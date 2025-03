Robert Reich: Zvítězíme

16. 3. 2025

Přátelé,



nemohu to říci jinak: Jsme v p*deli. Tohle jsou opravdu děsivé a drsné časy.



Trump vystupuje na ministerstvu spravedlnosti a vyzývá k uvěznění svých odpůrců.



Zadržuje studenty, kteří nespáchali žádný trestný čin, ale pokojně vyjádřili svůj negativní názor na politiku Benjamina Netanjahua v Gaze.



Odvolává se na zákon o cizích nepřátelích z roku 1798, aby bez důkazů a slyšení vyhostil neoprávněné přistěhovalce.



Odstraňuje kariérní úředníky a dosazuje politické přisluhovače, kteří jsou loajálnější k němu než ke Spojeným státům. Vyhazuje generální inspektory. Odvolává vedoucí státní zástupce.



Vyhrožuje právnickým firmám, které zastupovaly lidi, jež považuje za své osobní nepřátele.



Omilostnil chuligány, kteří 6. ledna 2021 zaútočili na americký Kapitol.



Spolu s Muskem likviduje široké vrstvy naší vlády.



Republikánští zákonodárci ze strachu nebo bezzásadovosti neříkají a nedělají nic.



Demokraté jsou v rozkladu. Chuck Schumer dává zelenou pokračujícímu rozpočtovému usnesení, které Muskovi a Trumpovi umožňuje dál likvidovat ještě větší část naší vlády.



A tak to jde dál.



Máte plné právo cítit se sklíčeně a vyčerpaně. Máte všechny důvody k zoufalství.



Ale počkejte.



Je možné, že se budoucí generace ohlédnou za touto pohromou a uvidí něco jiného - nejen to, co bylo zničeno, ale i to, co se zrodilo.



I před Trumpem byla naše demokracie hluboce vadná. Zájmy peněz přehlušovaly všechny ostatní. Nerovnost dosahovala rekordních hodnot. Korupce - legalizované uplácení prostřednictvím příspěvků na volební kampaně - byla politickou normou (Musk je toho logickým vyústěním). Spodních 90 procent obyvatelstva se nikam nedostalo, protože systém byl nastaven proti nim.



Je docela možné, že se budoucí generace ohlédnou za touto strašnou dobou a uvidí v ní zárodky zásadních reforem.



Mnozí z vás k tomu vedou. Ve stovkách tisíc způsobů jste majákovými světly. Jste počátkem pozitivní změny.



Ať už jsou to vaše vystoupení při jednání s republikánskými poslanci na radnicích nebo vaše telefonáty, které denně zahlcují ústředny Kapitolu a Bílého domu, nebo vaše hory e-mailů a dopisů, nebo vaše nesčetné akce na ochranu zranitelných ve vašich komunitách, nebo váš občanský aktivismus ve Wisconsinu i jinde: Jste základem nového amerického odporu, zelenými výhonky naší budoucí demokracie.



Odpor proti Trumpovi roste. Od doby, kdy složil přísahu, stoupl nesouhlas s ním téměř o 10 bodů. Lidé zaplavují shromáždění a mítinky a požadují ukončení Trumpovy a Muskovy vlády. Bernie, AOC a další progresivní politici přitahují obrovské davy.



Je to strašná doba - nejhorší, jakou jsem kdy zažil, a to jsem zažil už hodně špatných časů. (Vzpomínáte si na rok 1968? Nixonův seznam nepřátel? Je někdo dost starý na to, aby si vzpomněl na komunistické hony na čarodějnice Joea McCarthyho?)



Ale dokud jsme naživu, dokud jsme odhodlaní, dokud podnikáme kroky k zastavení toho nejhoršího, dokud se snažíme udělat Ameriku a svět alespoň trochu lepšími - nepochybujte: Zvítězíme.

