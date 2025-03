Kanada kvůli napětí s Washingtonem přehodnocuje nákup F-35

17. 3. 2025

čas čtení 3 minuty

Kanada aktivně hledá potenciální alternativy k "neviditelné" stíhačce F-35 vyrobené v USA a povede rozhovory s konkurenčními výrobci letadel, řekl ministr obrany Bill Blair v pátek pozdě večer, jen několik hodin poté, co byl znovu jmenován do funkce jako součást nového kabinetu premiéra Marka Carneyho, píše Murray Brewster.

Tyto poznámky přišly den poté, co Portugalsko signalizovalo, že plánuje přehodnotit akvizici tohoto high-tech bojového letounu.

Přezkoumání v Kanadě probíhá uprostřed krvavého politického boje s Trumpovou administrativou ohledně cel a hrozeb amerického prezidenta o anexi Kanady ekonomickou silou.

Mezi Kanaďany se zvedla vlna podpory pro zrušení nákupu za 19 miliard dolarů a nalezení jiných letadel než těch, která jsou vyráběna a udržována ve Spojených státech.

Po letech odkladů podepsala liberální vláda v červnu 2023 smlouvu s americkým obranným gigantem Lockheed Martin na nákup 88 stíhaček F-35.

Konverzace o tom, co je nejlepší pro celkové kanadské zájmy a obranu země, se v současné době odehrává s armádou, řekl Blair CBC Power & Politics.

"Byla to stíhačka, kterou naše letectvo identifikovalo jako platformu, kterou potřebovali, ale zkoumáme také jiné alternativy – zda potřebujeme, aby všechny tyto stíhačky byly F-35," řekl Blair moderátorovi Davidu Cochranovi.

Kanada již složila své peníze na prvních 16 bojových letounů, které mají být dodány začátkem příštího roku.

Blair naznačuje, že první F-35 by mohly být přijaty a zbytek flotily by se skládal z letadel od evropských dodavatelů, jako je švédský Saab Gripen, který v soutěži skončil druhý.

"Premiér mě požádal, abych šel a prozkoumal tyto věci a diskutoval s jinými zdroji, zejména tam, kde by mohly být příležitosti k sestavení těchto stíhaček v Kanadě," řekl Blair.

To byl nepřímý odkaz na švédský návrh, který sliboval, že montáž se bude konat v Kanadě a dojde k převodu duševního vlastnictví, což by umožnilo udržovat letadla v této zemi.

Hlavní údržba, generální opravy a aktualizace softwaru na F-35 se dějí ve Spojených státech.

Představa, že by Kanada létala se smíšenou flotilou stíhaček, je něco, čemu se letectvo dlouho bránilo, i když tak činilo až do 80. let, kdy byly zakoupeny současné CF-18. Znamenalo by to dva různé výcvikové režimy, oddělené hangáry a infrastrukturu a odlišný dodavatelský řetězec – to vše je podle obranných plánovačů po desetiletí příliš drahé.

Před Blairovým prohlášením byl Lockheed Martin dotázán na plánovaný odchod Portugalska z programu a na to, zda to bude mít dopad na Kanadu.

"Lockheed Martin si váží našeho silného partnerství a historie s Královským kanadským letectvem a těší se na pokračování tohoto partnerství do budoucna," uvedla v prohlášení Rebecca Millerová, ředitelka globálních vztahů s médii společnosti Lockheed Martin.

"Zahraniční vojenské prodeje jsou transakce mezi vládami, takže cokoli dalšího bude nejlépe řešeno USA nebo příslušnými vládami zákazníků."

Pokud by Kanada nepokračovala v celém nákupu, existovala by určitá forma smluvní pokuty. Kolik by stálo odstoupení od smlouvy zůstává nejasné.

Billie Flynn, podplukovnice ve výslužbě a bývalá testovací pilotka F-35, říká, že hrozby Trumpa otřásly důvěrou v americký obranný sektor.

Dalším hlediskem při jakémkoli potenciálním úplném nebo částečném odstoupení od kontraktu na F-35 je to, že kanadské letecké společnosti jsou součástí dodavatelského řetězce stíhaček – něco, co v letech 1997 až 2021 přispělo do ekonomiky země částkou 1,3 miliardy dolarů.

Zdroj v angličtině: ZDE

