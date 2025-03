George Monbiot: Zásobování Evropy potravinami je nejisté a Trumpův chaos se šíří. Já mám plán. A co vy?

Začal jsem si dělat zásoby, ale to není řešení. Pokud nastane potravinová krize, vláda potřebuje strategii, která nás všechny ochrání, píše George Monbiot.



Cítím se povinen přiznat, že za poslední měsíc si dělám zásoby potravin, píše autor. Myslím, že pokud můžete, měli byste udělat totéž. Uložil jsem si 25 kg rýže, 15 kg sušené cizrny, 15 kg chlebové mouky, 7 kg mouky čapátí, 5 kg ovsa, šest litrů rostlinného oleje, plato konzervovaných rajčat, nějaké ořechy a sušené ovoce. Spolu se zeleninou, kterou pěstujeme, to pro naši rodinu představuje zásoby asi na dva měsíce.



Při výzkumu pro svou knihu Regenesis jsem se dozvěděl o mimořádné závislosti zemí dovážejících potraviny na USA. Téměř 60 % kalorií vypěstovaných zemědělci má podobu pšenice, rýže, kukuřice a sóji. Vzhledem k tomu, že se národy polarizovaly na supervývozce a superdovozce, produkce pro vývoz se silně koncentrovala v několika málo zemích. USA patří mezi největší vývozce všech těchto čtyř komodit.



Úmyslná snaha odříznout Evropu se zdá být nepravděpodobná. O to však nejde. Jde o to, že i mírné přerušení dodávek, které je díky výstřelkům Donalda Trumpa nyní pravděpodobnější, by mohlo vyvolat náhlé globální selhání potravinového systému. Rizika přerušení zahrnují výpadky softwaru, vojenské útoky na úžiny a kanály, kterými prochází obrovské objemy potravin, a kolaps některého z potravinářských gigantů, které se staly příliš velkými na to, aby mohly padnout.



Trump také zhoršuje otřesy životního prostředí. Sílící dopady - mírné počasí vystřídané cyklem sucha a záplav - je jedním z faktorů, které by mohly způsobit synchronizovanou neúrodu v klíčových pěstitelských regionech.



Od roku 2015 se ve vědeckém tisku objevila řada článků varujících, že globální potravinový systém trpí strukturálními problémy podobnými těm, které postihly globální finanční systém před rokem 2008. Došlo k rychlé ztrátě rozmanitosti, redundance a dalších klíčových prvků systémové odolnosti. Potravinový systém vykazuje známky „blikání“: rozšiřující se výkyvy hodnot výstupů (např. cen komodit), které předznamenávají kolaps. Vlády dokázaly v roce 2008 zabránit finančnímu kolapsu tím, že emitovaly peníze budoucnosti. Kolapsu potravinového systému nemohou zabránit vydáváním budoucích potravin.





Od té doby varování jen zesílila. Některé vlády je vyslyšely. Čína, Japonsko, Švýcarsko a Norsko investují do zásob obilí. Potravinové rezervy nejsou jen pojistkou proti katastrofě, ale mohou být použity jako nárazníky, které zabrání prudkému růstu cen.

Moje zásoby jsou nyní v krabicích a na hromadách. Někteří z mých přátel a sousedů následovali mého příkladu. Děláme to však s vědomím, že individuálních akcí není nikdy dost. Nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni, zejména ti, kteří to nejvíce potřebují. Moje plné police mi nepřinášejí žádné uspokojení. Nemělo by to dojít tak daleko.





Zdroj v angličtině ZDE

Když jsem se britské vlády zeptal, zda má strategické zásoby potravin, odbyla mou otázku prázdnou odpovědí. Když jsem naléhal, tvrdila, že „nevyjadřujeme se k záležitostem, které se týkají bezpečnosti státu“. To je mizerná výmluva. Jiné vlády své občany o této otázce informují, čímž posilují důvěru a jistotu. Dokonce i režim Borise Johnsona na můj dotaz v roce 2020 odpověděl upřímně. Odpověď tehdy zněla „ne“ a mám podezření, že „ne“ zůstává odpovědí i dnes, což pravděpodobně vysvětluje toto směšné zamlžování.Jak uvádí britská Národní komise pro připravenost, která minulý měsíc podala zprávu o potravinové bezpečnosti Spojeného království: „Pokud je důvodem absence jakékoliv strategie obava ze znepokojení veřejnosti, jedná se o riskantní strategii. Veřejnost musí být zapojena jako součást přípravy.“ Její zpráva odhaluje téměř komické selhání po sobě jdoucích vlád, a to buď v tom, že by tento problém braly vážně, nebo v tom, že by nás zapojily do jeho řešení. Obcházely každou příležitost ke zvýšení odolnosti potravinového systému. Namísto vypracování bezpečnostního plánu vláda slepě důvěřuje komerčnímu sektoru, jehož logistika „just-in-time“ nás vystavuje vážnému riziku.Rezervy jsou nezbytným, ale nikoliv postačujícím prostředkem k budování odolnosti. I když máme na paměti, že potravinový nacionalismus není totéž co potravinová bezpečnost (v některých ohledech je to naopak, protože globální obchod nás chrání před lokální neúrodou), zde je několik dalších kroků, které by vláda mohla podniknout.Spojené království produkuje velké množství obilí, ale příliš málo z něj přímo živí lidi. Možná víte o absurdních kosmetických normách, které supermarkety kladou na pěstitele ovoce a zeleniny. Možná víte méně o tom, že mlýny a další zpracovatelé uplatňují ještě přísnější normy. Jako příklad uveďme, že chléb můžeme vyrábět z celé řady mouk. Ale jak mi vysvětlil jeden farmář, mlýny požadují „naprostou konzistenci. Každý bochník musí být stejný, takže každý náklad obilí musí odpovídat specifikacím. Chtějí obsah bílkovin nad 12 %, pádové číslo podle Hagberga nad 300 a obsah vody 15 %. Pokud něco z toho nesplníme, je pšenice diskvalifikována jako mlýnská a jde místo toho na krmivo pro zvířata a my dostaneme nižší cenu. Ústupky se nedělají. Nepřijímají návrhy.“ Uvolnění těchto norem by mohlo zpřístupnit mnohem více potravin pro lidskou spotřebu.V ještě větší míře také může dojít ke snížení množství živočišných produktů, které jíme. Celosvětově vyžaduje rostlinná strava o 76 % méně půdy než současná průměrná strava. V Británii se 85 % zemědělské půdy využívá ke krmení hospodářských zvířat. Dokonce i ovce, o kterých si většina lidí představuje, že se živí pouze trávou, spotřebují statisíce tun doplňkových obilovin a olejnin.Vládní strategie na snížení spotřeby hospodářských zvířat by mohla zajistit odolnost potravinového systému i ekologickou odolnost, protože pozoruhodně neproduktivní britské vrchoviny by se mohly znovu stát divočinou. Jednou z dobrých věcí, kterou vláda dělá, je urychlené schvalování alternativ. Například přesná fermentace by mohla výrazně zvýšit naši produkci bílkovin a radikálně snížit dovoz potravin i hnojiv.Nahrazení dovozu potravin jen málo přispívá k odolnosti, pokud znamená zvýšení dovozu hnojiv, na nichž je Spojené království i nadále velmi závislé. Měli bychom se snažit udržet vysoké výnosy s menším množstvím vstupů. Kdybychom lépe porozuměli půdě, mohli bychom se více spoléhat na biologii (fascinující interakce mezi rostlinami a mikroby) a méně na chemii. V poslední době došlo k několika průlomovým objevům, ale věda o půdě je stále žalostně málo financována.Vlády musí rozbít monopoly podniků: antimonopolní zákony by měly být silné a práva duševního vlastnictví slabá. Měly by nás zapojit do rozhodování, jako to udělala tchajwanská vláda, když čelila krizím. Měly by přijmout povinnost zajistit, aby všichni, včetně lidí v chudobě, byli vždy dobře živeni. V současné době platí, že když přijde krize, budete v průšvihu. Hladovět.