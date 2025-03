Srbská policie údajně použila sonické dělo k rozehnání demonstrace v Bělehradě

Tento moment nebyl jen o demonstraci síly; byl to experiment. Co vydrží masa lidí? Jak daleko je možné zajít, než se zlomená společnost opět seřadí do řad, sklopí hlavy a pokračuje v životě podle diktátu? A lidé? Lidé jsou věční statisté ve vlastním příběhu. Krvácející z uší, otřesení, omámení, ale ne zlomení. Sledovali, jak jejich bolest byla popřena, jak jejich zkušenost byla proměněna v politickou iluzi.



Tato scéna nebyla jen epizodou v historii protestů. Byla to zpráva. Varování, že kontrola je hlubší než slova a činy. Že manipulace může nabýt nových forem, neviditelných a nezachytitelných. A že ti, kteří se nechtějí sklonit, si musí připravit nejen hlasivky na křik, ale i uši na rány, které nepřijdou v podobě pěstí, ale v podobě kmitů vzduchu. V tom je nová tvář moci - nehmotná, ale o to děsivější.





Demonstranti byli klidní, drželi minutu ticha, a přesto byla tato zbraň údajně aktivována. Tento čin se jeví jako brutální ukázka síly a projev hlubokého pohrdání lidmi.Navzdory rostoucím důkazům srbský ministr vnitra Ivica Dačić kategoricky popřel, že by byla během protestů nasazena jakákoliv sonická zbraň. Nepopřel však, že srbské bezpečnostní složky mají taková zařízení k dispozici.Loni jsem strávil tři měsíce v Srbsku, kde jsem pomáhal přetvářet jeden týdeník, a mnohem lépe jsem poznal jejich úžasnou a rozporuplnou identitu, jejich vstřícnost vůči cizincům a hluboký nacionalismus. Mladí Srbové jsou moderní, styloví, téměř všichni mluví anglicky, jsou velmi iniciativní a společensky velkorysí. Jasně vidí neúspěchy, které kultura jejich rodičů má, a chtějí dostat zemi z uvíznutí v minulosti a vyšplhat se mezi moderní vzory západní Evropy. Stará garda však chce zůstat v minulosti.Protesty v Srbsku jsou poháněny hlubokým hněvem nad korupcí a vládním špatným hospodařením. Hnutí získalo na síle po listopadové katastrofě v Novém Sadu, kde špatně řízená renovace železniční stanice vedla k tragickému zhroucení střechy, při němž zahynulo 15 lidí. Tragédie vyvolala masové protesty, při nichž občané požadovali větší odpovědnost vlády a přísnější dohled nad veřejnými projekty. Hnutí se rychle rozšířilo a poslední demonstrace se podle odhadů zúčastnilo mezi 100 000 až 300 000 lidí, což z ní činí jedno z největších veřejných povstání v moderní srbské historii.