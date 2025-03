Itálie je jedním z pěti viníků, kteří způsobují úpadek demokracie v Evropě, uvádí zpráva

17. 3. 2025

Zpráva o občanských svobodách varuje, že Itálie spolu s Bulharskem, Chorvatskem, Rumunskem a Slovenskem záměrně podkopávají právní stát „téměř ve všech aspektech“



Italská vláda hluboce podkopala právní stát změnami v soudnictví a projevila „silnou nesnášenlivost vůči kritice médií“. Je to příklad prohlubujícího se úpadku demokracie v Evropě, uvedla koalice skupin na ochranu občanských svobod.



Zpráva Unie pro občanské svobody pro Evropu (Liberties) uvádí, že Itálie je jedním z pěti likvidátorů demokracie - spolu s Bulharskem, Chorvatskem, Rumunskem a Slovenskem - kteří „záměrně podkopávají právní stát téměř ve všech aspektech“.



„Úpadek demokracie v Evropě se v roce 2024 prohloubil,“ uvedla organizace Liberties ve svém prohlášení. Zpráva upozornila na soudní systémy podléhající politické manipulaci, slabou vymahatelnost práva proti korupci, nadužívání zrychlených legislativních postupů, obtěžování novinářů a rostoucí omezování pokojných protestů. „Bez rozhodných opatření hrozí EU další eroze demokracie,“ uvádí se v závěru zprávy, kterou vypracovalo 43 organizací na ochranu lidských práv v 21 členských státech EU.



Organizace Liberties začala v roce 2019 každoročně vypracovávat analýzy zpráv Evropské komise o právním státě, které mají sloužit jako kontrola demokratického zdraví členských států EU. Šest zpráv nevládních organizací ukázalo „alarmující přetrvávající porušování zásad právního státu v celé Evropské unii“, uvedl Viktor Kazai, hlavní odborník na právní stát ve společnosti Liberties. „Všechny základní aspekty právního státu se v posledních několika letech potýkají se stále vážnějšími problémy,“ dodal, zatímco pokusy EU zvrátit tento úpadek jsou ‚zklamáním‘.



„Nejvíce znepokojující kategorií zemí“ jsou podle Kazaie vlády, které podnikají kroky k podkopání právního státu.



V Itálii výzkumníci upozornili na to, že vláda Giorgie Meloniové vypracovala návrhy na udělení „časově neomezených pravomocí“ ministerstvu spravedlnosti vůči státním zástupcům, což by zvýšilo politickou kontrolu nad soudnictvím. Italští přispěvatelé rovněž upozornili na „bezprecedentní míru zásahů do veřejnoprávních médií“, jako bylo zrušení „antifašistického manifestu“ autora Antonia Scuratiho a zahájení disciplinárního řízení proti moderátorovi talkshow, v níž měl projev zaznít.



V Bulharsku se zpráva zabývala tím, jak byla zahájena protikorupční vyšetřování proti prominentním politickým oponentům vlády, zatímco dlouhodobé machinace - jako například skládkování stavebního odpadu v sofijském magistrátu - pokračovaly. Na Slovensku se objevily vážné problémy v souvislosti s četnými změnami, které zavedla vláda nacionalistického populisty Roberta Fica, včetně zrušení úřadu ústředního prokurátora a zavedení zákona o zahraničních agentech „v ruském stylu“, podle něhož by nevládní organizace musely nést stigmatizující označení „organizace podporovaná ze zahraničí“, pokud obdrží více než 5 000 eur ze zahraničí.



V Chorvatsku je integrita soudního systému vnímána jako narušená poté, co byl do funkce generálního státního zástupce jmenován Ivan Turudić, soudce s úzkými vazbami na vládnoucí stranu Chorvatský demokratický svaz (HSZ). Úřad evropského veřejného žalobce si stěžoval na „systémové problémy Chorvatska při prosazování právního státu“ poté, co se zdálo, že Turudićův úřad zpochybňuje právo EPPO vyšetřovat případ podezření z podvodu s rozpočtem EU.



V Rumunsku nedávné prezidentské volby odhalily, jak může TikTok umožnit málo známému ultranacionalistovi, aby se vyšvihl k vítězství, zatímco návrh zákona, který má zajistit nezávislost veřejnoprávní televize a rozhlasu, leží v parlamentu od roku 2021.



Autoři zprávy rovněž varovali, že „vzorové demokracie“, včetně Francie a Německa, v severozápadní Evropě nejsou vůči problémům imunní.



Ve Francii výzkumníci varovali před rostoucím využíváním postupu podle čl. 49 odst. 3 k prosazování rozhodnutí bez hlasování, jakož i před rostoucím omezováním svobody projevu, které bylo zavedeno před olympijskými hrami nebo v rámci boje proti zahraničním zásahům.



V Německu výzkumníci ocenili přísnější pravidla, jejichž cílem je bojovat proti korupční praxi, kdy vysocí úředníci přijímají zaměstnání v odvětvích, která nedávno regulovali. Vyjádřili však znepokojení nad „přehnanými a nepřiměřenými“ reakcemi na propalestinské akce, včetně cenzurování propalestinských hlasů nebo odepření vstupu do země řeckému bývalému ministru financí Yanisi Varoufakisovi, který byl pozván, aby na takové akci promluvil. Loni v dubnu policie zakázala třídenní palestinskou konferenci v Berlíně, protože se obávala, že by mohla poskytnout prostor antisemitským názorům.



Polsko, které se snaží odvrátit útok na nezávislé instituce, bylo označeno za varovný příklad. Koaliční vláda vedená Donaldem Tuskem se snaží obnovit nezávislost soudů a pluralitu médií, ale dostává se do konfliktu s prezidentem Andrzejem Dudou, který je spřízněn s předchozí vládnoucí stranou, a také do složitých problémů s rozkládáním zkompromitovaných institucí. Polsko „ilustruje, že řešení ohrožené nezávislosti institucí je nesmírně náročné a křehké úsilí“, uvedl Liberties.





Nevládní organizace vyzývá Evropskou komisi, aby zpřísnila monitorování ze strany EU tím, že ho spojí s uvolňováním finančních prostředků EU, a také aby urychlila právní kroky v případě porušování zásad právního státu.





