NATO je již mrtvo

Podle politologické teorie je mezinárodní systém anarchický. Znamená to, źe nad státy neexistuje žádná moc, žádný světový dozorce, který by vymáhal právo a řád, jako tomu je o patro níž, ve státech, kde tímto garantem je justiční a exekutivní systém. Když porušíte dohodu jako občan, někdo vás zažaluje, soud odsoudí k trestu, když trest nepřijmete, policie vás k tomu donutí silou, ať chcete nebo ne.





To na úrovni států neplatí. Státy sice podepisují mezi sebou smlouvy, jejich plnění je však de facto dobrovolné. Státy od dohod odstupují nebo je porušují, riskují tak sice ztrátu důvěry nebo protiakce, ale v zásadě je nikdo k ničemu moc nemůže donutit.





Obranný pakt NATO není nic jiného, než smlouva mezi zeměmi, že v případě napadení jednoho přijdou ostatní na pomoc. Jak to ale učinit, aby v anarchickém systému, kde nikdo nikoho nemůže moc k ničemu nutit, všichni smlouvu dodrželi? Aby nepřátelé věřili, že spojenci smlouvu dodrží, a agresí si rozmysleli? Aby NATO působilo skutečně jako odstrašení a ne jako cár papíru?



Jednoduše tím, že všichni spojenci neustále vůli smlouvu dodržet nějak DEMONSTRUJÍ. Pořádají pravidelné manévry a cvičení (to neslouží jen k nácviku, ale hlavně k demonstraci, že to, co je na papíře, myslíme vážně - tady jsme! Jsme jednotni! Toto uděláme!), neustále ujišťují své spojence (i nepřátele), že smlouva platí, že se nic nemění. Ujišťují, že smlouva platí za všech podmínek, že bude skutečně naplněna.







NATO má jedno velké specifikum - od jeho založení bylo projektováno tak, že v jeho stŕedu je jeden dominantní lev, který vede různorodou grupu menších koček okolo. Když jedna kočka zaváhá, nic se neděje, lev se zvládne s medvědem vypořádat i kdyby byl třeba i sám. Třicet koček by medvěda teoreticky taky mohlo udolat, ale je nepravděpodobné, že by se uměly v jeden okamžik domluvit a synchronizovat tak, aby útočily jako jedna úderná síla. Znáte kočky



Cože v posledních šesti týdnech udělal dominantní člen NATO - Spojené státy? Jejich prezident Trump přestal demonstrovat své odhodlání smlouvu naplnit. Co víc - systematicky zpochybňoval závazek pomoci eventuálně napadeným členům kladením dodatečných podmínek, zřekl se minulých závazků (Budapešťská smlouva), pomoc plynoucí ze smlouvy podmínil dryáčnickou mimosmluvní úplatou (ukrajinské nerosty), a zatímní korunu všemu udělal zřeknutím se americké účasti na dalších evropských manévrech vojsk NATO.





To všechno DEMONSTRUJE opak, než odhodlání smlouvu dodržet. To všechno demonstruje, že ji nedodrží. Pokud by Rusové nyní obsadili tŕeba estonskou Narvu, je jisté, že by prezident Trump ihned zavelel, aby se přiblížily dvě americké letadlové lodi a stovky stíhaček začaly bombardovat ruské území? Že v případě náznaku, že se Moskva pokusí jen aktivovat jaderné zbraně, USA provede preventivní jaderný útok na všechny ruské strategické uzly?





Pokud toto od Trumpa automaticky a bez stínu pochyb nečekáme my, laici, dávno to již mají vyhodnoceno k moskevských kancelářích GRU a na základě toho přehodnocují své budoucí plány. Pokud dominantní člen NATO automaticky se vší silou nezasáhne v případě Estonska, nemůže si být ničím jist žádný z jeho dalších členů. Pokud tato elementární smluvní důvěra v anarchickém mezinárodním prostředí již není, smlouva i když de jure existuje, de facto je mrtva.





Špičky západních zemí si to s hrůzou začínají uvědomovat, improvizovaně svolávají tu do Paříže, tu do Londýna sjezdy, aby narychlo vymyslely nějaký provizorní jízdní plán na nejbližší týdny a měsíce.





Žijeme ve stejně dramaticky přelomové době, jako byly roky 1914, 1938 nebo 1989. Tehdy tomu také nic moc nenasvědčovalo, nikdo si neuměl představit, co přijde. Až zpětně ty roky nahlížíme jako zlomové.



Trump uchvátil USA a skrze ně během šesti týdnů svrhl osmdesát let dobře fungující světový pořádek: USA jako garant bezpečnosti demokratické Evropy, zadržující diktatury a budující mezinárodní právní řád.





Trumpovy USA nyní přestaly garantovat evropskou bezpečnost (“Evropa se musí postarat sama”), přestaly zadržovat diktatury (“S Putinem a Kimem máme dobré, přátelské vztahy”), přestaly budovat mezinárodní právní řád (“Grónsko získáme tak či tak, protože je důležité pro naśi bezpečnost”).



Důsledky této obrovské strukturální změny ucítíme v následujících měsících a letech. Je to jako když se na kluziśti oteplí tak prudce, že si toho bruslaři ani nevšimnou, protože led ještě drží a kdo by během bruslení sledoval teploměr, že? Dříve či později se ale začnou propadat do vody, teplo se na pevnosti ledu musí zákonitě projevit.



Faktický zánik NATO a amerických bezpečnostních garancí Evropě nemá rovnocennou alternativu, to je bohužel objektivní fakt. Cokoli nyní evropské země vymyslí a podniknou, bude jen čirou improvizací. Zvláště, jsou-li hozeny do této situace doslova ze dne na den. Vybudování adekvátní bezpečnostní náhrady i pod tlakem bude trvat dlouhé roky nebo spíše desetiletí.





Situaci nepomůže, ani kdyby Trump nečekaně obrátil, ani kdyby po Trumpovi přišla nějaká nová, příčetnější administrativa, která by usilovala o sanaci škod. Když se po Hitlerovi dostal k moci Konrad Adenauer, taky už nic nebylo jako dříve, po některých činech už nelze svět uvést do předchozího stavu.