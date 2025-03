USA deportovaly 250 údajných členů gangů do Salvadoru navzdory soudnímu rozhodnutí o zastavení letů

16. 3. 2025

čas čtení 6 minut



Trump se při ospravedlňování deportací odvolával na zákon z roku 1798, který byl použit ke kontroverznímu věznění japonských Američanů za druhé světové války



Spojené státy deportovaly v sobotu více než 250 převážně venezuelských údajných členů gangů do Salvadoru navzdory rozhodnutí amerického soudce o zastavení letů poté, co se Donald Trump kontroverzně odvolal na zákon o nepřátelích cizinců z roku 1798, který se má používat pouze v době války.



Salvadorský prezident Nayib Bukele uvedl, že 238 údajných členů venezuelského gangu Tren de Aragua a 23 členů salvadorského gangu MS-13 dorazilo a je ve vazbě v rámci dohody, podle níž budou USA platit této středoamerické zemi za jejich držení ve svém „centru pro zadržování teroristů“ s kapacitou 40 000 osob.

Potvrzení přišlo několik hodin poté, co americký federální soudce rozšířil své rozhodnutí, kterým dočasně zablokoval Trumpově administrativě možnost odvolávat se na zákon o nepřátelích cizinců, což je válečná pravomoc, která prezidentovi umožňuje širokou volnost v politice a exekutivních opatřeních k urychlení masových deportací.



Americký okresní soudce James Boasberg se pokusil zastavit deportace všech osob považovaných za způsobilé k vyhoštění na základě Trumpova prohlášení, které bylo vydáno v pátek. Boasberg rovněž nařídil, aby se deportační lety, které jsou již ve vzduchu, vrátily do USA.



„Upsie ... Příliš pozdě,“ napsal Bukele na internetu a následně připojil smějící se emoji.



Krátce po Bukeleho prohlášení poděkoval salvadorskému vůdci americký ministr zahraničí Marco Rubio.



„Děkuji za vaši pomoc a přátelství, prezidente Bukele,“ napsal na sociální síti X v návaznosti na svůj dřívější příspěvek, v němž uvedl, že USA poslaly ‚2 nebezpečné vrcholné představitele MS-13 plus 21 nejhledanějších osob zpět do Salvadoru, aby čelili spravedlnosti‘.



Rubio dodal, že „více než 250 cizích nepřátelských členů skupiny Tren de Aragua, které Salvador souhlasil držet ve svých velmi dobrých věznicích za spravedlivou cenu, která ušetří i dolary našich daňových poplatníků“.



V pátek se Trump odvolal na zákon o nepřátelských cizincích a nařídil deportace podezřelých členů venezuelského gangu, které obvinil z „nezákonné infiltrace“ do USA. USA minulý měsíc oficiálně označily Tren de Aragua za „zahraniční teroristickou organizaci“.



Tvrdil, že členové gangu „vedou neregulérní válku a podnikají nepřátelské akce“ proti USA.



Alien Enemies Act byl dosud použit pouze třikrát, naposledy za druhé světové války, kdy byl použit k uvěznění Němců a Italů a také k hromadné internaci japonsko-amerických civilistů.



Původně byl přijat Kongresem v rámci příprav na blížící se válku s Francií, o níž se Spojené státy domnívaly, že se blíží. Byl také použit během války v roce 1812 a během první světové války.



Americká generální prokurátorka Pam Bondiová zatleskala soudci Boasbergovi za pozastavení deportací. „Tento příkaz nerespektuje dobře zavedené autority týkající se pravomocí prezidenta Trumpa a ohrožuje veřejnost a orgány činné v trestním řízení,“ uvedla Bondiová v prohlášení v sobotu večer.



Právníci Amerického svazu občanských svobod však tvrdí, že Trump nemá pravomoc použít zákon proti zločineckému gangu, a nikoli proti uznanému státu.



Republikánský senátor Mike Rounds v neděli zpochybnil, že deportační lety ignorovaly příkaz soudce Boasberga, aby se otočily. „Zjistíme, zda k tomu skutečně došlo, nebo ne,“ řekl Rounds televizi CNN. „Nevím, jak je to s načasováním. Vím ale, že budeme postupovat podle zákona.“



Salvadorské „centrum pro zadržování teroristů“ - známé pod španělskou zkratkou Cecot - v hodnotě několika milionů dolarů je ústředním bodem Bukeleho velmi kontroverzního zásahu proti gangům, v jehož rámci byly od března 2022 uvězněny desítky tisíc lidí.



„Megavězení“ s kapacitou 40 000 osob bylo otevřeno na začátku roku 2023 a od té doby se stalo důležitým cílem pravicových latinskoamerických populistů, kteří si chtějí u voličů vylepšit své renomé v boji proti zločinu. „Tohle je cesta. Tvrdě proti zločinu,“ nadchla se loni argentinská ministryně bezpečnosti Patricia Bullrichová, když pózovala před přeplněnými celami Cecotovy věznice.



Na prohlídku věznice byla také pozvána řada vlivných osobností ze sociálních médií a zahraničních novinářů, aby zdokumentovali její drsné podmínky a pomohli Bukelemu propagovat jeho represe, které pomohly výrazně snížit kdysi nebývale vysoký počet vražd v Salvadoru.



„Podmínky, které tam panují, jsou něco, co jste nikdy neviděli... Podle toho, na kterou stranu sporu se přikloníte, je to buď dokonalý odstrašující prostředek, nebo zneužívání lidských práv,“ uvedl australský televizní novinář Liam Bartlett poté, co nedávno navštívil salvadorskou věznici ‚peklo‘.



„Není tam žádné povlečení [ani] matrace. Vězni [spí] na studených ocelových rámech a každý den jedí stejné jídlo. Nádobí je zakázáno, takže [k jídlu] používají ruce. V každé z těchto obrovských cel jsou jen dva otevřené záchody a světla svítí 24 hodin denně,“ dodal Bartlett. „Představte si, jak dlouho byste v těchto podmínkách vydrželi.“



Aktivisté za lidská práva odsoudili, že k masovému věznění dochází převážně bez soudního procesu. Od začátku Bukeleho represí zemřelo za mřížemi více než 100 vězňů.



Spojené státy ani Salvador nepředložily žádné bezprostřední důkazy o tom, že desítky venezuelských vězňů, kteří byli tento víkend posláni do Cecotu, byli skutečně členy gangů nebo byli odsouzeni za nějaký trestný čin.

