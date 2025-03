Černošský nositel Medaile cti odstraněn z webových stránek Ministerstva obrany USA

17. 3. 2025

Foto: Generálmajor Charles Rogers

Stránka, na níž byl generál Charles C. Rogers vyznamenán za svou službu ve válce ve Vietnamu, je nyní nefunkční a na adresu nefunkční webové stránky byla přidána písmena „DEI“.



Webová stránka amerického ministerstva obrany oslavující armádního generála, který sloužil ve vietnamské válce a byl vyznamenán nejvyšším vojenským vyznamenáním Spojených států, byla odstraněna a na adresu nefunkční stránky byla přidána písmena „DEI“ (naznačující, že vyznamenání generál dostal "neférově" jen proto, že byl černoch).



V sobotu vedla webová stránka generálmajora americké armády Charlese Calvina Rogerse oceněného Medailí cti k chybovému hlášení „404“. Změněna byla také adresa URL, kde bylo slovo „medaile“ změněno na „deimedaile“.



Podle vojenské síně slávy Západní Virginie byl Rogers nejvýše postaveným Afroameričanem, který medaili obdržel. Po Rogersově smrti v roce 1990 byly jeho ostatky pohřbeny na Arlingtonském národním hřbitově ve Washingtonu a v roce 1999 byl most v okrese Fayette, kde se Rogers narodil, přejmenován na Charles C Rogers Bridge.



Od nedělního odpoledne se na webové stránce ministerstva obrany věnované Rogersovi objevovala zpráva „404 - stránka nenalezena“ spolu se sdělením: „Stránka, kterou hledáte, mohla být přesunuta, přejmenována nebo může být dočasně nedostupná“.



Snímek obrazovky, který v sobotu večer zveřejnil spisovatel Brandon Friedman na serveru Bluesky, ukazoval náhled Googlu na záznam Rogersova profilu na webových stránkách ministerstva obrany.



V náhledu Googlu se u záznamu s datem 1. listopadu 2021 píše: : Pondělí: „Medaile cti: Charles Calvin Rogers“. Pod ním jsou uvedena slova: „Armádní generálmajor Charles Calvin Rogers sloužil po celou dobu. Jako černoch se během služby zasazoval o rovnost pohlaví a ras.“



„Zadejte si jeho jméno do Googlu a vyjede vám níže uvedený záznam. Když na něj kliknete, uvidíte, že stránka byla smazána a URL adresa změněna na 'medaile DEI',“ napsal Friedman.



Od svého lednového nástupu do úřadu Donald Trump posunul svou administrativu tak, aby zrušila úsilí o DEI - rozmanitost, rovnost a začlenění - v celé federální vládě.



Jeden z exekutivních příkazů usilujeo ukončení všech „mandátů, politik, programů, preferencí a aktivit ve federální vládě“, které Trumpova administrativa považuje za „nezákonné programy DEI a ‚diverzity, rovnosti, inkluze a přístupnosti‘ (DEIA)“.





Výhrou pro Trumpovu administrativu v pátek odvolací soud zrušil blokaci exekutivních příkazů, které usilují o ukončení podpory programů DEI ze strany federální vlády.





Zdroj v angličtině ZDE

