irského reálného HDP a v té době asi 55 % populace upřednostňovalo výrazné zvýšení irské vojenské kapacity. Když se ohlédneme zpět, rok 2025 byl pro irskou obranu a bezpečnost rozhodujícím rokem.

Jak se sem Irsko dostalo?

Stejně jako v letectví, když se věci v bezpečnosti moderních společností katastrofálně pokazí, je to jen zřídka jediný bod selhání. V našem článku War on the Rocks z března 2023 jsme nastínili žalostný nedostatek irské obranné kapacity a širší nedostatky v irském obranném a bezpečnostním ekosystému. Od té doby se v médiích stále více diskutuje o těchto otázkách, stále naléhavější je vládní rétorika a objevují se určité kroky a investice. To je zvláště patrné od února tohoto roku, kdy náhlé a drastické strategické bezpečnostní změny, které Evropa pocítila, znovu vynesly irské obranné nedostatky do popředí. Je důležité si uvědomit, že existuje nová plánovaná série akcí, o kterých více později.

V reálných číslech a vzhledem k měnícímu se bezpečnostnímu prostředí je však situace právě teď horší než v roce 2023. Irské obranné síly mají stále krizi náboru a udržení zaměstnanců, a to i přes pozitivní úpravy platů a podmínek. V prosinci 2024 činila celková síla obranných sil (armády, námořnictva a letectva) 7 557 příslušníků – o 350 méně než v roce 2022 – neboli 78 % ze současných 9 739 příslušníků. Harris nedávno připustila, že dosažení cíle 11 500 do roku 2028 bude "náročné". Pozitivnější je, že síla rezerv je až 1 720 – více než dvojnásobek od našeho článku z roku 2023, ale stále pouze 42 % z jeho 4 069 zřízených. Armáda stále postrádá mnoho základních kapacit pro národní obranu, včetně moderních pozemních systémů protivzdušné obrany; značné mechanizované síly s důvěryhodnou ochranou sil, komunikací, sledováním a palebnou silou; a posílené speciální jednotky s integrovanou podporou bojových vrtulníků.

Letectvo má omezenou kapacitu námořního průzkumu, některé pokročilé turbovrtulové cvičné letouny a malou flotilu malých a středních vrtulníků. V současné době neexistuje žádný primární letecký radar ani integrovaná protiraketová obrana na národní úrovni. Námořní služba se stále potýká s nasazením lodí. V současné době má čtyři pobřežní hlídková plavidla a dvě větší hlídková plavidla. Vzhledem k probíhající personální krizi může námořní služba obvykle nasadit pouze jedno z větších plavidel a nedávné zprávy v médiích odhalily, že žádné z jejích plavidel nemá funkční hlavní výzbroj kvůli nedostatku kvalifikovaného zbrojířského personálu. Stručně řečeno, letectvo a námořní služba mohou plnit jen málo rolí, které se očekávají od moderního letectva nebo námořnictva. Irsko stále nemá primární radar ani adekvátní protivzdušnou obranu a v námořní sféře stále neexistuje žádná protiponorková nebo podhladinová kapacita.

Určitý pokrok, ale potřebná je strukturální transformace

Jsou tam nějaké zelené výhonky. 4. března byl generál Rossa Mulchay jmenován novým náčelníkem štábu s nezáviděníhodným úkolem dohlížet na to, co je slibováno jako největší expanze irských sil v historii státu. Také se diskutovalo, že by letecký sbor mohl být zásoben letkou proudových stíhaček, která by měla základnu v Shannonu, ale zatím není nic konkrétního a politická opozice, se kterou se to setkalo, byla zmíněna výše. I když došlo k určitému posunu směrem k pořízení primárního radaru a integrovaného protiletadlového raketového systému – švédský Saab RBS-70 a francouzský VL-MICA jsou současnými průkopníky – za částku přibližně 300 milionů eur, i když bude vybrán rychle, je nepravděpodobné, že bude uveden do provozu dříve než v roce 2028. Probíhají také jednání o tom, že armáda modernizuje svůj vozový park stárnoucích bojových obrněných vozidel Mowag. Častým bodem diskuse je naprostá absence národního zpravodajského/bezpečnostního úřadu v Irsku, přičemž tyto povinnosti jsou rozděleny mezi obranné síly a národní policejní síly (An Garda Siochana). Irsko je v Evropě jedinečné v tom, že takovou agenturu nemá, a opět se začalo diskutovat o její potřebě, spolu s centralizovaným, pravidelně svolávaným Výborem pro národní bezpečnost vedeným Taoiseachem. Souběžně s tímto vývojem probíhá nová náborová kampaň pro všechny vojenské služby v naději, že se podaří překonat šokující nedostatek personálu.

Významné je, že bylo také oznámeno, že ve Washingtonu sídlící Institut pro bezpečnostní správu, který je součástí Univerzity obranné bezpečnostní spolupráce, byl pověřen, aby radil leteckému sboru při jeho zamýšlené transformaci. Institut bude také spolupracovat s nově zřízeným Úřadem pro strategickou výstavbu sil v rámci irského ministerstva obrany na transformaci armády a námořnictva. V Irsku možná více než cokoli jiného chybí odborné rady a soudržná obranná a bezpečnostní infrastruktura. Neexistuje žádný stálý ministr vlády, jehož jedinou pravomocí je národní obrana. Je neuvěřitelné, že současný Tánaiste je také ministrem zahraničních věcí a obchodu, stejně jako obrany, což zdůrazňuje nedostatek důrazu na obranu a bezpečnost. Stejně tak neexistuje žádný vládní výbor, pokud možno se zastoupením všech služeb, jehož jediným úkolem je národní obrana, ani Irsko nemá žádné národně uznávané nebo veřejně financované výzkumné ústavy nebo mozkové trusty pracující v širší oblasti obrany a strategických studií. Politika byla dosud z velké části neřízená a odpovědné vládní oddělení funguje v administrativní roli, bez potřebných odborných znalostí k definování národní strategie. Tato situace je nepřijatelná. V celé Irské republice a Severním Irsku i na mezinárodní úrovni existují odborníci, kteří by mohli poradit ohledně dalšího postupu a možná zkrátit smyčku strategického pozorování, orientace, rozhodování a jednání v tomto procesu.

O čem mluvíme, když mluvíme o neutralitě

V tomto prostředí existují dva základní problémy, kterým by Irsko mělo čelit.

Za prvé, Irsko potřebuje informovanou národní diskusi a vzdělávací proces v otázce neutrality. Jak zkoumal Conor Gallagher, je to jako geopolitický plyšový medvídek. Na této otázce lpí jak politici, tak široká veřejnost, aniž by skutečně chápali, co to znamená nebo jaké jsou povinnosti, které přicházejí s vojenskou neutralitou. Podle mezinárodního práva musí být neutrální státy schopny nabídnout rozumné důvěryhodné odstrašení, aby ochránily svou neutralitu před jednou stranou konfliktu, která ji využívá na úkor druhé. Zatímco rozhovory o obraně, ať už ve vládě, v médiích nebo ve veřejném prostoru, příliš často sklouzávají do převážně neinformovaných, emocionálně nabitých diskusí o neutralitě, Irsku se nepodařilo odpoutat potřebu důvěryhodné a rozumné obrany od širší diskuse o neutralitě. Pro většinu obyvatelstva je vyhlášení neutrality skutečně národní obranou.

Dalo by se tvrdit, že irský postoj není podložen žádným historickým povědomím o dopadu konfliktu na neutrální státy. Seznam neutrálních států, které byly napadeny během válek ve 20. století, je dlouhý. Během 1. světové války byla neutrální Belgie napadena v rámci německého Schlieffen-Moltkeho plánu, který původně zahrnoval i Nizozemsko. V průběhu války obě strany uvažovaly o invazi do Švýcarska. Během 2. světové války byly neutrální státy Belgie, Nizozemsko, Norsko, Dánsko napadeny Německem, zatímco Island byl okupován Británií.

Nicméně Irsko se během 2. světové války zamilovalo do neutrality a považuje tuto fázi za důvod k zachování neutrálního postoje. Navzdory značným irským ústupkům Spojencům ve válce by se dalo tvrdit, že vojenská neutralita se stala zakládajícím mýtem moderního irského státu, principiálním a zároveň úhelným kamenem pro pochopení irské zahraniční a obranné politiky širokou veřejností.

Neutralita je koneckonců populární – asi 60 % Irů podporuje současnou politiku. Dobře také sloužila národu v obdobích velké strategické hrozby. Typické reakce na otázku neutrality zahrnují: "Jistě, ve 2. světové válce a ve studené válce jsme drželi hlavy dole a pro nás to dopadlo dobře. Nechme to také přejít." "Jistě, jsme neutrální. Nepotřebujeme tento druh investic do naší bezpečnosti, existují lepší věci, za které můžeme utratit dalších 1,5 miliardy eur." "Jistě, co by Rusové u nás chtěli?" To jsou všechno férové argumenty, to je pravda, ale ani ne zcela přesné. Neberou v úvahu odlišný strategický kontext minulosti, ve kterém bylo Irsko chráněno svou odlehlostí od hlavních bojišť, zatímco jeho neutralita byla v konečném důsledku chráněna dominancí britského Královského námořnictva a Královského letectva a později americkou vojenskou přítomností v Británii během 2. světové války. Tento postoj také ztrácí ze zřetele historickou realitu, kde Irsko figurovalo v plánech invaze zemí ve válce s Británií od 16. století. V tomto kontextu si Irsko ve skutečnosti nemůže stanovit vlastní strategickou agendu. A jak ukazuje budoucí hypotetický scénář výše, strategie západního křídla by mohla být součástí ruských operačních plánů v případě velké války s Evropou.

Stejně tak Irsko jen zřídka srovnává svůj obranný a bezpečnostní postoj s ostatními neutrálními (a nedávno neutrálními) evropskými státy. Historicky si země jako Švédsko, Finsko a Švýcarsko uvědomily, že oficiální neutralita přichází s cenou za investici do vlastní obrany, což byl postoj, který přijala jak vláda, tak veřejnost, která byla ochotna sloužit ve své vlastní národní obraně. Irsko se z této lekce v době míru nikdy nepoučilo a vždy se domnívalo, že jeho poloha ho udržuje v příznivém bezpečnostním prostředí. Přijetí globalizace s sebou přineslo značné závazky, které Irsko plně nepochopilo ani nerespektovalo. Tomu všemu nepomáhá ani další prvek zmatku, který do věci vnesly nedávné irské vlády, které prohlásily, že Irsko sice může být vojensky neutrální, ale není neutrální politicky. Tato pozice umožňuje například určitou irskou pomoc Ukrajině a umožňuje irským politikům diskutovat o geopolitických záležitostech. Jak poukázal akademik a bývalý irský diplomat Edward Burke, jedná se o jedinečnou irskou interpretaci neutrality, která není některými tradičními irskými partnery vnímána jako konzistentní nebo morální. Je čas diskutovat o této otázce a definovat postoj země: Pokud chce Irsko zůstat striktně neutrální, možná bude muset změnit některé chování a zároveň masivně investovat do své vlastní obrany, aby zajistilo, že bude schopno rozumně odradit vpády do svých vlastních vzdušných, námořních a pozemních domén, v souladu se svými závazky podle mezinárodního práva. Jak ukazuje scénář pro rok 2029, tato záležitost může být naléhavější a s většími důsledky, než si mnozí uvědomují.

O čem bychom měli mluvit, když mluvíme o neutralitě

Za druhé, je třeba zahájit diskusi o otázce občanství a souvisejících závazků v oblasti národní obrany. Není překvapením, že irští občané lpí na svých právech a privilegiích, což známý filozof Isaiah Berlin označil za tradici "negativní svobody". Stejně jako v mnoha částech Západu se tvrzení, že tato práva jsou spojena s povinnostmi pro jednotlivce, zdá být pro některé Iry cizím pojmem. Otázky obranných kapacit a infrastruktury, o nichž jsme hovořili výše, obrovsky přispěly k irskému obrannému deficitu, ale stejně tak i neochota Irů, zejména mladých lidí, kteří se nehlásí k myšlence, že mají nějaké závazky vůči svému vlastnímu státu. Z pozice odborníka s dlouholetou praxí na terciální úrovni (univerzitní a odborné školy) se to odráží v diskusích ve třídě. Když jsou studenti tlačeni k otázkám týkajícím se irské obrany, zdá se, že konečný postoj je takový, že buď Británie, nebo Amerika se objeví, aby zachránily Irsko, pokud se dostane do problémů. Zdá se, že v tom nevidí žádný etický problém. I když probíhaly koordinované náborové akce pro stálé obranné síly, záložní obranné síly a civilní obranu, nepřinesly potřebné počty. V kontextu obranných nedostatků v Evropské unii a NATO, které byly v poslední době zdůrazněny – a protože se zdá, že Spojené státy jsou méně ochotné ručit za evropskou obranu – je to bod, který je třeba v Irsku zvážit a jednat. Prvním místem, kde je třeba začít, je zavedení povinného komplexního modulu občanské výchovy na druhém stupni vzdělávání (6.–12. ročník ve Spojených státech). To by zahrnovalo irské hodnoty; parlamentní demokracii a právní stát; neutralitu a její závazky; práva a povinnosti vyplývající z občanství; úlohy a hodnoty vojenských a bezpečnostních sil; potenciální hrozby pro Irsko; a porozumění dezinformacím. Podobné moduly byly úspěšně použity v baltských státech, například v Estonsku.

Dalším velkým problémem je odolnost, na kterou upozornila nedávná bouře Eowyn, která za sebou zanechala mnoho škod a vážně zničila energetickou infrastrukturu. Kromě nedostatku pravidelného, záložního a civilního personálu byla nedostatečná místní organizace a žádné zásoby (jídlo, voda, léky a generátory) v nouzových skladech po celé zemi. Bouře zdůraznila nedostatek odolnosti a plánování na vládní, místní a individuální úrovni, kde Irsko nyní zaostává za mnoha svými evropskými partnery.

Je zvláštní, že v chaosu způsobeném touto bouří se objevily náznaky možných modelů na místní úrovni, které by bylo možné zlepšit. Gaelská atletická asociace organizovala běhy s jídlem pro starší a zranitelné lidi a na některých místech otevřela klubové prostory, aby poskytla sprchy a elektrické zásuvky. Jako organizace prokázala dovednosti a místní znalosti potřebné k tomu, aby byla efektivní, a historicky prokázala schopnost přilákat a udržet si mladé lidi. Mohla by tato národní sportovní organizace nabídnout model pro reformu záložních obranných jednotek nebo jednotek civilní obrany po celé zemi? Podobně, neměl by rostoucí terciální stupeň vzdělávání v Irské republice v tomto ohledu co nabídnout? Nemohly by být vyvinuty specializované jednotky a týmy, které by zachytily soubor dovedností těch, kteří se zabývají lékařským výcvikem, inženýrstvím a kybernetickou sférou? V mnoha ohledech by to byl návrat ke starším a dnes již opuštěným modelům. Až do 60. let 20. století existovaly univerzitní společnosti, které poskytovaly lékařské a inženýrské kapacity ve vojenském záložním systému. S trochou úsilí a představivosti by se daly najít modely, které by se posunuly směrem k sociálně odolnějšímu postoji, který by Irsko dobře postavil tváří v tvář mnoha výzvám.

Jak mohou pomoci irští partneři

Mezinárodní partneři Irska, jako jsou Spojené státy, Evropská unie a Velká Británie, by měli udržovat veřejný i soukromý diplomatický tlak a zároveň zůstat citliví k irské tradici neutrality. Zatím se zdá, že tlak měl vliv vzhledem k pokroku dosaženému ve výdajích na obranu, investicích a mzdách od roku 2023, ale je zásadní, aby se udržel, aby irští politici znovu neztratili míč. Cílem musí být, aby Irsko vytvořilo rozumně zdrojové důvěryhodné obranné síly, schopné sdílet alespoň část břemene svých rozsáhlých námořních a vzdušných policejních povinností se svými partnery. Vzhledem k nedávné nejistotě ohledně evropské bezpečnosti, s budoucí západní podporou Ukrajině ve vzduchu a nejistou budoucí rolí USA v NATO, by nyní měla být úroveň ambicí 3 očekávaným minimem, které umožní 1,5 % reálných výdajů na obranu HDP nejméně do roku 2030. V posledních týdnech probíhaly rozhovory mezi premiérem a jeho britským protějškem, sirem Keirem Starmerem, s důrazem na vytvoření užších bezpečnostních vazeb, zejména v souvislosti s námořní bezpečností. Jednou z oblastí by mohly být státem vedené rozhovory o prodejích F-16, Typhoonů nebo Grippenů, které by pomohly pokročit v potřebě letek vzdušného dohledu.

V širším měřítku je zapotřebí tlak a pomoc při transformaci irské bezpečnostní architektury smysluplným a financovaným způsobem, který odráží osvědčené postupy v Evropě a transatlantické oblasti. Jako pákový efekt lze využít nabídky na zvýšené sdílení zpravodajských informací, stejně jako budování kapacit a užitečné by byly i výměny.

V konečném důsledku však jde o to, aby irští partneři nadále postrkovali lídry země, aby brali obranu a bezpečnost vážně a vedli své obyvatelstvo v této otázce. Klíčovou věcí je politická vůle, a ta může být neformálně vštípena Taoiseachovi a vládě bilaterálně i multilaterálně, ve Washingtonu, Bruselu a evropských hlavních městech.

Zdroj v angličtině: ZDE

