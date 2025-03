Trump si pochválil „dobrý rozhovor“ se Zelenským, říká, že „jsme na dobré cestě"

19. 3. 2025

čas čtení 7 minut





Americký prezident Donald Trump právě zveřejnil na sociálních sítích krátkou zprávu o svém „velmi dobrém“ telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, v níž uvedl, že se snažil „sladit Rusko i Ukrajinu, pokud jde o jejich požadavky a potřeby“.



„Jsme na velmi dobré cestě,“ uvedl a nezvykle odkázal na vyšší představitele administrativy, aby o rozhovoru prozradili více. Dodal, že další prohlášení bude vydáno „v nejbližší době“.



Zde je jeho komentář v plném znění:



"Právě jsem dokončil velmi dobrý telefonát s ukrajinským prezidentem Zelenským. Trval přibližně hodinu.



Velká část rozhovoru vycházela ze včerejšího telefonátu s prezidentem Putinem s cílem sladit požadavky a potřeby Ruska i Ukrajiny.



Jsme na velmi dobré cestě a já požádám ministra zahraničí Marca Rubia a poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze, aby přesně popsali projednávané body."

Evropská komise obvinila americké technologické společnosti Google a Apple z porušování svých digitálních pravidel. Je to průlomové opatření, které by mohlo vystupňovat transatlantické napětí s Donaldem Trumpem.



Americký prezident se snažil vyvinout tlak na EU, aby ustoupila od přísnější regulace amerických technologických skupin, a varoval, že by mohl podniknout odvetná opatření zavedením cel na zahraniční společnosti.



Ve středu však Komise přikročila k donucovacím opatřením proti Apple a mateřské společnosti Googlu Alphabet, dvěma z pěti největších společností na světě podle hodnoty akcií, a obvinila je z porušení zákona EU o digitálních trzích (DMA).



Za porušení zákona DMA může být společnostem uložena pokuta ve výši 10 % příjmů nebo 20 % v případě opakovaného porušení. Na základě příjmů společnosti Apple v roce 2024 ve výši 391 miliard USD by maximální pokuta činila téměř 80 miliard USD.





Mychajlo Podoljak, poradce prezidenta Zelenského, vedl, že rozhovory plánované na neděli v Saúdské Arábii mají být dvoustranné mezi USA a Ruskem, a řekl, že se neplánuje účast Ukrajiny, i když připustil, že si budeme muset počkat na výsledky hovoru Trump-Zelenskyj, abychom se dověděli, kdy se uskuteční další rozhovory zahrnující Ukrajinu.



O tomto hovoru řekl:



„Prezident Zelenskyj chce plně porozumět obsahu tohoto hovoru od Trumpa. Hlavní je pochopit, jak Trump vidí výsledky svého hovoru s Putinem, a vyvodit z toho závěry.“



Při úvahách o posledním rozhovoru mezi Trumpem a Zelenským, o katastrofálním setkání v Bílém domě, řekl: ,



„Byl to poměrně emotivní rozhovor v Oválné pracovně a ukázalo se, že se v něm nahromadily rozpory.



Tyto rozpory se pak dostaly na jednací stůl v Saúdské Arábii a velmi rychle došlo k formální i neformální komunikaci.



Administrativy vytvořily vyjednávací týmy a rychle jsme přešli k projednávání konkrétních otázek kolem těchto rozporů a našli jsme synchronizovaný postoj.“



K prohlášení Kremlu, že podle Putina by měl Západ zastavit veškerou západní vojenskou podporu a sdílení zpravodajských informací Ukrajině, než bude dohodnuto příměří, řekl:



„Je to samozřejmě velmi zvláštní požadavek. Říká: 'Chceme, abyste byli odzbrojeni, a pak můžeme pokračovat ve válce'. Takhle to zní...



Chce, aby se Ukrajina vzdala armády, aby se vzdala bezpečnostních záruk, aby se vzdala práva být ve spojenectví a aby se vzdala různých území.



To je to, proti čemu bojuje už tři roky, a nedokázal to vojensky... A teď to chce od vyjednávacího procesu.“





Poradce USA pro národní bezpečnost potvrdil plány na další jednání s Ruskem v Rijádu



Poradce USA pro národní bezpečnost Mike Waltz právě uvedl, že se dohodl se svým ruským protějškem Jurijem Ušakovem, že obě strany povedou v saúdskoarabském Rijádu další rozhovory zaměřené na „rozšíření částečného příměří, které prezident Trump zajistil od Ruska“.



Zde je jeho vyjádření:



„Dnes jsem hovořil se svým ruským protějškem Jurijem Ušakovem o úsilí prezidenta Trumpa ukončit válku na Ukrajině. Dohodli jsme se, že naše technické týmy se v nadcházejících dnech sejdou v Rijádu, aby se zaměřily na provádění a rozšíření částečného příměří, které prezident Trump zajistil od Ruska.“





Rusko a Ukrajina si v rámci výměny zajatců vyměnily 372 vojáků



Rusko a Ukrajina si vyměnily 372 vojáků v rámci výměny zajatců, kterou zprostředkovaly Spojené arabské emiráty, uvedlo ve středu ruské ministerstvo obrany.



Kreml výměnu oznámil v úterý po jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.



Moskva vrátila 175 ukrajinských válečných zajatců a také „22 vážně zraněných válečných zajatců, kteří potřebují naléhavou lékařskou pomoc“, zatímco Kyjev vrátil 175 ruských vojáků, uvedlo ruské ministerstvo obrany.





Trump a Putin se „pravděpodobně“ někdy setkají, tvrdí vyslanec Witkoff, který Putina hájí, že jedná „v dobré víře







Donald Trump se „pravděpodobně“ někdy setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedl americký vyslanec Steve Witkoff v rozhovoru pro televizi Bloomberg.

„Takže se kloním k názoru, že prezident Putin jedná v dobré víře. Včera prezidentovi řekl, že bude jednat v dobré víře, a já mu věřím na slovo,“ dodal.





„Víte, nemohu mluvit za ně, ale řekl bych, že k tomu pravděpodobně dojde. Mají spolu skvělý vztah. Skvěle si rozuměli i za první Trumpovy vlády.Včera to bylo vidět. Byl to opravdu velmi pozitivní, velmi proaktivní, na výsledek orientovaný hovor, a takový je prezident Trump. Je tam proto, aby se dostal k cíli. A včera jsme k tomu ušli velký kus cesty.“Witkoff byl rovněž dotázán na výsledky úterního hovoru a na to, zda ruské útoky na Ukrajinu v noci porušily dohody.Uvedl, že vedoucí představitelé se dohodli na „zastavení útoků na energetickou infrastrukturu ... a civilní infrastrukturu“, přičemž plánují „pracovat na moratoriu v Černém moři na zásahy proti námořním plavidlům a nákladním lodím převážejícím granty a podobné věci“.Odmítl však tvrzení - včetně tvrzení ukrajinského prezidenta Zelenského - že ruské údery přes noc překročily dohodnutou hranici.Řekl, že těsně před vstupem do vysílání to potvrdil „na základě dobrých informací“, že „Putin vydal během 10 minut po svém hovoru s prezidentem příkaz, který nařizuje ruským silám, aby neútočily na žádnou ukrajinskou energetickou infrastrukturu“.„K jakýmkoli útokům, k nimž došlo v noci, by došlo před vydáním tohoto rozkazu,“ tvrdil.Dodal, že „ve skutečnosti mi Rusové dnes ráno řekli, že sedm jejich dronů bylo na cestě, když prezident Putin vydal svůj rozkaz, a byly sestřeleny ruskými silami“.