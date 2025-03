USA: "My protestujeme, ale média o tom neinformují. A bude toho o hodně víc"

16. 3. 2025

čas čtení < 1 minuta

Naši přátelé z jiných zemí se stále ptají, proč Američané neprotestují, ale my jsme protestovali a protestujeme - média o tom nepíší. Už několik týdnů se konají po celé zemi téměř ve všech státech. Budou stále častější a větší... jen počkejte.

Our friends from other countries keep asking why Americans aren't protesting, but we are & have been - the media isn't covering it. They've been happening all around the country in nearly every state for the past few weeks. They will become more frequent & larger... just wait. https://t.co/ARxzjyeNeg