Soudce nařídil Trumpově administrativě, aby vysvětlila, zda deportací migrantů porušila jeho soudní příkaz

17. 3. 2025

Federální soudce James Boasberg nařídil na 17:00 slyšení, na kterém má Trumpova administrativa vysvětlit, zda se vzepřela jeho příkazu nedeportovat přistěhovalce bez dokladů podezřelé z příslušnosti k venezuelskému gangu



Letadla s migranty přiletěla do Salvadoru až po Boasbergově příkazu a advokáti některých deportovaných tvrdí, že se zdá, že administrativa se dobrovolně vzepřela jeho pokynu, aby se vrátila zpět nebo se zdržela odletu ze Spojených států. Nejvyšší představitelé administrativy uvedli, že s Boasbergovým příkazem nesouhlasí, přičemž někteří údajně tvrdili, že se na letadla nevztahuje, protože se v době jeho vydání nacházela v mezinárodním vzdušném prostoru.



Demokratičtí senátoři včetně Alexe Padilly, Dicka Durbina, Petera Welche a Coryho Bookera vydali prohlášení k tomu, že se Donald Trump odvolává na zákon o nepřátelských cizincích, který je podle nich namířen proti imigrantům bez řádného soudního procesu



„Řekněme si to jasně: nejsme ve válce a imigranti naši zemi nenapadají. Navíc o tom, zda lidé porušili zákon, rozhodují soudy - ne prezident, který jedná sám, a ne imigrační agenti, kteří vybírají, kdo bude uvězněn nebo deportován.“



Trumpova administrativa poslala 250 lidí, převážně Venezuelanů, kteří údajně byli členy gangů, do Salvadoru, kde vláda otevřela své věznice pro deportované ze Spojených států.



Organizace Human Rights Watch varuje, že podmínky ve věznicích v El Salvadoru jsou nebezpečné a nelidské:



Vězni v salvadorském vězeňském systému jsou odříznuti od okolního světa a je jim odepřeno jakékoliv smysluplné právní odvolání. Zatímco [prezident Nayib] Bukele propaguje své věznice jako „nejlepší na světě“, skutečnost je zcela jiná. Vedli jsme rozhovory s lidmi propuštěnými z těchto věznic a s desítkami lidí, kteří mají ve vězení příbuzné. Jeden po druhém jsme dostávali a ověřovali svědectví o neutěšených podmínkách ve vězení, mučení a smrti.



Řekl, že cela byla tak přeplněná, že zadržení museli spát na podlaze nebo ve stoje, což je tvrzení, které často slýcháme ve vězeňském systému, kde se 108 000 zadržených - 1,7 % obyvatel Salvadoru - tísní v prostorách určených pro 70 000 osob. Samo americké ministerstvo zahraničí označilo tyto podmínky za „životu nebezpečné“.



Stejně jako mnoho dalších bývalý vězeň uvedl, že věznice jsou špinavé a plné nemocí. Přestože salvadorská vláda odmítla organizaci Human Rights Watch přístup do svých věznic, lékaři, kteří navštívili místa zadržení, nám sdělili, že tuberkulóza, plísňové infekce, svrab, těžká podvýživa a chronické zažívací problémy jsou běžné.



Salvadorský systém trestního soudnictví má za sebou historii věznění deportovaných osob z USA, což zhoršilo problém s násilím gangů:



Vysílání lidí do takových podmínek by nejen učinilo vládu USA spoluvinnou na porušování lidských práv, ale také by opakovalo chyby z minulosti. MS13 a Barrio 18, brutální gangy, které donedávna terorizovaly čtvrti po celém Salvadoru, se zčásti zrodily v důsledku deportací ze strany USA a tvrdých praktik salvadorských orgánů činných v trestním řízení. Deportace z USA v 90. letech 20. století za Clintonovy vlády umožnily těmto gangům expandovat.



Hromadné zatýkání v roce 2000, které salvadorská vláda charakterizovala jako způsob, jak gangy omezit, místo toho poskytlo vůdcům gangů čas a blízkost k posílení jejich vnitřních struktur ve vězení a odlidštěnou populaci, z níž mohli získávat rekruty. Na tomto zkaženém základu stavěly další americké deportace do Salvadoru v průběhu roku 2000. Salvadorské úřady často předpokládaly, že lidé deportovaní z USA jsou členy zločineckých organizací, a mnohé z nich podrobily zatýkání, mučení, bití, sexuálním útokům, zmizení a zabíjení.



Trumpova mluvčí popírá, že by deportace byly nezákonné, a tvrdí, že Bílý dům „je přesvědčen“, že u soudu zvítězí



Karoline Leavittová také popisuje deportace jako „protiteroristickou operaci“.



Bílý dům říká, že je „přesvědčen“, že zvítězí v soudním sporu o deportace podle zákona o nepřátelích cizinců



Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová odmítla tvrzení, že Trumpova administrativa nezákonně deportovala 250 imigrantů podezřelých z příslušnosti k venezuelskému gangu.



„Tato administrativa jednala v mezích zákona, opět v rámci ústavních pravomocí prezidenta a v rámci pravomocí, které mu byly uděleny na základě zákona Alien Enemies Act. Jsme si tím zcela jisti a jsme si zcela jisti, že tento případ u soudu vyhrajeme,“ řekla Leavittová.



Uvedla také, že navzdory opačným zprávám letadla s deportovanými osobami již odletěla, když federální soudce nařídil, aby neodlétala, a pokud již odletěla, aby se vrátila zpět:



Všechna letadla, na která se vztahoval písemný příkaz soudce, odletěla ještě předtím, než byl příkaz v sobotu zapsán do soudní síně, a administrativa samozřejmě s radostí odpoví na všechny ty otázky, které soudce dnes u soudu položí.



Objevily se však důkazy, že Boasberg ústně řekl právníkům administrativy, aby letadla nenechali odletět ještě před jejich odletem a nařídili všem, která jsou ve vzduchu, aby se vrátila zpět. Na dotaz ohledně toho Leavittová naznačil, že ústní pokyny jsou pro soudce méně závazné než písemné.



„Všechna letadla podléhající písemnému příkazu tohoto soudce už odletěla z území USA,“ řekla Leavittová, než se zabýval rozpory:



Ve skutečnosti existují otázky, zda má ústní příkaz stejnou váhu... jako písemný příkaz, a naši právníci jsou odhodláni tyto otázky položit a zodpovědět u soudu.





Bílý dům říká, že je „přesvědčen“, že zvítězí v soudním sporu o deportaci podle zákona o nepřátelských cizincích.

Trumpovu administrativu obviňují aktivisté z protislužby, protože se snaží urychlit kontroverzní návrh na výstavbu ropovodu na fosilní paliva v Michiganu, který by zčásti postavil dárce s hlubokými finančními vazbami na prezidenta.





Zdroj v angličtině ZDE

To by se v této zemi mělo oslavovat.“varoval v e-mailu odcházející vysoký úředník ministerstva obchodu.Evan Feinman, který v posledních třech letech vedl takzvaný program Bead, vyzval guvernéry po celé zemi, aby lobbovali u svých kongresových delegací ve Washingtonu a zabránili Trumpově administrativě v realizaci plánů, které by podle něj mohly mít „hluboce negativní důsledky“ pro americké domácnosti a podniky.„Zanechat celý americký venkov nebo jeho část s horším internetem, abychom mohli udělat nejbohatšího muže světa ještě bohatším, je další z dlouhé řady zrad ze strany Washingtonu,“ řekl Feinman.Poté, co o víkendu nařídil vlnu vojenských úderů proti vůdcům Húsíů v Jemenu, Donald Trump prohlásil, že v budoucnu bude Íránu za jakékoli další útoky této skupiny hrozit odvetou.Írán dlouhodobě podporuje Húsíje, kteří v odvetě za izraelskou invazi do Gazy zintenzivnili útoky na obchodní plavidla u jemenských vod. Zde je to, co prezident napsal na stránkách Truth Social:Ať se nikdo nenechá oklamat! Stovky útoků, které podnikají Húsíové, zlovolní mafiáni a zločinci sídlící v Jemenu, které jemenský lid nenávidí, všechny pocházejí z Íránu a jsou jím vytvářeny. Na jakýkoli další útok nebo odvetu ze strany „Húsíů“ bude reagováno velkou silou a neexistuje žádná záruka, že se tato síla zastaví. Írán si zahrál na „nevinnou oběť“ darebáckých teroristů, nad nimiž ztratil kontrolu, ale neztratil ji. Diktují jim každý krok, dávají jim zbraně, dodávají jim peníze a vysoce sofistikované vojenské vybavení, a dokonce i takzvanou „rozvědku“. Na každý výstřel Húsíů se od této chvíle bude pohlížet jako na výstřel ze zbraní a vedení Íránu a Írán ponese odpovědnost a následky, a ty budou hrozivé!Shromáždění v Jemenu po útocích USA přivedla do ulic desítky tisíc lidí.Po většinu čtyř let, kdy byl Joe Biden ve funkci, byli občané Ruska a dalších postsovětských států žádající o azyl v USA zpravidla vpuštěni do země, zatímco čekali na projednání své žádosti u imigračního soudu.Od loňského léta je však mnoho z nich při vstupu do USA zadržováno a někteří z nich jsou zadržováni déle než rok, sdělují právníci, aktivisté a zadržení. Některé děti byly odděleny od svých rodičů.„Moji ruští klienti mi říkají: 'Nyní je naše vězení z 80 % ruské, zbývajících 20 % jsou lidé střídajících se národností, kteří zde zůstávají jen na chvíli,'“ říká imigrační advokátka Julia Nikolajevová, která se zasazuje o práva zadržených po boku zástupců ruské opozice. „Ve vazbě zůstávají až do závěrečného slyšení pouze Rusové a několik dalších postsovětských státních příslušníků.“Alexej Demin, 62letý bývalý námořní důstojník z Moskvy, byl zadržen v červenci loňského roku.V posledních 20 letech Demin jen zřídkakdy chyběl na protestech proti Vladimiru Putinovi v ruském hlavním městě. Podle svých slov se začal znepokojovat téměř okamžitě poté, co se Putin, bývalý agent KGB, dostal k moci. Roky kritizoval Putinův režim na Facebooku a dvakrát byl na protestech zadržen. Přesto si nikdy nepředstavoval, že nakonec z obavy, že ho Putinův režim uvězní, uprchne ze své vlasti. Nebo že skončí ve vězení v USA.„Utekl jsem z jednoho gulagu, abych skončil v jiném. Ruským žadatelům o azyl hrozí v USA vězení ICE."Agenti CBP na bostonském Loganově mezinárodním letišti tvrdí, že u Alawiehové byly nalezeny obrázky vůdců Hizballáhu a že přiznala účast na pohřbu Hasana Nasralláha, který byl zabit při izraelském náletu. Případ Alawiehové vzbudil obavy, protože se zdálo, že byla deportována v rozporu se soudním příkazem, který vyžadoval, aby byl soudce před jejím vyhoštěním ze země informován.Zde je více informací:Federální úřady tvrdí, že minulý týden deportovaly libanonskou lékařku s americkým vízem poté, co ve složce smazaných položek v jejím mobilním telefonu našly „fotografie a videa“ významných představitelů Hizballáhu.Rasha Alawiehová, lékařka specializující se na transplantace ledvin a profesorka na Brownově univerzitě, agentům Celní a pohraniční ochrany také řekla, že se při návštěvě Libanonu minulý měsíc zúčastnila pohřbu vůdce Hizballáhu Hassana Nasralláha a podporovala ho „z náboženského hlediska“, nikoli však z politického.„CBP vyslechl Dr. Alawiehovou a zjistil, že její skutečné úmysly ve Spojených státech nelze určit,“ napsal asistent amerického státního zástupce Michael Sady v podání soudu.Tvrzení v soudních podáních, která v pondělí předložili právníci ministerstva spravedlnosti, jsou prvním veřejným vysvětlením, proč byla 34letá Alawiehová v pátek deportována, přestože byla držitelkou amerického víza, které se obvykle vydává cizincům se speciálními dovednostmi pro práci, na kterou má zaměstnavatel podle svých slov potíže najít americké kandidáty.Tvrzení o náklonnosti Alawiehové k Hizballáhu se objevila krátce před tím, než měl federální soudce v pondělí uspořádat slyšení o tom, zda vláda porušila příkaz, který vydal v pátek a který požaduje, aby nebyla deportována bez předchozího oznámení soudu. Americký okresní soudce Leo Sorokin v pondělí ráno těsně před jeho začátkem slyšení odložil. Dal vládě další týden na předložení dalších informací o tom, co se s Alawiehovou stalo.CBP by nikdy úmyslně ignoroval soudní příkaz, uvedla vláda.Úředník CBP John Wallace v přísežném prohlášení předloženém soudu uvedl, že úředníci CBP na bostonském letišti Logan nedostali oficiální oznámení o soudním příkazu oficiální cestou předtím, než byla Alawiehová v pátek večer posazena na let Air France směřující do Paříže.Organizace Democracy Forward a American Civil Liberties Union, které zastupují skupinu Venezuelanů, jež Donald Trump nařídil deportovat na základě zákona o nepřátelích cizinců, sdělily federálnímu soudci, že se obávají, že vláda porušila jeho příkaz, aby migranty ponechala v zemi, dokud jejich případ nezváží.V pondělí podané žalobě obě právnické skupiny poukazují na důkazy, že vláda umožnila letadlům s údajnými členy gangů, z nichž většina pochází z Venezuely, odletět nebo pokračovat v letu do středoamerických zemí i poté, co federální soudce James Boasberg řekl, že se mají vrátit.„Žalobci jsou i nadále velmi znepokojeni tím, že bez ohledu na to, který čas bude použit, vláda mohla porušit příkaz soudu,“ napsali právníci obou skupin. Pokračovali: „V současné době je na místě, abychom se zabývali otázkou, zda je možné, aby se v případě, že by došlo ke střetu zájmů, jednalo o porušení zákonaDonald Trump se v sobotu poprvé od druhé světové války odvolal na zákon o nepřátelích cizinců a udělil si na základě staletého zákona rozsáhlé pravomoci k deportaci lidí spojených s venezuelským gangem. O několik hodin později federální soudce deportace na základě příkazu amerického prezidenta zastavil.Tento zákon je rozsáhlou válečnou pravomocí, která umožňuje deportaci osob bez občanství, aniž by měly možnost předstoupit před imigrační nebo federální soud.Trump v sobotním prohlášení označil venezuelský gang Tren de Aragua za invazní sílu. Americký okresní soudce James Boasberg na dva týdny zablokoval možnost deportace kohokoli na základě proklamace a naplánoval páteční slyšení, na kterém se budou projednávat argumenty.Deportace Alawiehové vzbudila obavy, protože soudce požadoval 48hodinové oznámení před vyhoštěním ze země a protože byla zadržena, přestože měla platné vízum a práci ve Spojených státech. Její právníci tvrdili, že Celní a pohraniční správa tento příkaz ignorovala, a federální soudce z Massachusetts Leo Sorokin by se měl touto záležitostí zabývat dnes ráno.Jeden z reportérů poznamenal, že tento zákon byl dříve používán pouze v době války, což prezidenta přimělo k argumentaci, že Spojené státy jsou právě teď ve válce.„Toto je doba války,“ řekl Trump a poté zopakoval svůj argument, že Joe Biden úmyslně vpustil do země přistěhovalce bez dokladů.„Je to invaze a jsou to zločinci, mnoho, mnoho zločinců.“Minulý týden dva federální soudci rozhodli, že mnozí z propuštěných by měli být znovu přijati.„Myslím, že je to naprosto směšné, absolutně. Je to soudce, který se staví do pozice prezidenta Spojených států, který byl zvolen téměř 80 miliony hlasů,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One s odkazem na jedno ze dvou rozhodnutí.„Pro naši zemi je to velmi nebezpečná věc. Očekával bych, že budeme muset dostat rozhodnutí od Nejvyššího soudu.“Donald Trump v časných ranních hodinách na sociálních sítích opět uvedl, že milosti Joe Bidena udělené na poslední chvíli zákonodárcům výboru 6. ledna jsou neplatné, protože je odstupující prezident osobně nepodepsal.Trump uvedl, že Biden podepsal příkaz autoremedurou, jak to prezidenti často dělají, ale v tomto případě je neplatný. Ze svého účtu na sociální síti Truth Social:„Omilostnění“, která udělil ospalý Joe Biden nevybranému výboru politických zločinců a mnoha dalším, se tímto prohlašují za neplatná, neúčinná a nemají žádnou další platnost ani účinek, protože byla provedena pomocí Autopen. Jinými slovy, Joe Biden je nepodepsal, ale hlavně o nich nic nevěděl! Potřebné dokumenty pro udělení milosti nebyly Bidenovi vysvětleny ani jím schváleny. Nevěděl o nich nic a lidé, kteří o nich věděli, se mohli dopustit trestného činu. Proto by si ti členové nevybraného výboru, kteří zničili a smazali VŠECHNY důkazy získané během svého dvouletého honu na čarodějnice proti mně a mnoha dalším nevinným lidem, měli plně uvědomit, že jsou předmětem vyšetřování na nejvyšší úrovni. Faktem je, že jsou pravděpodobně zodpovědní za Dokumenty, které byly jejich jménem podepsány bez vědomí a souhlasu nejhoršího prezidenta v dějinách naší země, křiváka Joea Bidena!Omilostnění zákonodárců Sněmovny reprezentantů, kteří vyšetřovali útok na Kapitol, bylo jedním z posledních Bidenových kroků ve funkci a přišlo po měsících Trumpových výhrůžek, že je vyšetří:Bidenovo omilostnění na poslední chvíli vyvolalo hněv na obou stranách politického spektra.Podle exkluzivního průzkumu jsou Američané stále více znepokojeni snahou Donalda Trumpa o revizi americké ekonomiky pomocí rozsáhlých cel na zahraniční zboží, a to navzdory snaze amerického prezidenta bagatelizovat rizika své strategie.„Nebojte se, my všechno VYDRŽÍME!!!“ říká prezident. Trump ve čtvrtek napsal na sociální síti TruthSocial a tvrdil, že cla již „přilévají peníze“ do země.Obavy však rostou. Když dostal seznam otázek včetně inflace, zdravotní péče a imigrace, 72 % Američanů uvedlo, že se cel obává.Průzkum provedla agentura Harris Poll na začátku března. Při stejném průzkumu v polovině ledna uvedlo 61 % dotázaných, že cla vyvolávají obavy.Od té doby se mnohé změnilo. Od svého návratu do Bílého domu Trump prosazuje cla proti mnoha klíčovým obchodním partnerům USA. Na čínský dovoz uvalil dodatečné clo ve výši 20 % a zvýšil cla na veškerý dovoz oceli a hliníku.Prezident Donald Trump prohlásil, že nemá v úmyslu vytvořit výjimky na cla na ocel a hliník, a uvedl, že 2. dubna budou zavedena reciproční a sektorová cla.Minulý měsíc Trump zvýšil cla na dovoz oceli a hliníku na jednotnou sazbu 25 % bez výjimek a osvobození, čímž chtěl pomoci americkému průmyslu a zároveň přispět k eskalaci obchodní války, uvedla agentura Reuters.V rozhovoru s novináři na palubě Air Force One Trump uvedl, že vedle cel na automobily přijdou i reciproční cla na obchodní partnery USA.„V určitých případech obojí,“ odpověděl Trump na otázku, zda 2. dubna zavede sektorová a reciproční cla. „Oni účtují nám a my jim. Pak k tomu na auta, na ocel, na hliník budeme mít ještě nějaká další,“ řekl.Trump již dříve uvedl, že na začátku dubna zavede reciproční cla jak na přátele, tak na nepřátele USA.Donald Trump v pondělí navštíví Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění poté, co sesadil jeho vedení, převzal funkci předsedy a snaží se vtisknout této proslulé umělecké instituci svou pečeť.Trump bude v pondělí odpoledne ve své nové roli předsedat zasedání správní rady Kennedyho centra, uvedla agentura Reuters.„Musíme to dát do pořádku,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One po víkendu stráveném na Floridě s odkazem na uměleckou organizaci, která se po desetiletí těšila podpoře obou stran.Minulý měsíc se Trump stal předsedou Kennedyho centra a propustil jeho dlouholetou prezidentku Deborah Rutterovou. Do funkce dočasného prezidenta dosadil svého bývalého velvyslance v Německu Richarda Grenella.Viceprezident JD Vance a jeho manželka Usha, která je nyní členkou správní rady, se zúčastnili nedávného představení v Kennedyho centru. Poté, co vstoupili do divadla, publikum vypískaloTrump a Putin minulý týden vyvolali v Kyjevě další poplach tím, že si vyměnili přátelská slova, protože nová americká administrativa se k Moskvě chová přítulně a zároveň na Ukrajinu útočí výhružnými výrazy a stažením části vojenské podpory.V sobotu vedla webová stránka generálmajora americké armády Charlese Calvina Rogerse oceněného Medailí cti k chybovému hlášení „404“. Změněna byla také adresa URL, kde bylo slovo „medaile“ změněno na „deimedaile“.. „Tato skupina byla smazána,“ napsal Musk.