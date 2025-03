Technologie, globalizace a civilizační úpadek

17. 3. 2025

Kniha Roberta Kaplana Pustina: Svět v permanentní krizi vykresluje portrét civilizace v pohybu. Na základě poznatků z historie, literatury a umění zkoumá vliv moderních technologií, globalizace a urbanizace na úpadek velmocí a rostoucí domácí polarizaci, píše John West. Kniha Roberta Kaplanavykresluje portrét civilizace v pohybu. Na základě poznatků z historie, literatury a umění zkoumá vliv moderních technologií, globalizace a urbanizace na úpadek velmocí a rostoucí domácí polarizaci,

Název knihy je inspirován slavnou básní T. S. Eliota z roku 1922 "Pustina". Podle Kaplana to velmi dobře vystihuje situaci dnešního světa – konec starého světa a nový svět, který ještě zcela nevzniká, a pocit odcizení, nesourodosti a roztříštěnosti. Kaplanova kniha se navzdory své délce 224 stran čte jako esej a je vyvolána jeho pocitem, že jsme vždy v nějaké krizi.

První ze tří částí knihy tvrdí, že německá Výmarská republika od roku 1919 až do nástupu Hitlera do funkce v roce 1933 je metaforou dnešního světa. Výmarská republika byla pokusem o vytvoření stabilní demokracie, která by zabránila vzestupu autokrata. Byl to však rozrůstající se a špatně řízený systém, který byl vždy v krizi.

Dnes jsme všichni součástí stejného světa, píše Kaplan, protože technologie zmenšila geografii. Chybí nám však efektivní globální řízení. V důsledku toho je svět klaustrofobičtější a úzkostnější, protože krize v jedné části světa se mohou odrazit do jiných částí. Je to jako žít v jednom velkém Výmaru. (Kaplan trvá na tom, že Výmarská republika nemusí být nutně metaforou zkázy a chmur. Výmarská republika nemusela skončit Hitlerem; lidské jednání hrálo klíčovou roli.)

Kaplan diskutuje o úpadku Spojených států, ale tvrdí, že Čína a Rusko klesají rychleji než USA, což znamená, že relativní pozice USA se zlepšuje.

Čína a Rusko se zásadně změnily od dob konzervativních vůdců Teng Siao-pchingovy Číny a Sovětského svazu za studené války, kdy se obě země těšily fungujícím vztahům s USA. Dnes je Čína uzavřeným leninským autoritářským státem, kde se mnohé problémy maskují, a nejsou vidět na veřejnosti, jako je tomu v případě USA. Putin je bez zábran a mantinelů, které měli poststalinští sovětští vůdci.

Kaplan tvrdí, že USA byly velmocí ve "věku tisku a psacích strojů", který odměňoval umírněné a komplexní myšlení. Dlouhé články v médiích byly ověřeny a profesionálně upraveny. V současné digitální a video éře umírněnost a složitost myšlení ustoupily emocím a extremismu. Stačí se podívat na Donalda Trumpa (kterého Kaplan popisuje jako "postgramotného"), který žije ve světě sociálních médií s volnou rétorikou, která by mohla zažehnout velkou krizi.

V důsledku toho USA ztrácejí svůj politický střed, neboť demokraté se posunuli doleva a republikáni k populistické pravici. USA jsou nyní také polarizovány mezi globální elitou, která profitovala z globalizace, a druhou polovinou, která uvízla v národním státě a nesnáší elitu.

Kaplan tvrdí, že Washington je v dekadentním stavu, ovládaný penězi, které převzaly prezidentský úřad, a kde ani jedna politická strana nebere státní dluh vážně. USA skutečně mají schopnost dramatické obnovy, jak ukazuje historie. Ale v tuto chvíli znamená úpadek všech velmocí méně stabilní svět.

Závěrečná část zkoumá vliv urbanizace a davů. Dříve Hitlerův, Stalinův nebo Maův režim praktikovaly tyranii shora. Dnes však může internetem řízená davová formace vytvořit tyranii zdola, kde vládne soud sociálních médií. Není nic tyranštějšího než emocionální dav a s ním spojená ztráta individualismu, což je něco, co je nyní výraznější, protože lidstvo se stává městským druhem žijícím v přelidněných městech.

Kaplan uzavírá těmito slovy: "Ve Výmaru bylo mnoho naděje, ale nedostatečný pořádek. Vyhnout se osudu Výmarské republiky nyní představuje pro svět tu největší práci." Kaplan však svou knihu otevřel následujícím varováním slovy britského filozofa Rogera Scrutona: "Naděje oddělená od víry a nezkalená důkazy historie je nebezpečným aktivem, které ohrožuje nejen ty, kdo ji přijímají, ale všechny, kdo jsou v dosahu jejich iluzí." Stručně řečeno, abychom se vyhnuli tragédii, je důležité myslet tragicky, jak říká Kaplan.

Pustina je bohatá na spekulativní analýzy. Ale může to být jen dobré povzbuzení pro čtenáře, kteří se snaží poprat s geopolitickou nejistotou dnešního světa.

Zdroj v angličtině: ZDE

